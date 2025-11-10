Sie war eine der schönsten Frauen der 70er-Jahre: So sieht der Wonder-Woman-Star heute aus

Durch die Superhelden-Serie Wonder Woman wurde sie weltberühmt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Als Wonder Woman hat sie TV-Geschichte geschrieben: Lynda Carter. Die Schauspielerin und ehemalige Miss USA wurde Ende der 70er-Jahre dank der DC-Superheldin weltberühmt. Wir zeigen euch, wie die Ikone heute aussieht.

Anzeige

So sieht Wonder Woman 50 Jahre später aus

Als die Serie Wonder Woman 1975 zum ersten Mal im US-Fernsehen lief, entwickelte sich auch parallel der Feminismus in den Staaten. Damit traf Wonder Woman als weibliche Superheldin einen Nerv und Schauspielerin Lynda Carter wurde schnell zum Symbol und Vorbild für junge Mädchen und Frauen.

So sieht Lynda Carter heute, also gut 50 Jahre nach Wonder Woman aus:

Schauspielerin Lynda Carter im Oktober 2025. (© Getty Images / Kristina Bumphrey)

In Deutschland wurde die beliebte Show dagegen erst 1993 ausgestrahlt. Aber auch hierzulande kennen Serien- und Comicfans Carter vor allem als starke Amazone, die sich per Drehung in Wonder Woman verwandeln kann.

Anzeige

Wonder Woman war übrigens nicht der einzige Auftritt von Lynda Carter in einer DC-Produktion. So hatte die Schauspielerin unter anderem Gastauftritte in der Superman-Serie Smallville, in Supergirl und in dem Kinofilm Wonder Woman 1984 mit Gal Gadot. Besonders überraschend war aber ihr Crossover mit Marvel-Held Deadpool, welches ihr euch auf Instagram ansehen könnt.

Wonder Woman 1984 könnt ihr euch bei diesen Anbietern ansehen:

Anzeige

Lynda Carter hat auch eine bekannte Stimme

Heute ist Lynda Carter nur noch selten in Filmen und Serien zu sehen. Dafür können Gamer ihre Stimme regelmäßig hören, denn sie spricht immer wieder Figuren in den Rollenspielen The Elder Scrolls Online. Besonders prominent: Azura. Eine Figur, die sie bereits in Mega-Hit The Elder Scrolls V: Skyrim gesprochen hat. In Fallout 4 ist sie ebenfalls zu hören und zwar als Magnolia.