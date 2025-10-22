Selbst seine größten Fans müssen zweimal hinsehen: So anders sah der Marvel-Star vor 40 Jahren aus

So unschuldig sah der Schauspieler mit 20 Jahren aus.

Heute gehört Schauspieler Robert Downey Jr. zu den absoluten Topverdienern in der Traumfabrik von Hollywood. Große Rollen wie Iron Man und bald Doctor Doom in Avengers 5 bringen dem Darsteller bis zu 80 Millionen US-Dollar pro Film ein. In den 80er-Jahren war der Weltstar aber noch ein kleines Licht. Wir zeigen euch, wie Robert Downey Jr. mit 20 Jahren aussah.

Vom Drogenjunkie zum Marvel-Mega-Star

So phänomenal und übergroß die Karriere von Robert Downey Jr. aus heutiger Sicht auch wirkt, in den 90er-Jahren wäre um ein Haar alles vorbei gewesen. Zu jener Zeit war der beliebte Darsteller nämlich schwer drogensüchtig, verstieß mehrfach gegen das Gesetz und wurde von Hollywood beinah fallengelassen.

Im Jahr 1985 war davon allerdings noch nicht zu merken. In dem besagten Jahr war Robert Downey Jr. gerade einmal 20 Jahre alt und mit Sarah Jessica Parker (Sex in the City) zusammen – die Beziehung hielt sieben Jahre lang.

So düster die 90er-Jahre für Robert Downey Jr. auch waren, mit dem Beginn des neuen Millenniums, begann auch sein Stern zu steigen. Essenziell für die Entwicklung waren Filme wie Kiss Kiss, Bang Bang, Zodiac – Die Spur des Killers und natürlich Iron Man, der im Jahr 2008 das Marvel Cinematic Universe begründete. In seiner Rolle als Superheld Tony Stark aka Iron Man wurde der Schauspieler über die folgenden Jahre zum Gesicht des MCUs.

Die Karriere von RDJ geht in die nächste Runde

Die größten Höhepunkte seiner Karriere befinden sich dabei allesamt in den letzten sechs Jahren. 2019 endete seine Reise als Iron Man in Avengers: Endgame, dem zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten. Für seine Rolle in Christopher Nolans Oppenheimer gewann Robert Downey Jr. 2024 den Oscar als bester Nebendarsteller und mit seinem Marvel-Comeback als Bösewicht Doctor Doom in Avengers: Doomsday, der Ende 2026 an den Start geht, steuert das MCU auf den nächsten Milliarden-Erfolg zu.