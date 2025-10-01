Serienstarts 2025: Neue Serien und Staffeln im Oktober

Der Oktober ist da und bringt zahlreiche Monster mit sich – ob ES, Ed Gein oder jene, die der Hexer besiegen muss. Doch nicht nur „The Witcher“ Staffel 4 oder „Welcome to Derry“ warten auf euch. Was wir euch empfehlen und auf welche Serien ihr euch diesen Monat freuen könnt, findet ihr hier.
- 1.Auf diese Serien und Staffeln freuen wir uns
- 2.Die wichtigsten Serienstarts 2025
- 2.1.Neue Serien und Staffeln im Oktober
- 2.2.Neue Serien und Staffeln im November
- 2.3.Neue Serien und Staffeln im Dezember
- 3.Serien und Staffeln ohne genaues VÖ-Datum
- 4.Serienstarts im September 2025
- 5.Serienstarts im August 2025
- 6.Serienstarts im Juli 2025
- 7.Serienstarts im Juni 2025
- 8.Serienstarts im Mai 2025
- 9.Serienstarts im April 2025
- 10.Serienstarts im März 2025
Auf diese Serien und Staffeln freuen wir uns
„Snowpiercer“ Staffel 4
Der Film Snowpiercer hat mich von Anfang an begeistert, deshalb war ich skeptisch, ob die Serie das hohe Niveau halten kann. Aber sie überzeugt absolut: Eine packende Story um den endlos fahrenden Zug und die Überlebenden in einer apokalyptischen Zukunft. Nach langer Wartezeit geht es endlich mit Staffel 4 weiter. Ein Sci-Fi-Highlight!
Die vierte Staffel von „Snowpiercer“ erscheint ab dem 20. Oktober 2025 im Free-TV bei TELE 5 – also nicht wie gewohnt bei Netflix im Stream. Die zehn Episoden erscheinen jede Woche im Doppelpack.
„Nobody Wants This“ Staffel 2
„Nobody wants this“? More like „Everybody wants this!“. Ich habe diese Serie nur wegen Kristen Bell angefangen und war sehr positiv über den Unterhaltungsfaktor der Serie überrascht. Ich warte eifrig auf die Weiterentwicklung der Beziehung von Noah und Joanne und wie sie die interkulturellen Hürden meistern werden.
„Nobody Wants This“ geht am 23. Oktober bei Netflix in die zweite Runde – knapp ein Jahr nach dem Start der ersten Staffel.
Die wichtigsten Serienstarts 2025
Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Serienstarts und Termine für Staffelfortsetzungen im Jahr 2025. Zusätzlich findet ihr weiter unten bereits angekündigte Serien und Seasons, die noch kein offiziell bestätigtes Veröffentlichungsdatum haben. Wir ergänzen die Tabellen regelmäßig, damit ihr keine Veröffentlichung verpasst.
Der folgende Kalender zeigt euch die für uns wichtigsten aktuellen Serienstarts auf einen Blick.
Neue Serien und Staffeln im Oktober
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
3. Oktober 2025
Thriller
Netflix
3. Oktober 2025
Genie, Make A Wish
Komödie, Romanze
3. Oktober 2025
Frischer Wind
Drama, Krimi
7. Oktober 2025
True Haunting: Wahre Horrorgeschichten
Horror, Dokumentation
8. Oktober 2025
Die Simpsons (Staffel 36)
Animation, Komödie
9. Oktober 2025
The Resurrected
Drama, Thriller
9. Oktober 2025
Boots
Drama, Komödie
9. Oktober 2025
Victoria Beckham
Dokumentation
14. Oktober 2025
Splinter Cell: Deathwatch
Animation, Action
16. Oktober 2025
Diplomatische Beziehungen (Staffel 3)
Drama
20. Oktober 2025
Snowpiercer (Staffel 4)
Thriller
TELE 5
23. Oktober 2025
Komödie
25. Oktober 2025
The Dream Life Of Mr. Kim
Drama, Komödie
Netflix
27. Oktober 2025
Horror, Drama
WOW
29. Oktober 2025
Abenteuer, Animation, Komödie
29. Oktober 2025
Animation, Action
30. Oktober 2025
Action, Fantasy
Auch im Anime-Bereich passiert 2025 einiges. Wir halten euch über die vier Release-Zyklen auf dem Laufenden.
