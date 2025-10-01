Serienstarts 2025: Neue Serien und Staffeln im Oktober

Der Oktober ist da und bringt zahlreiche Monster mit sich – ob ES, Ed Gein oder jene, die der Hexer besiegen muss. Doch nicht nur „The Witcher“ Staffel 4 oder „Welcome to Derry“ warten auf euch. Was wir euch empfehlen und auf welche Serien ihr euch diesen Monat freuen könnt, findet ihr hier.

Auf diese Serien und Staffeln freuen wir uns

„Snowpiercer“ Staffel 4 Der Film Snowpiercer hat mich von Anfang an begeistert, deshalb war ich skeptisch, ob die Serie das hohe Niveau halten kann. Aber sie überzeugt absolut: Eine packende Story um den endlos fahrenden Zug und die Überlebenden in einer apokalyptischen Zukunft. Nach langer Wartezeit geht es endlich mit Staffel 4 weiter. Ein Sci-Fi-Highlight! Ewelina Walkenbach

Die vierte Staffel von „Snowpiercer“ erscheint ab dem 20. Oktober 2025 im Free-TV bei TELE 5 – also nicht wie gewohnt bei Netflix im Stream. Die zehn Episoden erscheinen jede Woche im Doppelpack.

„Nobody Wants This“ Staffel 2 „Nobody wants this“? More like „Everybody wants this!“. Ich habe diese Serie nur wegen Kristen Bell angefangen und war sehr positiv über den Unterhaltungsfaktor der Serie überrascht. Ich warte eifrig auf die Weiterentwicklung der Beziehung von Noah und Joanne und wie sie die interkulturellen Hürden meistern werden. Sofia Vvedenskaya

„Nobody Wants This“ geht am 23. Oktober bei Netflix in die zweite Runde – knapp ein Jahr nach dem Start der ersten Staffel.

Die wichtigsten Serienstarts 2025

Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Serienstarts und Termine für Staffelfortsetzungen im Jahr 2025. Zusätzlich findet ihr weiter unten bereits angekündigte Serien und Seasons, die noch kein offiziell bestätigtes Veröffentlichungsdatum haben. Wir ergänzen die Tabellen regelmäßig, damit ihr keine Veröffentlichung verpasst.



Der folgende Kalender zeigt euch die für uns wichtigsten aktuellen Serienstarts auf einen Blick.

Unsere Empfehlungen der Serienstarts im Oktober 2025 auf einen Blick. (© GIGA)

Neue Serien und Staffeln im Oktober

Auch im Anime-Bereich passiert 2025 einiges. Wir halten euch über die vier Release-Zyklen auf dem Laufenden.

Neue Serien und Staffeln im November

Neue Serien und Staffeln im Dezember

Start Serie Genre Streamingplattform 17. Dezember 2025 Fallout (Staffel 2) Action, Abenteuer, Drama, Sci-Fi Prime Video

Serien und Staffeln ohne genaues VÖ-Datum

