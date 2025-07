Serienstarts 2025: Neue Serien und Staffeln im Juli

Dexter feiert ein weiteres Comeback, My Melody und Kuromi müssen ihr Zuhause retten und die Belchers erleben weitere Familienabenteuer – im Juli ist viel los auf euren Bildschirmen! Wir haben die wichtigsten Serienstarts im Juli 2025 für euch gesammelt und verraten euch, worauf wir uns am meisten freuen.

Am 14. Juli erwartet euch die 27. Staffel von „South Park“ bei Paramount+ im Stream. Knapp zwei Jahre mussten Fans auf neue Folgen warten – Grund dafür ist unter anderem, dass Trey Parker und Matt Stone keine Lust darauf hatten, die 2024 US-Präsidentschaftswahl zu parodieren.

Wie das Duo gegenüber The Hollywood Reporter äußerte, haben sie nichts Weiteres über Trump zu sagen:

„Obviously, it’s fucking important, but it kind of takes over everything and we just have less fun, (...) I don’t know what more we could possibly say about Trump.“