Serienfans kennen ihn als Doug aus King of Queens – aber was macht Kevin James heute?

In der Sitcom King of Queens hat er alle zum Lachen gebracht – aber was macht der TV-Star heute?

Wer ihn sieht, der denkt sofort an King of Queens: Kevin James. In seiner Paraderolle als Kurierfahrer und Ehemann Doug Heffernan hat er über fast 10 Jahre ein Millionenpublikum an den Bildschirm gefesselt. Dass der sympathische Schauspieler aber auch ganz anders kann, hat er vor ein paar Jahren bewiesen, als er einen brutalen Rassisten gespielt hat. Da bleibt nur eine Frage offen: Was macht Kevin James heute?

Dank King of Queens wurde er zum Weltstar

Der Erfolg von King of Queens hatte auch einen enormen Einfluss auf die Filmkarriere von Kevin James. In großen Produktionen wie Hitch – Der Date Doktor, Der Kaufhaus Cop, Kindsköpfe mit Adam Sandler oder Der Zoowärter spielte James immer wieder abgewandelte Formen von Doug Heffernan.

Im Serien-Bereich konnte er dagegen nicht mehr an den Erfolg von King of Queens anknüpfen. Neue Sitcoms mit ihm in der Hauptrolle, wie zum Beispiel Kevin Can Wait oder die Netflix-Serie The Crew wurden frühzeitig abgesetzt.

Kevin James kann auch ernste Rollen spielen

Ein echter Stilbruch war seine Rolle in dem Film Becky im Jahr 2020. In dem Thriller spielt Kevin James einen verurteilten Mörder und Neonazi. Das sorgte schon im Vorfeld der Veröffentlichung für viel Aufmerksamkeit.

In dem Film Becky spielt Kevin James einen beinharten Neonazi. (© Quiver Distribution)

Generell versucht der Schauspieler in den letzten Jahren sein Doug-Heffernan-Image etwas aufzubrechen. So erschien dieses Jahr die Actionkomödie Guns Up, in der James es mit der Mafia aufnimmt. Der Film erzeugte aber in seiner Heimat so gut wie keinen Buzz und ging weitestgehend unter.

Heute tourt James mit seinem Stand-up-Programm Owls Don't Talk durch die USA, während für die Zukunft bereits eine neue Komödie in Arbeit ist. So soll Anfang 2026 der Film Solo Mio im Kino erscheinen, bei dem James auch am Drehbuch mitgewirkt hat (Quelle: IMDb).