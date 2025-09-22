Sexszene in Harry Potter? Dieser Ausschnitt wurde eiskalt geschnitten

In Harry Potter und der Feuerkelch gab es ursprünglich eine leicht schlüpfrige Szene zu sehen. In die Kinofassung hat es der Ausschnitt jedoch nicht geschafft.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Gelöschte Szene aus Harry Potter und der Feuerkelch

Auch wenn die Harry-Potter-Teile vor allem in den späteren Teilen etwas düsterer wurden, im Großen und Ganzen richtet sich die Reihe dennoch vor allem an eine Zielgruppe: Kinder. Kein Wunder also, dass sich einige der Figuren zwar küssen und miteinander flirten, Sex jedoch nie zur Sprache kam.

Anzeige

Doch ursprünglich sollte es mal eine Szene in Harry Potter und der Feuerkelch geben, die zumindest andeutet, dass die Teenager in Hogwarts durchaus intim miteinander sind. Im fertigen Film fehlt diese jedoch – sie wurde geschnitten. Auf YouTube und in einigen der Sondereditionen der Harry-Potter-Saga ist sie jedoch noch zu finden:

In der angesprochenen Szene ist Harry zu sehen, der sich am Abend des großen Balls kurzzeitig in einen der Innenhöfe von Hogwarts zurückzieht. Dort trifft er nicht nur auf ein sich küssendes Pärchen, er geht auch an einer Kutsche vorbei, in der sich anscheinend zwei Schüler miteinander vergnügen. Angedeutet wird das durch ein starkes Wackeln und Quietschen der Kutsche sowie einer beschlagenen Fensterscheibe.

Anzeige

Als Harry das bemerkt, bleibt er reflexartig stehen, scheint einen kurzen Blick in die Kutsche werfen zu wollen, nur um kurz darauf schlagartig Reißaus zu nehmen.

Harry Potter 4K Ultra-HD Complete Collection [Blu-ray] - contains 8 films Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 03:28 Uhr

Was passiert sonst noch in der Szene?

Im weiteren Verlauf des kurzen Ausschnitts belauscht Harry eine Unterhaltung zwischen Professor Snape und Igor Karkaroff, die sich anscheinend über die Rückkehr von Lord Voldemort austauschen.

Während des eher unangenehmen Plausches geht Snape seiner Arbeit als Lehrer weiterhin gewissenhaft nach und erwischt eines der Pärchen in flagranti in einer der Kutschen. Beiden Schülern werden jeweils 10 Punkte abgezogen – ob das ihrem Haus am Ende des Schuljahres den Hauspokal gekostet hat, wird im Film nicht aufgelöst.