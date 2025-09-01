Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Serienstarts 2025: Neue Serien und Staffeln im September

Serienstarts 2025: Neue Serien und Staffeln im September

Coline Simoncelli
Coline Simoncelli
7 min Lesezeit
Daryl Dixon aus „The Walking Dead: Daryl Dixon“ und Oliver Putnam aus „Only Murders in the Building“.
Im September ist für jeden Geschmack eine Serie dabei. (© AMC / Disney / Bearbeitung GIGA)
Der Herbst bietet euch dieses Jahr nicht nur einen Haufen Kriminalfälle, sondern auch die Rückkehr von Daryl Dixon, Wednesday Addams, ein Spin-off aus dem „The Office“-Universum und vielem mehr. Wir haben die Serienstarts im September, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Auf diese Serien und Staffeln freuen wir uns

Ewelina Walkenbach

„Death in Paradise“ Staffel 14

Disney+ macht mich mit Staffel 14 von „Death in Paradise“ richtig glücklich! Gleichzeitig stört es mich, dass das Weihnachtsspecial 2024 fehlt. Dort wurde doch der neue Inspector vorgestellt und das gehört zur Story dazu. Ich möchte nicht mittendrin einsteigen und bin noch unentschlossen, ob ich mir das Special auf Amazon ausleihe oder voller Hoffnung bis Dezember 2025 mit Staffel 14 warte.

Ewelina Walkenbach
„Death in Paradise“ startet am 3. September seine 14. Runde und bringt den neuen Inspector Mervin Wilson mit sich:

Poster
Gregor Elsholz

„Only Murders in the Building“ Staffel 5

„Only Murders in the Building“ ist meine Lieblingsserie auf Disney+ – und ich freue mich, dass sie im September in ihre fünfte Staffel geht. Mit Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short hat die luftig-lockere Krimi-Comedy-Serie drei schrullige und sehr sympathische Hauptdarsteller zu bieten, denen ich immer gerne beim Mordaufklären zusehe.

Gregor Elsholz
Auch mit „Only Murders in the Building“ geht es im September mit mysteriösen Kriminalfällen weiter. Die fünfte Staffel startet am 9. September mit drei Episoden und folgt danach einem wöchentlichen Turnus.

Poster
Martin Hartmann

„Gen V“ Staffel 2

Die erste Staffel „Gen V“ war zwar kein Meisterwerk, aber hat doch eine neue und spannende Seite des verstörenden Superhelden-Universums gezeigt. Für die zweite Staffel interessiert mich jetzt besonders, wie die Macher das Spin-off mit der Geschichte von „The Boys“ zusammenführen wollen, um beide Serien zu einem befriedigenden Ende zu führen.

Martin Hartmann
„The Boys“ neigt sich mit Staffel 5 dem Ende zu. Mit der zweiten Staffel „Gen V“ gibt es acht neue Folgen aus der Welt der Superhelden. Den Start feiert „Gen V“ Staffel 2 mit drei Folgen am 17. September.

Poster
Die wichtigsten Serienstarts 2025

Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Serienstarts und Termine für Staffelfortsetzungen im Jahr 2025. Zusätzlich findet ihr weiter unten bereits angekündigte Serien und Seasons, die noch kein offiziell bestätigtes Veröffentlichungsdatum haben.

Wir ergänzen die Tabellen regelmäßig, damit ihr keine Veröffentlichung verpasst.

Neue Serien und Staffeln im September

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

3. September 2025

Wednesday (Staffel 2 Teil 2)

Fantasy

Netflix

3. September 2025

Bob's Burgers (Staffel 15 Teil 2)

Komödie

Disney+

3. September 2025

Death in Paradise (Staffel 14)

Kömodie, Krimi

Disney+

5. September 2025

The Paper

Komödie

WOW

8. September 2025

The Walking Dead: Daryl Dixon (Staffel 3)

Drama, Horror, Sci-Fi

MagentaTV

9. September 2025

Only Murders in the Building (Staffel 5)

Krimi, Komödie

Disney+

16. September 2025

Die Ochsenknechts (Staffel 4 Teil 2)

Reality-TV

WOW

17. September 2025

The Morning Show (Staffel 4)

Drama

Apple TV+

17. September 2025

Gen V (Staffel 2)

Action, Drama, Komödie

Prime Video

18. September 2025

Black Rabbit

Krimi, Drama

Netflix

19. September 2025

Der Milliardärsbunker

Drama

Netflix

21. September 2025

Tulsa King (Staffel 3)

Drama

Paramount+

24. September 2025

Alice in Borderland (Staffel 3)

Thriller

Netflix

25. September 2025

House of Guinness

Drama, Krimi

Netflix

26. September 2025

The Savant

Drama, Thriller, Krimi

Apple TV+

30. September 2025

Chad Powers

Komödie

Disney+

Neue Serien und Staffeln im Oktober

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

3. Oktober 2025

Monster (Staffel 3)

Thriller

Netflix

23. Oktober 2025

Nobody Wants This (Staffel 2)

Komödie

Netflix

Neue Serien und Staffeln im November

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

7. November 2025

Maxton Hall (Staffel 2)

Drama

Prime Video

26. November 2025

Stranger Things (Staffel 5 Teil 1)

Drama

Netflix

Auch im Anime-Bereich passiert 2025 einiges. Wir halten euch über die vier Release-Zyklen auf dem Laufenden.

