Sichert euch das Audible-Abo für 0,99 € pro Monat und hört unsere Empfehlungen für November kostenlos

Audible stellt eine Vielzahl von Hörbüchern bereit, die im Abo kostenlos verfügbar sind. Oft ist nicht ersichtlich, wie lange diese Titel bereits im Angebot enthalten sind.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das erschwert eine gezielte Auswahl für alle, die ohne großen Zeitaufwand nach hochwertigen kostenlosen Hörbüchern suchen. In diesem Artikel empfehle ich euch daher monatlich eine Auswahl an Hörbüchern, um euch bei der Suche zu helfen.

Aktuell könnt ihr euch Audible 3 Monate für 0,99 € pro Monat sichern und erhaltet zudem 15 Euro Audible-Guthaben. Das Angebot endet am 01. Dezember 2025.

Anzeige

Empfehlungen für kostenlose Hörbücher für Audible-Abonnierende (Stand: 13.11.2025)

Einst Elite, jetzt Imbiss, doch das Töten hört nie auf

Titel: Schattenkrieger

Schattenkrieger Autorin/Autor: Henrik Siebold

Henrik Siebold Sprecherin/Sprecher: Denis Moschitto

Denis Moschitto Dauer: 9 Stunden und 20 Minuten

9 Stunden und 20 Minuten Kategorie: Krimis & Thriller

Krimis & Thriller Bewertung bei Audible: 4,5 Sterne bei 335 Bewertungen

Henrik Siebold: Schattenkrieger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 04:24 Uhr

Spannender Mix aus Action, Geheimdienst und Vergangenheit vs. Gegenwart

Protagonist mit komplizierter Vergangenheit und innerem Konflikt.

Zugänglicher Stil und gutes Tempo.

Spricht tiefergehende Themen, wie Frieden und Gewalt, Identität, Wandel, an.

Einige Elemente wirken etwas überzogen und unrealistisch.

Komplexes Thema, aber eher populärer Betrachtungsansatz.

Anzeige

Ein stiller Mann mit einem Dönerspieß und einer Vergangenheit, die niemand kennt. Klingt harmlos und witzig? Nicht, wenn dieser Mann einst Elitesoldat war, und von Geistern der Vergangenheit verfolgt wird. Warum? Weil Schulden nicht immer mit Geld bezahlt werden. Ein Thriller voller Schatten, Ehre und einer Liebe, die alles verändern kann.

Diebisch ehrlich: Wenn Lügen zur Beute werden

Titel: Die Lügendiebin

Die Lügendiebin Autorin/Autor: Louis Saskia

Louis Saskia Sprecherin/Sprecher: Carolin-Therese Wolff

Carolin-Therese Wolff Dauer: 11 Stunden und 26 Minuten

11 Stunden und 26 Minuten Kategorie: Fantasy / Jugendliche & Heranwachsende

Fantasy / Jugendliche & Heranwachsende Bewertung bei Audible: 4,6 Sterne bei 250 Bewertungen

4,6 Sterne bei 250 Bewertungen Wichtig: Erster Teil der Reihe. Der zweite (Die Lügenkönigin) kostet aktuell 1 Guthaben.

Louis Saskia: Die Lügendiebin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 01:23 Uhr

Die Idee, Lügen sichtbar und stehlbar zu machen, ist originell.

Gute Unterhaltung mit Spannung, Romantik und Fantasy‑Elementen, besonders für Fans von Jugendfantasy.

Sprache gut verständlich und zugänglich.

Hintergrunddetails könnten noch stärker ausgearbeitet sein.

Wer realistische oder extrem tiefgehende Fantasy mit explizitem Weltenaufbau erwartet, könnte vom Setting enttäuscht sein.

Anzeige

Stellt euch vor, ihr könntet jede Lüge sofort erkennen und sogar stehlen. Das klingt erstmal praktisch, aber nicht, wenn ihr plötzlich selbst Teil eines gefährlichen Spiels werdet. Fawn, Mentanos beste Lügendiebin, gerät genau in so eine Falle und muss plötzlich eine Rolle spielen, die sie alles kosten könnte. Ein Fantasy-Kick mit Romantik, Magie und jeder Menge moralischer Grauzonen.