Neue Serien und Staffeln im November
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
7. November 2025
Drama
26. November 2025
Drama
Neue Serien und Staffeln im Dezember
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
17. Dezember 2025
Action, Abenteuer, Drama, Sci-Fi
Serien und Staffeln ohne genaues VÖ-Datum
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
2025
Horror, Drama
2025
Drama, Thriller, Krimi
2025/26
Komödie, Fantasy
2025/26
Krimi
2026
Fantasy, Drama
WOW
2026
Sci-Fi, Drama
Serienstarts im September 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
3. September 2025
Fantasy
3. September 2025
Komödie
3. September 2025
Kömodie, Krimi
5. September 2025
Komödie
8. September 2025
Drama, Horror, Sci-Fi
9. September 2025
Krimi, Komödie
16. September 2025
Die Ochsenknechts (Staffel 4 Teil 2)
Reality-TV
17. September 2025
Drama
17. September 2025
Action, Drama, Komödie
18. September 2025
Krimi, Drama
19. September 2025
Drama
21. September 2025
Drama
25. September 2025
Thriller
25. September 2025
Drama, Krimi
30. September 2025
Chad Powers
Komödie
Disney+
Serienstarts im August 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
1. August 2025
Godfather of Harlem (Staffel 4)
Drama
1. August 2025
Drama
1. August 2025
Eyes of Wakanda
Action, Animation
6. August 2025
Wednesday (Staffel 2 Teil 1)
Fantasy
6. August 2025
Platonic (Staffel 2)
Komödie
9. August 2025
Drama
MagentaTV
13. August 2025
Horror, Sci-Fi
27. August 2025
The Terminal List: Dark Wolf
Action, Drama
28. August 2025
My Life with the Walter Boys (Staffel 2)
Drama
Serienstarts im Juli 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
1. Juli 2025
Drama
2. Juli 2025
The Great North (Staffel 5 Teil 1)
Komödie
3. Juli 2025
Fantasy
11. Juli 2025
Thriller
14. Juli 2025
Komödie
16. Juli 2025
Drama
23. Juli 2025
Komödie
24. Juli 2025
Abenteuer, Komödie
Serienstarts im Juni 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
5. Juni 2025
Drama
17. Juni 2025
Dokumentation
18. Juni 2025
Rise of the Raven
Action, Drama
MagentaTV
18. Juni 2025
Somebody Feed Phil (Staffel 8)
Dokumentation
25. Juni 2025
Action, Abenteuer
26. Juni 2025
Drama
27. Juni 2025
Thriller
Serienstarts im Mai 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
1. Mai 2025
Komödie
2. Mai 2025
Unseen
Thriller
4. Mai 2025
Star Wars: Geschichten der Unterwelt
Sci-Fi
8. Mai 2025
Blood of Zeus (Staffel 3)
Anime, Action
14. Mai 2025
Abott Elementary (Staffel 4 Teil 2)
Komödie
14. Mai 2025
American Manhunt: Osama bin Laden
Dokumentation
15. Mai 2025
Love, Death & Robots (Staffel 4)
Sci-Fi
16. Mai 2025
The Rookie (Staffel 5)
Drama
16. Mai 2025
Sci-Fi
23. Mai 2025
Big Mouth (Staffel 8)
Komödie
26. Mai 2025
Rick and Morty (Staffel 8)
Komödie
29. Mai 2025
Welcome to Wrexham (Staffel 4)
Dokumentation
Serienstarts im April 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
8. April 2025
Drama
8. April 2025
Komödie
10. April 2025
Drama
11. April 2025
Your Friends and Neighbours
Komödie, Drama
11. April 2025
School Spirits (Staffel 2)
Komödie, Drama
Paramount+
13. April 2025
Drama
23. April 2025
Action, Abenteuer, Sci-Fi
24. April 2025
Thriller
Serienstarts im März 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
4. März 2025
With Love, Meghan
Dokumentation
5. März 2025
Action, Abenteuer, Drama
5. März 2025
Der Leopard
Drama
7. März 2025
When Life Gives You Tangerines
Romanze
10. März 2025
American Manhunt: Osama Bin Laden
True-Crime-Dokumentation
14. März 2025
Dope Thief
Krimi
19. März 2025
Thriller
20. März 2025
Mystery, Krimi
21. März 2025
Happy Face
True Crime
Paramount+
26. März 2025
The Studio
Komödie