Sie war das Gesicht von RTL-Hit „Hinter Gittern – Der Frauenknast“: Was macht Walter-Darstellerin Katy Karrenbauer heute?

Als Walter hat sie TV-Geschichte geschrieben.

Ganze 10 Jahre lang war die Drama-Serie Hinter Gittern – Der Frauenknast ein fester Bestandteil vom Abendprogramm bei RTL. Ganz vorne mit dabei: Schauspielerin Katy Karrenbauer, die in über 400 Folgen Christine „Walter“ Walter gespielt hat. Wir zeigen euch, wie der TV-Star heute aussieht und was sie 28 Jahre später macht.

Karrenbauers Karriere nach dem Frauenknast

Als kantige Lesbe Walter gelang Katy Karrenbauer 1997 der Durchbruch – zu diesem Zeitpunkt war die Schauspielerin 35 Jahre alt. Die Rolle der harten Gefängnisinsassin machte sie bundesweit berühmt und brachte ihr unter anderem eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis als beste Schauspielerin ein.

So sieht Schauspielerin Katy Karrenbauer heute aus:

Katy Karrenbauer bei einem Event im August 2025. (© Getty Images / Tristar Media)

2007 ging Hinter Gittern – Der Frauenknast zu Ende. Der Karriere von Karrenbauer tat das aber keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Die Schauspielerin war danach in diversen Kinofilmen, Serien und Reality-Formaten zu sehen. Darunter internationale Produktionen wie Cloud Atlas, Kult-Serien wie Der letzte Bulle, Alles was zählt und Dauerbrenner Big Brother.

Was macht Katy Karrenbauer heute?

Auch heute ist Katy Karrenbauer immer noch gut beschäftigt. So ist sie 2025 in gleich zwei Kinofilmen zu sehen, war zu Gast bei einigen TV-Shows und sie ist auch immer mal wieder als Synchronsprecherin in bekannten Werken zu hören. So zum Beispiel in den Pixar-Filme Luca und Lightyear oder dem Amazon-Hit The Legend of Vox Machina.

Darüber hinaus postet sie regelmäßig auf Plattformen wie Instagram und teilt Einblicke aus ihrem Leben (hier gehts zu ihrem Account). Gleichzeitig plagen sie aber auch Geldsorgen. So gab sie in einem Interview an, dass sie von ihrer Pension nicht leben könne und deshalb auch weiterhin auf Schauspielangebote angewiesen sei: "Mich wird es hart treffen, wenn nicht noch ein kleines Wunder geschieht und ich viel ansparen könnte oder aber nochmal für längere Zeit in eine Serie einsteigen darf." (Quelle: t-online.de).