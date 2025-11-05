Sie hat in den 90ern Männer als Alien verführt – so sieht der Species-Star 30 Jahre später aus

Sie ist eines der bekanntesten Aliens der Filmgeschichte.

Der Sci-Fi-Horrorfilm Species ist den meisten Filmfans vor allem wegen seiner attraktiven Hauptdarstellerin in Erinnerung geblieben. Die Kanadierin Natasha Henstridge spielt in dem Kultfilm ein verführerisches Alien, das einen geeigneten Mann zur Paarung sucht – was für die Sexualpartner tödlich endet. Wir zeigen euch, wie die Schauspielerin heute aussieht.

Species machte Natasha Henstridge berühmt

Als Species 1995 im Kino erschien, war Hauptdarstellerin Natasha Henstridge gerade einmal 21 Jahre alt. Der Film entwickelte sich zum Kassenschlager – nicht zuletzt, weil offensiv mit Nacktheit und Erotik geworben wurde. So zeigen die meisten Filmplakate zu Species Henstridge nahezu nackt. Zensiert wird das Motiv nur durch ihren durchscheinenden Alien-Körper.

Für die junge Schauspielerin war Species nicht nur ihr Durchbruch, sondern auch tatsächlich ihr Debüt. Danach folgten weitere bekannte Filme und Serien. Darunter zum Beispiel Maximum Risk mit Action-Star Jean-Claude Van Damme. Auch in den Fortsetzungen Species 2 und 3 hat Henstridge Auftritte.

So sieht Species-Star Natasha Henstridge heute aus:

Was macht Natasha Henstridge heute?

Auch heute ist die Schauspielerin noch aktiv. Allerdings sind die Projekte, in denen sie mitgewirkt hat, in den letzten 10 Jahren immer kleiner und unbekannter geworden. Nichtsdestotrotz arbeitet sie laut IMDb aktuell an 6 weiteren Filmen und Serien, die in naher Zukunft erscheinen sollen. Darunter sogar eine Netflix-Serie, die bisher aber keinen offiziellen Titel hat (Quelle: IMDb).

In den sozialen Medien ist Natasha Henstridge ebenfalls aktiv. Sie nutzt vor allem Instagram und teilt dort überwiegend Bilder aus ihrem Alltag mit ihren rund 129.000 Followern. 2024 erschien auch auf YouTube ein Interview mit der Schauspielerin. In dem Video spricht Henstridge über ihre Karriere und vor allem über ihren Einstieg ins Filmgeschäft mithilfe von Species (hier gehts zum Video).