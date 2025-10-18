Showdown in München: So seht ihr das Duell Bayern vs. BVB heute live

Heute ist es wieder soweit: „Der Klassiker“ steht an und der FC Bayern München trifft auf Borussia Dortmund. Wo kann man die Übertragung vom Topspiel der Bundesliga heute im Live-Stream und TV verfolgen und wann ist der Anstoß?

Bundesliga im Live-Stream sehen

Heute, am Samstag, 18. Oktober 2025, treffen mit dem FC Bayern und dem BVB der Tabellenerste und -zweite aufeinander. Es handelt sich um das Topspiel am Samstagabend. Die Übertragungsrechte dafür hat Sky. Ihr könnt bei der Übertragung vom Spiel zwischen Bayern und BVB also mit einem Bundesliga-Paket bei Sky oder alternativ online über WOW einschalten. Das Spiel startet um 18:30 Uhr, die Vorberichte beginnen um 17:30 Uhr.

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Infos zur Übertragung im Live-Stream und TV

Wo wird das Spiel zwischen Bayern und BVB heute übertragen? Fußball-Fans können live mit einem kostenpflichtigen Bundesliga-Paket bei Sky oder WOW einschalten. Hier geht es zur Online-Übertragung.

Wann geht die Übertragung los? Der Anstoß zum Spiel erfolgt um 18:30 Uhr. Die Vorberichterstattung startet um 17:30 Uhr. Bereits vorher könnt ihr bei Sky ab 14:00 Uhr zu den weiteren Spielen vom 7. Spieltag in der Fußball-Bundesliga einschalten.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream? Eine kostenlose Live-Übertragung ist nicht vorgesehen. Es gibt zwar online einige Anbieter mit Gratis-Bundesliga-Streams, diese Inhalte sind aber illegal. Eine ausführliche Zusammenfassung gibt es im Free-TV bei „Das aktuelle Sportstudio" im ZDF ab 23:00 Uhr. Dort könnt ihr auch kostenlos und ohne Abo online einschalten.

Wo wird gespielt? Ausgetragen wird das Bundesliga-Topspiel heute in der Münchener Allianz-Arena.

Worum geht es? Bayern München geht als Tabellenerster in den Bundesliga-Klassiker. In allen 6 Ligaspielen konnten die Bayern bislang als Sieger vom Platz gehen. Der BVB steht mit 14 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Diese Begegnung ist seit Jahrzehnten das wohl größte Duell im deutschen Fußball, vergleichbar mit El Clásico in Spanien.

„Der Klassiker“ in der Bundesliga: Darum geht es heute

Wenn der FC Bayern München am Samstagabend Borussia Dortmund empfängt, blickt Fußball-Deutschland nach München. Es ist nicht nur der siebte Spieltag, sondern das vielleicht wichtigste Aufeinandertreffen dieser noch jungen Saison. Tabellenführer gegen Verfolger, Favorit gegen Herausforderer und ein Klassiker, der diesmal mehr sein könnte als nur ein Prestige-Duell. Für Bayern wäre ein Sieg gleichbedeutend mit einem fünf- bis sieben-Punkte-Vorsprung, was schon früh in der Saison ein klares Signal wäre.

Beide Teams marschieren bislang fast makellos durch die Liga. Bayern steht nach sechs Spielen mit 18 Punkten da, Dortmund folgt mit 14, ungeschlagen, aber nach 2 Unentschieden schon leicht im Hintertreffen. Ein Sieg der Münchener könnte den Abstand auf sieben Punkte ausbauen und dem Rekordmeister früh die Weichen Richtung Titel stellen. Umgekehrt würde ein Dortmunder Erfolg die Spannung im Meisterrennen wiederbeleben und ein starkes Signal senden: Der BVB kann auch in München bestehen.

Die Zahlen sprechen für die Bayern: Zehn Pflichtspielsiege in Folge, 38:8 Tore, ein Harry Kane in Galaform mit elf Treffern und drei Vorlagen. Doch auch die Borussen reisen mit breiter Brust an. Nach dem 2:0-Sieg in München im März 2024 weiß das Team, dass auch der Riese wanken kann. In der letzten Spielzeit gab es 2 Unentschieden (2:2, 1:1).

Der Anpfiff ist am Samstag um 18:30 Uhr in der Allianz Arena. Live zu sehen gibt es das Duell exklusiv bei Sky und im Stream über WOW – mit Millionen Augen, die sich fragen: Wer setzt das erste große Ausrufezeichen der Saison?