Serien und Staffeln ohne genaues VÖ-Datum

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

Oktober 2025

Welcome to Derry

Horror, Drama

WOW

Dezember 2025

Fallout (Staffel 2)

Action, Abenteuer, Drama, Sci-Fi

Prime Video

2025

American Horror Story (Staffel 13)

Horror, Drama

Disney+

2025

The Witcher (Staffel 4)

Fantasy

Netflix

2025/26

Good Omens (Staffel 3)

Komödie, Fantasy

Prime Video

2025/26

The Gentlemen (Staffel 2)

Krimi

Netflix

2026

A Knight of the Seven Kingdoms

Fantasy, Drama

WOW

2026

Silo (Staffel 3)

Sci-Fi, Drama

Apple TV+

Serienstarts im August 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

1. August 2025

Godfather of Harlem (Staffel 4)

Drama

MagentaTV

1. August 2025

Chief of War

Drama

Apple TV+

1. August 2025

Eyes of Wakanda

Action, Animation

Disney+

6. August 2025

Wednesday (Staffel 2 Teil 1)

Fantasy

Netflix

6. August 2025

Platonic (Staffel 2)

Komödie

Apple TV+

9. August 2025

Outlander: Blood of my Blood

Drama

MagentaTV

13. August 2025

Alien: Earth

Horror, Sci-Fi

Disney+

27. August 2025

The Terminal List: Dark Wolf

Action, Drama

Prime Video

28. August 2025

My Life with the Walter Boys (Staffel 2)

Drama

Netflix

Serienstarts im Juli 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

1. Juli 2025

The Narrow Road to the Deep North

Drama

WOW

2. Juli 2025

The Great North (Staffel 5 Teil 1)

Komödie

Disney+

3. Juli 2025

The Sandman (Staffel 2 Teil 1)

Fantasy

Netflix

11. Juli 2025

Dexter: Resurrection

Thriller

Paramount+

14. Juli 2025

South Park (Staffel 27)

Komödie

Paramount+

16. Juli 2025

The Summer I Turned Pretty (Staffel 3)

Drama

Prime Video

23. Juli 2025

Bob's Burgers (Staffel 15)

Komödie

Disney+

24. Juli 2025

My Melody & Kuromi

Abenteuer, Komödie

Netflix

Serienstarts im Juni 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

5. Juni 2025

Ginny & Georgia (Staffel 3)

Drama

Netflix

17. Juni 2025

Kaulitz & Kaulitz (Staffel 2)

Dokumentation

Netflix

18. Juni 2025

Rise of the Raven

Action, Drama

MagentaTV

18. Juni 2025

Somebody Feed Phil (Staffel 8)

Dokumentation

Netflix

25. Juni 2025

Ironheart

Action, Abenteuer

Disney+

26. Juni 2025

The Bear (Staffel 4)

Drama

Disney+

27. Juni 2025

Squid Game (Staffel 3)

Thriller

Netflix

Serienstarts im Mai 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

1. Mai 2025

The Four Seasons

Komödie

Netflix

2. Mai 2025

Unseen

Thriller

Netflix

4. Mai 2025

Star Wars: Geschichten der Unterwelt

Sci-Fi

Disney+

8. Mai 2025

Blood of Zeus (Staffel 3)

Anime, Action

Netflix

14. Mai 2025

Abott Elementary (Staffel 4 Teil 2)

Komödie

Disney+

14. Mai 2025

American Manhunt: Osama bin Laden

Dokumentation

Netflix

15. Mai 2025

Love, Death & Robots (Staffel 4)

Sci-Fi

Netflix

16. Mai 2025

The Rookie (Staffel 5)

Drama

Netflix

16. Mai 2025

Murderbot

Sci-Fi

Apple TV+

23. Mai 2025

Big Mouth (Staffel 8)

Komödie

Netflix

26. Mai 2025

Rick and Morty (Staffel 8)

Komödie

WOW

29. Mai 2025

Welcome to Wrexham (Staffel 4)

Dokumentation

Disney+

Serienstarts im April 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

8. April 2025

The Handmaid's Tale (Staffel 6)

Drama

MagentaTV

8. April 2025

How to Sell Drugs Online (Fast) (Staffel 4)

Komödie

Netflix

10. April 2025

Black Mirror (Staffel 7)

Drama

Netflix

11. April 2025

Your Friends and Neighbours

Komödie, Drama

Apple TV+

11. April 2025

School Spirits (Staffel 2)

Komödie, Drama

Paramount+

13. April 2025

The Last of Us (Staffel 2)

Drama

WOW

23. April 2025

Andor (Staffel 2)

Action, Abenteuer, Sci-Fi

Disney+

24. April 2025

You (Staffel 5)

Thriller

Netflix

Serienstarts im März 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

4. März 2025

With Love, Meghan

Dokumentation

Netflix

5. März 2025

Daredevil: Born Again

Action, Abenteuer, Drama

Disney+

5. März 2025

Der Leopard

Drama

Netflix

7. März 2025

When Life Gives You Tangerines

Romanze

Netflix

10. März 2025

American Manhunt: Osama Bin Laden

True-Crime-Dokumentation

Netflix

14. März 2025

Dope Thief

Krimi

Apple TV+

19. März 2025

Totenfrau (Staffel 2)

Thriller

Netflix

20. März 2025

The Residence

Mystery, Krimi

Netflix

21. März 2025

Happy Face

True Crime

Paramount+

26. März 2025

The Studio

Komödie

Apple TV+