Sie redet nicht, doch die Angst schreit

Titel: Das Klippenmädchen

Das Klippenmädchen Autorin/Autor: Jill Childs

Jill Childs Sprecherin/Sprecher: Jasmin Shaudeen

Jasmin Shaudeen Dauer: 9 Stunden und 11 Minuten

9 Stunden und 11 Minuten Kategorie: Krimis & Thriller

Krimis & Thriller Bewertung bei Audible: 4,5 Sterne bei 709 Bewertungen

Jill Childs: Das Klippenmädchen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 10:52 Uhr

Gute Unterhaltung und Atmosphäre.

Zugänglicher Schreibstil und damit geeignet für alle, die unkomplizierte Spannung suchen.

Einsames Haus am Meer, kleines Kind spricht nicht, also gute Voraussetzungen für Mystery-Thriller.

Teile der Handlung wirken zu konstruiert.

Wer sehr starke Charaktertiefe oder überragende Logik sucht, könnte enttäuscht werden.

Der Spannungsbogen ist nicht optimal.

Anzeige

Trotz der negativen Punkte, bietet das Hörbuch gute, einfache Unterhaltung. Zwei Freundinnen, die sich nach langer Zeit wiedersehen, ein Strandhaus und ein verstummtes Kind, das etwas gesehen hat, was auch der Protagonistin die Sprache verschlägt. Wollt ihr herausfinden, was? Dann hört rein. Ist ja kostenlos.

Charme, Macht, Kälte – der Narzissmus-Code geknackt

Titel: Die Narzissmusfalle – Anleitung zur Menschen- und Selbstkenntnis

Die Narzissmusfalle – Anleitung zur Menschen- und Selbstkenntnis Autorin/Autor: Reinhard Haller

Reinhard Haller Sprecherin/Sprecher: Sebastian Dunkelberg

Sebastian Dunkelberg Dauer: 6 Stunden und 9 Minuten

6 Stunden und 9 Minuten Kategorie: Gesundheit & Wellness

Gesundheit & Wellness Bewertung bei Audible: 4,6 Sterne bei 58 Bewertungen

Reinhard Haller: Die Narzissmusfalle Anleitung zur Menschen- und Selbstkenntnis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 14:31 Uhr

Hilfreiche und gut verständliche Erklärung des Phänomens Narzissmus.

Praktische Tipps für den Umgang mit narzisstischen Persönlichkeiten im Umfeld.

Zugänglich geschrieben, keine komplizierte Fachsprache.

Fachlich eher populärpsychologisch als streng wissenschaftlich, mit vielen empirischen Studien.

Anzeige

Überleben unter Egomanen? Willkommen im 21. Jahrhundert! Unsere Welt platzt vor Selbstinszenierung, und mittendrin: Narzissten, wohin man hört. Aber wie erkennt ihr sie und noch spannender: Wie viel davon steckt in euch selbst? Der Psychiater Reinhard Haller nimmt euch mit auf einen tiefgründigen, manchmal schmerzhaft ehrlichen Trip durch die Seelenlandschaft des Narzissmus.

Meine Vorgehensweise bei der Auswahl

Ich wähle meine Empfehlungen aus den Hörbüchern aus, die aktuell im Abo enthalten sind. Dabei überprüfe ich, ob Audible angibt, dass die Titel bald entfernt werden.

Ich stelle die Auswahl aus verschiedenen Genres zusammen, um verschiedene Hörgeschmäcker abzudecken. Der Fokus liegt dabei in der Regel auf meinen Lieblingsgenres: Science-Fiction & Fantasy, Krimi & Thriller, Comedy & Humor, aber auch Geschichte und Sachbücher.

Einmal im Monat erscheint ein Update mit aktuellen Empfehlungen.

Die Auswahl basiert auf eigener Hörzeit und Erfahrung. Deshalb ist sie subjektiv und deckt nicht alle Geschmäcker ab. Ich freue mich jedoch über jeden Hörer, dem ich ein gutes Buch empfehlen konnte.

Damit etwas mehr als nur meine Meinung in die Auswahl einfließt, beziehe ich auch Bewertungen anderer Hörerinnen und Hörer mit ein und werte sie aus.

Wenn ihr ein fantastisches Buch gehört habt, das ihr mir empfehlen wollt, dann schreibt gerne eine E-Mail an redaktion@giga.de. Ich freue mich nicht nur über kostenlose Empfehlungen.

