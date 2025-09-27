Sie war in den 90er-Jahren ein Sexsymbol – so anders sieht Denise Richards 30 Jahre später aus

So stark hat sich Schauspielerin Denise Richards optisch verändert.

Sie gehörte in den 90er-Jahren zu den schönsten Frauen der Welt und wurde mit Filmen wie Starship Troopers, James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug und Scary Movie 3 weltberühmt: Denise Richards. In einer neuen Netflix-Doku über ihren Ex-Mann Charlie Sheen hat Richards ebenfalls einen Auftritt. Dabei fällt vor allem eins auf: Die Schauspielerin hat sich optisch stark verändert.

Neue Netflix-Doku wirft bei Fans Fragen auf

Denise Richards hat so ziemlich alle Seiten von Hollywood miterlebt. Sie war in großen Kinofilmen und Serien-Hits wie Seinfeld, Friends und Two and a Half Men zu sehen und wurde 2001 vom FHM Magazin auf Platz 2 der „100 Sexiest Woman“ gewählt. Gleichzeitig bekam sie aber auch eine Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin verliehen und führte eine turbulente Ehe mit Bad Boy Charlie Sheen, der später zum bestbezahlten TV-Star der Welt wurde.

Denise Richards im September 2025 bei einem Netflix-Event. (© Getty Images / Unique Nicole)

Die gemeinsame Vergangenheit mit Charlie Sheen, die beiden haben unter anderem zwei Kinder zusammen, sorgt aktuell wieder für einige Spekulationen. Denn in der Netflix-Doku „aka Charlie Sheen“, die den Aufstieg und Fall des Schauspielers behandelt, kommt auch Richards ausgiebig zu Wort.

Allerdings sind viele Fans über ihr Aussehen überrascht. Denn während die Schauspielerin beteuert, Botox und Filler zu meiden, wirkt ihr Antlitz auffällig verändert, weshalb manche Zuschauer sie in der Netflix-Doku gar nicht wiedererkannt haben. Schon im Juli 2025 gab es Gerüchte über ein verpatztes Facelifting (Quelle: DailyMail).

„aka Charlie Sheen“ im Stream Streaming-Start: 10.09.2025

Genre: Dokus

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

Was macht Denise Richards heute?

Heutzutage tritt Denise Richards vor allem in Fernsehfilmen und B-Movies auf. Nennenswerte Blockbuster oder große TV-Shows sind nicht mehr dabei. Gut beschäftigt ist die Schauspielerin dennoch. Laut IMDb befinden sich gleich drei Projekte mit ihr in der Produktion. Und auch in den sozialen Netzwerken ist Richards ziemlich aktiv. So postet sie regelmäßig auf Instagram aus ihrem Leben.