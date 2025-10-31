Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Serienstarts im November 2025: Diese Highlights dürft ihr auf keinen Fall verpassen

Coline Simoncelli
Coline Simoncelli,
7 min Lesezeit
Rhea Seehorn als Carol in Pluribus und Damian Hardung als James Beaufort in Maxton Hall.
Mit Serien wie „Maxton Hall“ Staffel 2 und der finalen Season von „Stranger Things“ wird der November spannend. (© Apple TV / Prime Video / Bearbeitung GIGA)
Der Serienherbst erreicht seinen Höhepunkt – düstere Thriller, ein lang erwartetes Serienfinale und historische Dramen bestimmen den Streaming-Monat November. Ob Netflix, Prime Video oder Disney+: Auch diesen Monat haben wir wieder unsere persönlichen Highlights zusammengestellt – inklusive aller wichtigen Serienstarts in der Monatsübersicht.

Unsere Empfehlungen für November 2025

Ewelina Walkenbach

„Death by Lightning“

Ich freue mich vor allem wegen Michael Shannon auf „Death by Lightning“ – er ist ein großartiger Schauspieler. Wer Serien über historische Ereignisse mag, sollte sich diese aber vormerken. Sie behandelt das Attentat auf den US-Präsidenten James A. Garfield. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Ohio auf und seine Amtszeit dauerte nur wenige Monate. Der Trailer ist vielversprechend.

Ewelina Walkenbach
Death By Lightning - Trailer Englisch

„Death by Lightning“ startet am 6. November 2025 auf Netflix. In vier Folgen wird die Geschichte von James Garfield und Charles Guiteau erzählt. Wem die vier Episoden nicht ausreichen, der kann in die Romanvorlage „Destiny Of The Republic“ von Candice Millard blicken:

Destiny of the Republic
Destiny of the Republic
15,99 € Zu Thalia
16,49 € Zu Hugendubel
17,88 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.10.2025 16:02 Uhr
Martin Hartmann

„Stranger Things“ Staffel 5

Die letzte Staffel ist zwar eine gefühlte Ewigkeit her, aber für das Finale muss ich dann doch mal wieder Netflix abonnieren. „Stranger Things“ macht immer Spaß und ich erhoffe mir von der neuen Staffel wieder tolle Momente mit den sympathischen Charakteren und (hoffentlich) befriedigende Antworten auf die letzten offenen Mysterien.

Martin Hartmann
Stranger Things - Staffel 5 - Trailer Deutsch

Mit der fünften Staffel „Stranger Things“ endet eine Ära. Die neuen Folgen erscheinen in drei Etappen auf Netflix – startend am 27. November 2025. Das große Finale findet ihr am 31. Dezember bei dem Streaminganbieter.

Fast zehn Jahre ist es her, dass Hawkins das erstemal auf den Bildschirmen zu sehen war – in der Zeit haben mehrere Seriengrößen ihren Start und ihr Ende gefeiert:

„Stranger Things“ überdauert sie alle: 12 Serien, die in dieser Zeit starteten und endeten
Bilderstrecke starten(13 Bilder)
„Stranger Things“ überdauert sie alle: 12 Serien, die in dieser Zeit starteten und endeten
Die wichtigsten Serienstarts 2025

Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Serienstarts und Termine für Staffelfortsetzungen im Jahr 2025. Zusätzlich findet ihr weiter unten bereits angekündigte Serien und Seasons, die noch kein offiziell bestätigtes Veröffentlichungsdatum haben. Wir ergänzen die Tabellen regelmäßig, damit ihr keine Veröffentlichung verpasst.

Der folgende Kalender zeigt euch die für uns wichtigsten aktuellen Serienstarts auf einen Blick.

Unsere Empfehlungen der Serienstarts im Oktober 2025 auf einen Blick.
Unsere Empfehlungen der Serienstarts im November 2025 auf einen Blick. (© GIGA)
Neue Serien und Staffeln im November

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

4. November 2025

All’s Fair

Drama, Komödie

Disney+

5. November 2025

Heweliusz

Drama

Netflix

6. November 2025

Death By Lightning

Drama

Netflix

7. November 2025

Pluribus

Drama

Apple TV

7. November 2025

Maxton Hall (Staffel 2)

Drama

Prime Video

12. November 2025

Mrs Playmen

Drama

Netflix

13. November 2025

The Beast in Me

Drama

Netflix

20. November

Undercover im Seniorenheim (Staffel 2)

Komödie, Mystery

Netflix

21. November 2025

The Chair Company

Mystery, Komödie

WOW

27. November 2025

Stranger Things (Staffel 5 Teil 1)

Drama

Netflix

Auch im Anime-Bereich passiert 2025 einiges. Wir halten euch über die vier Release-Zyklen auf dem Laufenden.

