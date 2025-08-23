Servus TV eingestellt: So empfangt ihr den Sender 2025 trotzdem

Seit 2024 ist Servus TV in Deutschland eingestellt. Dennoch müssen Fans nicht auf alle Inhalte verzichten: Über Streaming-Dienste, den Nachfolger DF1 und Kooperationen bleiben viele Sendungen verfügbar. Wir zeigen alle Alternativen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Servus TV im Stream empfangen

Den TV-Sender Servus TV könnt ihr nicht mehr über einen deutschen TV-Anschluss empfangen. Dennoch gibt es von Deutschland aus Zugriff auf viele Inhalte. Auf der Webseite könnt ihr zum Servus-TV-Stream einschalten und viele Sendungen auf Abruf schauen. Einige Inhalte sind aus lizenzrechtlichen Gründen mit einer deutschen IP allerdings nicht verfügbar. Gegen das Geoblocking hilft ein VPN-Dienst wie beispielsweise NordVPN.

Anzeige

Mit ServusTV On bietet der Sender eine digitale Plattform mit vielen Inhalten aus dem österreichischen Programm. Die Kanäle sind thematisch sortiert – ihr findet hier direkt Sport-Übertragungen, Natursendungen und mehr. Servus TV bleibt zudem bei Streaming-Diensten wie Zattoo verfügbar.

DF1 ersetzt Servus TV in Deutschland

Der Sender DF1 hat den Platz von Servus TV in Deutschland übernommen, zeigt aber auch einige Produktionen aus dem Original-Programm des österreichischen Kanals. Zudem gibt es News und Entertainment-Programme aus eigener Produktion.

Das Programm von DF1 empfangt ihr via Satellit so:

Astra 19,2 Ost 1L

Pol: H

Transponder: 1007

Frequenz 11303

SR: 22.000

Fec: 2/3

Der Sender hat zudem den Platz von Servus TV bei den Kabelnetzbetreibern wie Vodafone übernommen. Auch über IPTV-Angebote und Smart-TVs ist DF1 frei empfangbar.

Anzeige

Sport bei DF1: Diese Übertragungen gibt es

DF1 hat sich verschiedene Sportrechte gesichert. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) wird weiterhin übertragen – in der Hauptrunde gibt es pro Spieltag eine Live-Übertragung, meist sonntags. In den Play-offs zeigt DF1 ebenfalls ein Spiel pro Runde.

Besonders interessant für Motorsport-Fans: DF1 zeigt in Kooperation mit ServusTV zwölf ausgewählte MotoGP-Rennen der Saison 2025 live im Free-TV. Auch die Formel E hat DF1 in sein Programm aufgenommen.

Weitere Sportsendungen werden durch eine Kooperation mit DAZN übernommen. Dadurch erweitert sich das Sportangebot des Senders erheblich.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.