Auswahl früherer Empfehlungen

Science Fiction & Fantasy

Sam Feuerbach, Thariot: Leid kennt keinen Sonntag (Echtzeit 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 14:16 Uhr

Nur noch bis zum 30.11. im Abo! Eine Leiche, ein Hacker, der mehr sieht, als er sollte und ein Kommissar, der lieber seine Ruhe hätte. Willkommen in einer Welt, in der Medien lügen, Technik herrscht und Wahrheit zur Ware wird. Was glaubt ihr, worauf das hinausläuft? Ein fesselnder Thriller, der schneller eskaliert als ein Shitstorm auf X und euch mit jeder Szene tiefer hineinzieht. Hierbei handelt es sich um den ersten Teil einer Reihe.

Tibor Rode: Der Wald – Er tötet leise Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 23:38 Uhr

Zuerst ist es nur ein Rätsel für die Forschung: Eine Pflanze breitet sich schnell aus und verletzt die Menschen in ihrer Nähe. Doch etwas im Ökosystem verändert sich rasant. Dann kippt alles. Ein Wissenschaftler und Autor stolpert in ein Netz aus uralten Geheimnissen, moderner Gentechnik und tödlicher Intelligenz. Was glaubt ihr, wie lange der Mensch noch der Jäger ist? Oder ist er längst die Beute? Trotz der negativen Punkte fühlte ich mich unterhalten, aber überzeugt euch selbst.

Karl Olsberg: Virtua KI – Kontrolle ist Illusion Digitale Albträume: Willkommen in der schönen neuen Welt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 08:09 Uhr

Nur noch bis zum 30.11. im Abo! In dieser Welt bestimmen KI-Systeme, wer wir sind oder sein dürfen. Daniel, ein gescheiterter Psychologe, der in der KI-Entwicklung tätig ist, will eigentlich nur seine Ruhe, doch plötzlich gerät er ins Fadenkreuz einer digitalen Macht, die mehr kann, als nur rechnen. Ein Gamechanger für alle, die noch denken, Menschsein sei offline. Virtua ist ein kluger und beklemmender Thriller über Kontrolle, Bewusstsein und darüber, was real überhaupt noch bedeutet.

Carl Wilckens: Das Tagebuch – Dreizehn 1 Steampunk-Geschichte über Macht und Menschlichkeit (Teil 1 von 5). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 11:35 Uhr

Nur noch bis zum 30.11. im Abo! Ein Tagebuch, das mehr Fragen stellt als beantwortet, und ein Krieg, der keinen Sieger kennt. Ihr mögt düstere Gedankenwelten, gebrochene Helden und Geschichten, die moralisch an euch nagen? Diese Erzählung kratzt an eurer Urteilsfähigkeit und stellt euch vor die Frage: Wie viel Mensch bleibt, wenn alles andere fällt?

Theresa Hannig: „Die Optimierer“ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 16:04 Uhr

Stellt euch eine Welt vor, in der euer Job, euer Zuhause, sogar eure Beziehungen von Algorithmen bestimmt werden – alles für das „Optimalwohl“. Klingt bequem? Samson Freitag glaubt fest daran, bis ein kleiner Fehler sein Leben ins Wanken bringt. Plötzlich steht er zwischen Anpassung und Auflehnung. Wie viel Freiheit seid ihr bereit zu opfern, wenn euch das System absolute Sicherheit verspricht? Ich persönlich habe die Hörbücher genossen und den Kauf nicht bereut. Doch überzeugt euch selbst bei Audible.

Krimis & Thriller

Gregg Hurwitz: Flieh um dein Leben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 11:42 Uhr

Nur noch bis zum 30.11. im Abo! Mike lebt mit seiner Familie das perfekte Leben, doch als er plötzlich ins Visier skrupelloser Verfolger gerät, kippt alles. Keine Polizei, keine Sicherheit, nur Flucht. Wer auf Thriller mit Tempo, Paranoia und cleverer Täuschung steht, ist hier goldrichtig.

Helen Fields: Die perfekte Gefährtin Callanach & Turner 1. Ein Schottland-Krimi, der fesselt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 16:25 Uhr

Nur noch bis zum 30.11. im Abo! Schottischer Nebel, eine Hütte im Nirgendwo und plötzlich kippt die Stimmung. Ihr folgt Ermittlern, die psychologisch tiefer tauchen als so mancher See in den Highlands, und niemand verrät euch, ob hier wirklich jemand unschuldig ist. Was glaubt ihr, wer mit wem spielt, und werdet ihr danach noch ruhig schlafen können?