Neue Serien und Staffeln im Dezember

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

17. Dezember 2025

Fallout (Staffel 2)

Action, Abenteuer, Drama, Sci-Fi

Prime Video

Serien und Staffeln ohne genaues VÖ-Datum

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

2025

American Horror Story (Staffel 13)

Horror, Drama

Disney+

2025

The Savant

Drama, Thriller, Krimi

Apple TV+

2025/26

Good Omens (Staffel 3)

Komödie, Fantasy

Prime Video

2025/26

The Gentlemen (Staffel 2)

Krimi

Netflix

2026

Silo (Staffel 3)

Sci-Fi, Drama

Apple TV+

18. Januar 2026

A Knight of the Seven Kingdoms

Fantasy, Drama

WOW

Serienstarts im Oktober 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

3. Oktober 2025

Monster (Staffel 3)

Thriller

Netflix

3. Oktober 2025

Genie, Make A Wish

Komödie, Romanze

Netflix

3. Oktober 2025

Frischer Wind

Drama, Krimi

Netflix

7. Oktober 2025

True Haunting: Wahre Horrorgeschichten

Horror, Dokumentation

Netflix

8. Oktober 2025

Die Simpsons (Staffel 36)

Animation, Komödie

Disney+

9. Oktober 2025

The Resurrected

Drama, Thriller

Netflix

9. Oktober 2025

Boots

Drama, Komödie

Netflix

9. Oktober 2025

Victoria Beckham

Dokumentation

Netflix

14. Oktober 2025

Splinter Cell: Deathwatch

Animation, Action

Netflix

16. Oktober 2025

Diplomatische Beziehungen (Staffel 3)

Drama

Netflix

20. Oktober 2025

Snowpiercer (Staffel 4)

Thriller

TELE 5

23. Oktober 2025

Nobody Wants This (Staffel 2)

Komödie

Netflix

25. Oktober 2025

The Dream Life Of Mr. Kim

Drama, Komödie

Netflix

27. Oktober 2025

Welcome to Derry

Horror, Drama

WOW

29. Oktober 2025

Hazbin Hotel (Staffel 2)

Abenteuer, Animation, Komödie

Prime Video

29. Oktober 2025

Star Wars: Visionen (Staffel 3)

Animation, Action

Disney+

30. Oktober 2025

The Witcher (Staffel 4)

Action, Fantasy

Netflix

Serienstarts im September 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

3. September 2025

Wednesday (Staffel 2 Teil 2)

Fantasy

Netflix

3. September 2025

Bob's Burgers (Staffel 15 Teil 2)

Komödie

Disney+

3. September 2025

Death in Paradise (Staffel 14)

Kömodie, Krimi

Disney+

5. September 2025

The Paper

Komödie

WOW

8. September 2025

The Walking Dead: Daryl Dixon (Staffel 3)

Drama, Horror, Sci-Fi

MagentaTV

9. September 2025

Only Murders in the Building (Staffel 5)

Krimi, Komödie

Disney+

16. September 2025

Die Ochsenknechts (Staffel 4 Teil 2)

Reality-TV

WOW

17. September 2025

The Morning Show (Staffel 4)

Drama

Apple TV+

17. September 2025

Gen V (Staffel 2)

Action, Drama, Komödie

Prime Video

18. September 2025

Black Rabbit

Krimi, Drama

Netflix

19. September 2025

Der Milliardärsbunker

Drama

Netflix

21. September 2025

Tulsa King (Staffel 3)

Drama

Paramount+

25. September 2025

Alice in Borderland (Staffel 3)

Thriller

Netflix

25. September 2025

House of Guinness

Drama, Krimi

Netflix

30. September 2025

Chad Powers

Komödie

Disney+

Serienstarts im August 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

1. August 2025

Godfather of Harlem (Staffel 4)

Drama

MagentaTV

1. August 2025

Chief of War

Drama

Apple TV+

1. August 2025

Eyes of Wakanda

Action, Animation

Disney+

6. August 2025

Wednesday (Staffel 2 Teil 1)

Fantasy

Netflix

6. August 2025

Platonic (Staffel 2)

