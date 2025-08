Sky denkt um: Neuer Plan B könnte tatsächlich funktionieren

Sky zieht sich gerade warm an.

Der Start von HBO Max in Deutschland steht bevor. Um den Anschluss nicht zu verlieren, greift Sky jetzt bei einem anderen US-Giganten zu und sichert sich neue Inhalte von NBC Universal.

Sky: Serien-Offensive mit NBC Universal

Sky Deutschland bereitet sich auf die Zeit nach HBO vor und hat seine Partnerschaft mit NBC Universal dafür deutlich erweitert. Erstmals gibt es einen Deal, bei dem ausgewählte Serien mit exklusiven Rechten zu Sky und dem Streamingdienst Wow kommen. Das betrifft etwa die Spionageserie „The Copenhagen Test“ oder die Comedyserie „The Paper“. Der Deal zielt klar darauf ab, die entstehende Lücke zu füllen, wenn HBO Max an den Start geht und womöglich viele Top-Serien mitnimmt.

Sky bleibt damit der exklusive Partner von NBC Universal in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Vereinbarung deckt nicht nur neue Serien, sondern auch aktuelle Kinofilme ab. Darunter sind große Produktionen wie „Wicked: Teil 2” und „Jurassic World: Wiedergeburt”. Auch der Zugriff auf den bestehenden Katalog bleibt erhalten. Genaue Details zur Laufzeit nennt Sky nicht, weist aber auf den mehrjährigen Charakter des Deals hin. (Quelle: DWDL.de)

Sky: Neue Inhalte sollen HBO-Verlust abfedern

Sky steckt mitten im Umbau. Der Wegfall der HBO-Exklusivität – mit Serien wie „The Last of Us” oder „The White Lotus” – ist ein herber Einschnitt. Mit der Erweiterung um Inhalte von NBC Universal will Sky diesen Nachteil ausgleichen. Der Fokus liegt dabei klar auf Exklusivität und Erstausstrahlungen.

Das soll vor allem für Wow-Nutzer attraktiv sein, denn die Konkurrenz auf dem Streamingmarkt wird rauer. RTL+ wächst, Amazon kooperiert mit Sky (Wow Sport) und HBO wird hierzulande zum neuen Konkurrenten.

Inhaltlich deckt NBC Universal viele Genres ab, von Blockbustern über Sitcoms bis zu Dramaserien. Sky versucht also, über Breite und Auswahl zu punkten und nicht allein mit Premiumqualität. Das Portfolio wird zwar größer, bleibt aber auf bekannte Namen und Formate fokussiert, um Abwanderungen zu verhindern.