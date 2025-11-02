Sie hat jeden Mann verzaubert: So sieht der Charmed-Star 27 Jahre später aus

Was wurde aus Schauspielerin Alyssa Milano?

Alyssa Milano ist ein echter Serien-Star! Durch Rollen in „Wer ist hier der Boss?“, Melrose Place und Charmed – Zauberhafte Hexen wurde die Schauspielerin weltbekannt. Wir werfen ein Blick zurück auf ihre Karriere und zeigen euch, wie Milano heute aussieht und was sie so beruflich macht.

Die Karriere von Alyssa Milano im Überblick

Alyssa Milano ist der klassische Kinderstar. Mit sieben Jahren gewann sie ein Casting für das Musical Annie. Dadurch wurde Hollywood auf sie aufmerksam und 1983 hatte sie dann ihren Durchbruch mit der Serie „Wer ist hier der Boss?“ In ganzen 196 Folgen spielte sie die Rolle von Samantha „Sam“ Micelli, die Serien-Tochter von Hauptfigur Tony, gespielt von Tony Danza.

Alyssa Milano auf einem Event im März 2025. (© Getty Images / Michael Kovac)

Ende der 90er-Jahre folgte dann mit Melrose Place der nächste Hit. Bevor sie dann 1998 für die Rolle der Phoebe Halliwell in Charmed – Zauberhafte Hexen gecastet wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Milano 27 Jahre alt.

Charmed entwickelte sich schnell zu einem weltweiten Phänomen und lief über 8 Staffeln und 178 Folgen. Im Laufe ihrer Karriere war Milano auch immer wieder in diversen Filmen zu sehen. Im Gegensatz zum Fernsehen blieben ihre Kinoausflüge aber eher erfolglos. Lediglich Phantom-Kommando mit Arnold Schwarzenegger gilt heute als Klassiker des Action-Kinos.

Was macht Schauspielerin Alyssa Milano heute?

Auch heute ist Milano vereinzelt in Filmen und Serien zu sehen. Große Hits sind aber keine mehr dabei. Dafür engagiert sich Milano schon seit Jahren politisch und für die Umwelt. Außerdem war sie eine Schlüsselfigur in der MeToo-Bewegung, die 2017 auf den Sex-Skandal rund um Harvey Weinstein folgte.

Besonders aktiv ist sie dabei auf Instagram, wo sie regelmäßig Aufrufe startet oder Bilder aus ihrem Alltag mit ihren fast 4 Millionen Followern teilt (hier gehts zu ihrem Instagram-Kanal).