Komödie

Apple TV+

9. August 2025

Outlander: Blood of my Blood

Drama

MagentaTV

13. August 2025

Alien: Earth

Horror, Sci-Fi

Disney+

27. August 2025

The Terminal List: Dark Wolf

Action, Drama

Prime Video

28. August 2025

My Life with the Walter Boys (Staffel 2)

Drama

Netflix

Serienstarts im Juli 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

1. Juli 2025

The Narrow Road to the Deep North

Drama

WOW

2. Juli 2025

The Great North (Staffel 5 Teil 1)

Komödie

Disney+

3. Juli 2025

The Sandman (Staffel 2 Teil 1)

Fantasy

Netflix

11. Juli 2025

Dexter: Resurrection

Thriller

Paramount+

14. Juli 2025

South Park (Staffel 27)

Komödie

Paramount+

16. Juli 2025

The Summer I Turned Pretty (Staffel 3)

Drama

Prime Video

23. Juli 2025

Bob's Burgers (Staffel 15)

Komödie

Disney+

24. Juli 2025

My Melody & Kuromi

Abenteuer, Komödie

Netflix

Serienstarts im Juni 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

5. Juni 2025

Ginny & Georgia (Staffel 3)

Drama

Netflix

17. Juni 2025

Kaulitz & Kaulitz (Staffel 2)

Dokumentation

Netflix

18. Juni 2025

Rise of the Raven

Action, Drama

MagentaTV

18. Juni 2025

Somebody Feed Phil (Staffel 8)

Dokumentation

Netflix

25. Juni 2025

Ironheart

Action, Abenteuer

Disney+

26. Juni 2025

The Bear (Staffel 4)

Drama

Disney+

27. Juni 2025

Squid Game (Staffel 3)

Thriller

Netflix

Serienstarts im Mai 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

1. Mai 2025

The Four Seasons

Komödie

Netflix

2. Mai 2025

Unseen

Thriller

Netflix

4. Mai 2025

Star Wars: Geschichten der Unterwelt

Sci-Fi

Disney+

8. Mai 2025

Blood of Zeus (Staffel 3)

Anime, Action

Netflix

14. Mai 2025

Abott Elementary (Staffel 4 Teil 2)

Komödie

Disney+

14. Mai 2025

American Manhunt: Osama bin Laden

Dokumentation

Netflix

15. Mai 2025

Love, Death & Robots (Staffel 4)

Sci-Fi

Netflix

16. Mai 2025

The Rookie (Staffel 5)

Drama

Netflix

16. Mai 2025

Murderbot

Sci-Fi

Apple TV+

23. Mai 2025

Big Mouth (Staffel 8)

Komödie

Netflix

26. Mai 2025

Rick and Morty (Staffel 8)

Komödie

WOW

29. Mai 2025

Welcome to Wrexham (Staffel 4)

Dokumentation

Disney+

Serienstarts im April 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

8. April 2025

The Handmaid's Tale (Staffel 6)

Drama

MagentaTV

8. April 2025

How to Sell Drugs Online (Fast) (Staffel 4)

Komödie

Netflix

10. April 2025

Black Mirror (Staffel 7)

Drama

Netflix

11. April 2025

Your Friends and Neighbours

Komödie, Drama

Apple TV+

11. April 2025

School Spirits (Staffel 2)

Komödie, Drama

Paramount+

13. April 2025

The Last of Us (Staffel 2)

Drama

WOW

23. April 2025

Andor (Staffel 2)

Action, Abenteuer, Sci-Fi

Disney+

24. April 2025

You (Staffel 5)

Thriller

Netflix

Serienstarts im März 2025

Start

Serie

Genre

Streamingplattform

4. März 2025

With Love, Meghan

Dokumentation

Netflix

5. März 2025

Daredevil: Born Again

Action, Abenteuer, Drama

Disney+

5. März 2025

Der Leopard

Drama

Netflix

7. März 2025

When Life Gives You Tangerines

Romanze

Netflix

10. März 2025

American Manhunt: Osama Bin Laden

True-Crime-Dokumentation

Netflix

14. März 2025

Dope Thief

Krimi

Apple TV+

19. März 2025

Totenfrau (Staffel 2)

Thriller

Netflix

20. März 2025

The Residence

Mystery, Krimi

Netflix

21. März 2025

Happy Face

True Crime

Paramount+

26. März 2025

The Studio

Komödie

Apple TV+

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

