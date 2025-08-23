Servus TV eingestellt: So empfangt ihr den Sender 2025 trotzdem

Seit 2024 ist Servus TV in Deutschland eingestellt. Dennoch müssen Fans nicht auf alle Inhalte verzichten: Über Streaming-Dienste, den Nachfolger DF1 und Kooperationen bleiben viele Sendungen verfügbar. Wir zeigen alle Alternativen.
Servus TV im Stream empfangen
Den TV-Sender Servus TV könnt ihr nicht mehr über einen deutschen TV-Anschluss empfangen. Dennoch gibt es von Deutschland aus Zugriff auf viele Inhalte. Auf der Webseite könnt ihr zum Servus-TV-Stream einschalten und viele Sendungen auf Abruf schauen. Einige Inhalte sind aus lizenzrechtlichen Gründen mit einer deutschen IP allerdings nicht verfügbar. Gegen das Geoblocking hilft ein VPN-Dienst wie beispielsweise NordVPN.
Mit ServusTV On bietet der Sender eine digitale Plattform mit vielen Inhalten aus dem österreichischen Programm. Die Kanäle sind thematisch sortiert – ihr findet hier direkt Sport-Übertragungen, Natursendungen und mehr. Servus TV bleibt zudem bei Streaming-Diensten wie Zattoo verfügbar.
DF1 ersetzt Servus TV in Deutschland
Der Sender DF1 hat den Platz von Servus TV in Deutschland übernommen, zeigt aber auch einige Produktionen aus dem Original-Programm des österreichischen Kanals. Zudem gibt es News und Entertainment-Programme aus eigener Produktion.
Das Programm von DF1 empfangt ihr via Satellit so:
- Astra 19,2 Ost 1L
- Pol: H
- Transponder: 1007
- Frequenz 11303
- SR: 22.000
- Fec: 2/3
Der Sender hat zudem den Platz von Servus TV bei den Kabelnetzbetreibern wie Vodafone übernommen. Auch über IPTV-Angebote und Smart-TVs ist DF1 frei empfangbar.
Sport bei DF1: Diese Übertragungen gibt es
DF1 hat sich verschiedene Sportrechte gesichert. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) wird weiterhin übertragen – in der Hauptrunde gibt es pro Spieltag eine Live-Übertragung, meist sonntags. In den Play-offs zeigt DF1 ebenfalls ein Spiel pro Runde.
Besonders interessant für Motorsport-Fans: DF1 zeigt in Kooperation mit ServusTV zwölf ausgewählte MotoGP-Rennen der Saison 2025 live im Free-TV. Auch die Formel E hat DF1 in sein Programm aufgenommen.
Weitere Sportsendungen werden durch eine Kooperation mit DAZN übernommen. Dadurch erweitert sich das Sportangebot des Senders erheblich.