Serienstarts im November 2025: Diese Highlights dürft ihr auf keinen Fall verpassen

Der Serienherbst erreicht seinen Höhepunkt – düstere Thriller, ein lang erwartetes Serienfinale und historische Dramen bestimmen den Streaming-Monat November. Ob Netflix, Prime Video oder Disney+: Auch diesen Monat haben wir wieder unsere persönlichen Highlights zusammengestellt – inklusive aller wichtigen Serienstarts in der Monatsübersicht.

Unsere Empfehlungen für November 2025

„Death by Lightning“ Ich freue mich vor allem wegen Michael Shannon auf „Death by Lightning“ – er ist ein großartiger Schauspieler. Wer Serien über historische Ereignisse mag, sollte sich diese aber vormerken. Sie behandelt das Attentat auf den US-Präsidenten James A. Garfield. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Ohio auf und seine Amtszeit dauerte nur wenige Monate. Der Trailer ist vielversprechend. Ewelina Walkenbach

„Death by Lightning“ startet am 6. November 2025 auf Netflix. In vier Folgen wird die Geschichte von James Garfield und Charles Guiteau erzählt. Wem die vier Episoden nicht ausreichen, der kann in die Romanvorlage „Destiny Of The Republic“ von Candice Millard blicken:

Destiny of the Republic Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.10.2025 16:02 Uhr

„Stranger Things“ Staffel 5 Die letzte Staffel ist zwar eine gefühlte Ewigkeit her, aber für das Finale muss ich dann doch mal wieder Netflix abonnieren. „Stranger Things“ macht immer Spaß und ich erhoffe mir von der neuen Staffel wieder tolle Momente mit den sympathischen Charakteren und (hoffentlich) befriedigende Antworten auf die letzten offenen Mysterien. Martin Hartmann

Mit der fünften Staffel „Stranger Things“ endet eine Ära. Die neuen Folgen erscheinen in drei Etappen auf Netflix – startend am 27. November 2025. Das große Finale findet ihr am 31. Dezember bei dem Streaminganbieter.



Fast zehn Jahre ist es her, dass Hawkins das erstemal auf den Bildschirmen zu sehen war – in der Zeit haben mehrere Seriengrößen ihren Start und ihr Ende gefeiert:

Die wichtigsten Serienstarts 2025

Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Serienstarts und Termine für Staffelfortsetzungen im Jahr 2025. Zusätzlich findet ihr weiter unten bereits angekündigte Serien und Seasons, die noch kein offiziell bestätigtes Veröffentlichungsdatum haben. Wir ergänzen die Tabellen regelmäßig, damit ihr keine Veröffentlichung verpasst.



Der folgende Kalender zeigt euch die für uns wichtigsten aktuellen Serienstarts auf einen Blick.

Unsere Empfehlungen der Serienstarts im November 2025 auf einen Blick. (© GIGA)

Neue Serien und Staffeln im November

Auch im Anime-Bereich passiert 2025 einiges. Wir halten euch über die vier Release-Zyklen auf dem Laufenden.

Neue Serien und Staffeln im Dezember

Start Serie Genre Streamingplattform 17. Dezember 2025 Fallout (Staffel 2) Action, Abenteuer, Drama, Sci-Fi Prime Video

Serien und Staffeln ohne genaues VÖ-Datum

Serienstarts im Oktober 2025

Serienstarts im September 2025

Serienstarts im August 2025

Serienstarts im Juli 2025

Serienstarts im Juni 2025

Serienstarts im Mai 2025

Serienstarts im April 2025

Serienstarts im März 2025

