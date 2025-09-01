Serienstarts 2025: Neue Serien und Staffeln im September

Der Herbst bietet euch dieses Jahr nicht nur einen Haufen Kriminalfälle, sondern auch die Rückkehr von Daryl Dixon, Wednesday Addams, ein Spin-off aus dem „The Office“-Universum und vielem mehr. Wir haben die Serienstarts im September, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Auf diese Serien und Staffeln freuen wir uns

„Death in Paradise“ Staffel 14 Disney+ macht mich mit Staffel 14 von „Death in Paradise“ richtig glücklich! Gleichzeitig stört es mich, dass das Weihnachtsspecial 2024 fehlt. Dort wurde doch der neue Inspector vorgestellt und das gehört zur Story dazu. Ich möchte nicht mittendrin einsteigen und bin noch unentschlossen, ob ich mir das Special auf Amazon ausleihe oder voller Hoffnung bis Dezember 2025 mit Staffel 14 warte. Ewelina Walkenbach

„Death in Paradise“ startet am 3. September seine 14. Runde und bringt den neuen Inspector Mervin Wilson mit sich:

„Only Murders in the Building“ Staffel 5 „Only Murders in the Building“ ist meine Lieblingsserie auf Disney+ – und ich freue mich, dass sie im September in ihre fünfte Staffel geht. Mit Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short hat die luftig-lockere Krimi-Comedy-Serie drei schrullige und sehr sympathische Hauptdarsteller zu bieten, denen ich immer gerne beim Mordaufklären zusehe. Gregor Elsholz

Auch mit „Only Murders in the Building“ geht es im September mit mysteriösen Kriminalfällen weiter. Die fünfte Staffel startet am 9. September mit drei Episoden und folgt danach einem wöchentlichen Turnus.

„Gen V“ Staffel 2 Die erste Staffel „Gen V“ war zwar kein Meisterwerk, aber hat doch eine neue und spannende Seite des verstörenden Superhelden-Universums gezeigt. Für die zweite Staffel interessiert mich jetzt besonders, wie die Macher das Spin-off mit der Geschichte von „The Boys“ zusammenführen wollen, um beide Serien zu einem befriedigenden Ende zu führen. Martin Hartmann

„The Boys“ neigt sich mit Staffel 5 dem Ende zu. Mit der zweiten Staffel „Gen V“ gibt es acht neue Folgen aus der Welt der Superhelden. Den Start feiert „Gen V“ Staffel 2 mit drei Folgen am 17. September.

Die wichtigsten Serienstarts 2025

Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Serienstarts und Termine für Staffelfortsetzungen im Jahr 2025. Zusätzlich findet ihr weiter unten bereits angekündigte Serien und Seasons, die noch kein offiziell bestätigtes Veröffentlichungsdatum haben.

Wir ergänzen die Tabellen regelmäßig, damit ihr keine Veröffentlichung verpasst.

Neue Serien und Staffeln im September

Neue Serien und Staffeln im Oktober

Neue Serien und Staffeln im November

Auch im Anime-Bereich passiert 2025 einiges. Wir halten euch über die vier Release-Zyklen auf dem Laufenden.

Serien und Staffeln ohne genaues VÖ-Datum

Serienstarts im August 2025

Serienstarts im Juli 2025

Serienstarts im Juni 2025

Serienstarts im Mai 2025

Serienstarts im April 2025

Serienstarts im März 2025

