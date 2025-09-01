Serienstarts 2025: Neue Serien und Staffeln im September

Der Herbst bietet euch dieses Jahr nicht nur einen Haufen Kriminalfälle, sondern auch die Rückkehr von Daryl Dixon, Wednesday Addams, ein Spin-off aus dem „The Office“-Universum und vielem mehr. Wir haben die Serienstarts im September, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.
Auf diese Serien und Staffeln freuen wir uns
„Death in Paradise“ Staffel 14
Disney+ macht mich mit Staffel 14 von „Death in Paradise“ richtig glücklich! Gleichzeitig stört es mich, dass das Weihnachtsspecial 2024 fehlt. Dort wurde doch der neue Inspector vorgestellt und das gehört zur Story dazu. Ich möchte nicht mittendrin einsteigen und bin noch unentschlossen, ob ich mir das Special auf Amazon ausleihe oder voller Hoffnung bis Dezember 2025 mit Staffel 14 warte.
„Death in Paradise“ startet am 3. September seine 14. Runde und bringt den neuen Inspector Mervin Wilson mit sich:
„Only Murders in the Building“ Staffel 5
„Only Murders in the Building“ ist meine Lieblingsserie auf Disney+ – und ich freue mich, dass sie im September in ihre fünfte Staffel geht. Mit Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short hat die luftig-lockere Krimi-Comedy-Serie drei schrullige und sehr sympathische Hauptdarsteller zu bieten, denen ich immer gerne beim Mordaufklären zusehe.
Auch mit „Only Murders in the Building“ geht es im September mit mysteriösen Kriminalfällen weiter. Die fünfte Staffel startet am 9. September mit drei Episoden und folgt danach einem wöchentlichen Turnus.
„Gen V“ Staffel 2
Die erste Staffel „Gen V“ war zwar kein Meisterwerk, aber hat doch eine neue und spannende Seite des verstörenden Superhelden-Universums gezeigt. Für die zweite Staffel interessiert mich jetzt besonders, wie die Macher das Spin-off mit der Geschichte von „The Boys“ zusammenführen wollen, um beide Serien zu einem befriedigenden Ende zu führen.
„The Boys“ neigt sich mit Staffel 5 dem Ende zu. Mit der zweiten Staffel „Gen V“ gibt es acht neue Folgen aus der Welt der Superhelden. Den Start feiert „Gen V“ Staffel 2 mit drei Folgen am 17. September.
Die wichtigsten Serienstarts 2025
Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Serienstarts und Termine für Staffelfortsetzungen im Jahr 2025. Zusätzlich findet ihr weiter unten bereits angekündigte Serien und Seasons, die noch kein offiziell bestätigtes Veröffentlichungsdatum haben.
Wir ergänzen die Tabellen regelmäßig, damit ihr keine Veröffentlichung verpasst.
Neue Serien und Staffeln im September
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
3. September 2025
Fantasy
3. September 2025
Komödie
3. September 2025
Death in Paradise (Staffel 14)
Kömodie, Krimi
5. September 2025
Komödie
8. September 2025
Drama, Horror, Sci-Fi
9. September 2025
Krimi, Komödie
16. September 2025
Die Ochsenknechts (Staffel 4 Teil 2)
Reality-TV
17. September 2025
Drama
17. September 2025
Action, Drama, Komödie
18. September 2025
Black Rabbit
Krimi, Drama
19. September 2025
Der Milliardärsbunker
Drama
21. September 2025
Drama
24. September 2025
Thriller
25. September 2025
House of Guinness
Drama, Krimi
26. September 2025
The Savant
Drama, Thriller, Krimi
30. September 2025
Chad Powers
Komödie
Disney+
Neue Serien und Staffeln im Oktober
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
3. Oktober 2025
Thriller
Netflix
23. Oktober 2025
Komödie
Neue Serien und Staffeln im November
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
7. November 2025
Drama
26. November 2025
Drama
Serien und Staffeln ohne genaues VÖ-Datum
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
Oktober 2025
Horror, Drama
WOW
Dezember 2025
Action, Abenteuer, Drama, Sci-Fi
2025
Horror, Drama
2025
Fantasy
2025/26
Komödie, Fantasy
2025/26
Krimi
2026
Fantasy, Drama
WOW
2026
Sci-Fi, Drama
Serienstarts im August 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
1. August 2025
Godfather of Harlem (Staffel 4)
Drama
1. August 2025
Drama
1. August 2025
Eyes of Wakanda
Action, Animation
6. August 2025
Wednesday (Staffel 2 Teil 1)
Fantasy
6. August 2025
Platonic (Staffel 2)
Komödie
9. August 2025
Drama
MagentaTV
13. August 2025
Horror, Sci-Fi
27. August 2025
The Terminal List: Dark Wolf
Action, Drama
28. August 2025
My Life with the Walter Boys (Staffel 2)
Drama
Serienstarts im Juli 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
1. Juli 2025
Drama
2. Juli 2025
The Great North (Staffel 5 Teil 1)
Komödie
3. Juli 2025
Fantasy
11. Juli 2025
Thriller
14. Juli 2025
Komödie
16. Juli 2025
Drama
23. Juli 2025
Komödie
24. Juli 2025
Abenteuer, Komödie
Serienstarts im Juni 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
5. Juni 2025
Drama
17. Juni 2025
Dokumentation
18. Juni 2025
Rise of the Raven
Action, Drama
MagentaTV
18. Juni 2025
Somebody Feed Phil (Staffel 8)
Dokumentation
25. Juni 2025
Action, Abenteuer
26. Juni 2025
Drama
27. Juni 2025
Thriller
Serienstarts im Mai 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
1. Mai 2025
Komödie
2. Mai 2025
Unseen
Thriller
4. Mai 2025
Star Wars: Geschichten der Unterwelt
Sci-Fi
8. Mai 2025
Blood of Zeus (Staffel 3)
Anime, Action
14. Mai 2025
Abott Elementary (Staffel 4 Teil 2)
Komödie
14. Mai 2025
American Manhunt: Osama bin Laden
Dokumentation
15. Mai 2025
Love, Death & Robots (Staffel 4)
Sci-Fi
16. Mai 2025
The Rookie (Staffel 5)
Drama
16. Mai 2025
Sci-Fi
23. Mai 2025
Big Mouth (Staffel 8)
Komödie
26. Mai 2025
Rick and Morty (Staffel 8)
Komödie
29. Mai 2025
Welcome to Wrexham (Staffel 4)
Dokumentation
Serienstarts im April 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
8. April 2025
Drama
8. April 2025
Komödie
10. April 2025
Drama
11. April 2025
Your Friends and Neighbours
Komödie, Drama
11. April 2025
School Spirits (Staffel 2)
Komödie, Drama
Paramount+
13. April 2025
Drama
23. April 2025
Action, Abenteuer, Sci-Fi
24. April 2025
Thriller
Serienstarts im März 2025
Start
Serie
Genre
Streamingplattform
4. März 2025
With Love, Meghan
Dokumentation
5. März 2025
Action, Abenteuer, Drama
5. März 2025
Der Leopard
Drama
7. März 2025
When Life Gives You Tangerines
Romanze
10. März 2025
American Manhunt: Osama Bin Laden
True-Crime-Dokumentation
14. März 2025
Dope Thief
Krimi
19. März 2025
Thriller
20. März 2025
Mystery, Krimi
21. März 2025
Happy Face
True Crime
Paramount+
26. März 2025
The Studio
Komödie