Liza Grimm: Hinter den Spiegeln so kalt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 12:18 Uhr

Stellt euch vor, ihr verliert alles, euren Mann, eure Tochter, vielleicht die Welt? Finja gerät auf der Suche nach Antworten in eine düstere Zwischenwelt, wo Realität und Fantasie ineinanderfließen – kalt, verzerrt und auch gefährlich. Wie viel Wahrheit steckt in dem, was sie verdrängt? Beachtet bitte, der Roman thematisiert Verlust, psychische Instabilität und Suizidgedanken, ist aber fesselnd bis zur letzten Wendung. Habt ihr Interesse, dann hört direkt bei Audible rein.

Juister Mohn: Ein Fall für Büttner & Lorenzen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 23:27 Uhr

Sturm auf Juist und zwei Leichen liegen im Dünensand. Was wie ein tragischer Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als mehr. Doch wer lügt? Wer schweigt? Und wer hat etwas zu verlieren? Während das Ermittlerduo Büttner und Lorenzen auf der Insel ermitteln, spitzen sich die Ereignisse zu.

Camilla Way: Das Böse in ihr Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 20:58 Uhr

Claras Welt zerbricht, als ihr Freund Luke plötzlich spurlos verschwindet. Parallel taucht Hannah auf: kühl, berechnend, erschreckend skrupellos. Zwei Frauen, zwei Geschichten, ein gefährlicher Knoten aus Lügen und Obsession. Wie gut kennt ihr den Menschen, der nachts neben euch liegt und was, wenn er nicht der ist, für den ihr ihn haltet? Habt ihr keine Angst davor, euch solche Fragen zu stellen? Dann viel Spaß mit diesem kostenlosen Titel, direkt bei Audible.

Biografien & Erinnerungen

Sascha Reimann: Ferris – Ich habe alles außer Kontrolle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 20:32 Uhr

Ein lauter, wilder und ungebremster junger Mann auf der Bühne und plötzlich Ferris: nüchtern, Vater, immer noch laut, aber anders. Ihr glaubt, ihr kennt die Deichkind-Stimme? Nicht so. Dieses Hörbuch reißt euch mit durch Berliner Clubs, Abstürze, Entzüge und eine Menge „Was zum Teufel hab ich da eigentlich gemacht?!“. Schonungslos, nah und verdammt ehrlich. Nein, ich bin überhaupt kein Fan von dieser Art von Musik, aber das muss man für diese Autobiografie auch nicht sein.

Weitere Kategorien (Liebe, historisch, Comedy, Freizeit & Sachbücher)

Luna McNamara: Psyche und Eros Von Prüfungen, Sehnsüchten und göttlichem Liebeschaos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 16:02 Uhr

In „Psyche und Eros“ stolpert ihr direkt in die Glitzerwelt der griechischen Mythologie. Eine neugierige Sterbliche namens Psyche begegnet dem rätselhaften, manchmal launischen Eros, dem Gott der Liebe. Natürlich hält das Schicksal allerhand Prüfungen und unerwartete Wendungen parat, von denen ihr garantiert nicht alle kommen seht. Seid ihr bereit für göttlichen Klatsch und spannende Selbstfindung?

Diverse Autorinnen und Autoren: Deutsche Sagen und Legenden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 21:06 Uhr

Drückt auf Play und ihr seid mitten drin in einer Welt der Mythen. Diese Sammlung führt euch quer durch Deutschlands sagenumwobene Landschaften, wo Helden, Geister und seltsame Kreaturen ihre Geschichten flüstern. Manche enden weise, andere schaurig, aber alle bleiben im Kopf.

So findet ihr kostenlose Hörbücher auf Audible

Wenn ihr diese Übersicht in Audible aufruft, während ihr in eurem Account angemeldet seid, dann erscheint bei der Filtermöglichkeit die Option „Enthalten im Abo“. Die Option „Kostenlose Titel“ ist auch anwählbar, wenn ihr nicht angemeldet seid, beziehungsweise, wenn ihr kein aktives Audible-Abo habt. Diese Hörbücher sind also für alle kostenlos.

Hier findet ihr die Filtermöglichkeit für Hörbücher, die im Audible-Abo enthalten sind. (© Screenshot & Bearbeitung GIGA)

An dieser Stelle könnt ihr auch einige weitere Filter einstellen. Dazu gehören zum Beispiel gekürzt/ungekürzt, Hörbuch/Podcast etc., aber auch Sprecher, Titel, Autor und Schlagwort. Die Filterung nach Schlagwort ist besonders nützlich, da ihr so nach Hörbüchern suchen könnt, die euren aktuellen Interessen entsprechen.