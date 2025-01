„Silo“ Staffel 2 Folge 9: Alle Starttermine & neue Staffeln

Jede Woche habt ihr die Möglichkeit, das Silo weiter zu erkunden. Die zweite Staffel von „Silo“ startet im Stream, und wir haben alle wichtigen Termine für euch zusammengestellt. Hier erfahrt ihr, wann Folge 9 ausgestrahlt wird und welche Infos es zur dritten und vierten Staffel gibt.

„Silo“ Staffel 2 Folge 9: Wann kommt die neue Episode?

Es ist offiziell: Das Geheimnis um das Silo geht in eine nächste Runde. Apple TV+ verkündete auf Twitter/X den Start von Staffel 2 der Sci-Fi-Serie. „Silo“ Staffel 2 startet am 15. November 2024 auf der hauseigenen Streamingplattform von Apple.

Alle Episoden von „Silo“ Staffel 2 werden in einem wöchentlichen Turnus erscheinen. Da die neue Staffel 10 Episoden umfassen wird, könnt ihr euch also auf eine ganze Weile mit der dystopischen Serie freuen.



Episode 9 von „Silo“ Staffel 2 startet am 10. Januar 2025 und trägt den Namen „Das Sicherheitssystem“ Alle weiteren Termine findet ihr im Folgenden:

Folge Titel Veröffentlichung 1 Die Ingenieurin 15. November 2024 2 Die Ordnung 22. November 2024 3 Solo 27. November 2024 4 Das Harmonium 6. Dezember 2024 5 Abstieg 13. Dezember 2024 6 Barrikaden 20. Dezember 2024 7 Tauchgang 27. Dezember 2024 8 Quinns Buch 3. Januar 2025 9 Das Sicherheitssystem 10. Januar 2025 10 TBA 17. Januar 2025

„Silo“ Staffel 3 und 4: Apple gibt Grünes Licht

Fans des Silos können sich freuen, denn Apple hat dem Sci-Fi-Hit zwei weitere Staffeln versprochen. Danach soll jedoch Schluss sein – eine fünfte Staffel von „Silo“ wird es also nicht geben.



Ein Startdatum gibt es für die angekündigten Staffeln noch nicht – immerhin läuft die zweite noch bis Januar. Es kann jedoch basierend auf dem bisherigen Rhythmus damit gerechnet werden, dass „Silo“ Staffel 3 im Jahr 2026 erscheint. Das Finale würde demnach 2028 im Streamingangebot von Apple erscheinen.

Der Serien-Hit basiert auf den Romanen von Hugh Howey – einen Fahrplan für die Serienadaption gibt es also. Wer noch tiefer ins Silo eintauchen möchte, kann die Bücher lesen:

Der Cast von „Silo“ Season 2

Mit einer bemerkenswerten Besetzung geht „Silo“ auch in die zweite Runde. Neben „Dune“-Star Rebecca Ferguson sind auch Iain Glenn („Game of Thrones“) und Steve Zahn („The White Lotus“) mit von der Partie. Letzterer stößt in der Rolle des „Solo“ neu dazu – einer der wichtigsten Charaktere in den Romanen.

Die Besetzung von „Silo“ Staffel 2 sieht wie folgt aus:

Rebecca Ferguson als Juliette Nichols

Iain Glen als Dr. Pete Nichols

Steve Zahn als Solo

Tim Robbins als Bernard Holland

Common als Robert Sims

Harriet Walter als Martha Walker

Chinaza Uche als Paul Billings

Avi Nash als Lukas Kyle

Alexandria Riley als Camille Sims

Shane McCrae als Knox

Remmie Milner als Shirley

Clare Perkins als Carla

William Postlethwaite als Hank

Rick Gomez als Kennedy

Caitlin Zoz als Kathleen

Tanya Moodie als Judge Meadows

Wem die Wartezeit auf Staffel 2 von „Silo“ zu lang ist, der kann sich mit diesen Sci-Fi-Serien begnügen:

