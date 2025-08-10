Sky: Neuer Streaming-Preis ist ein schlechter Witz

Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen.

Der neue Wow-Kanal bei Amazon Prime Video bietet Sport ohne große Umwege, verspricht Sky. Dafür kostet die Mischung aus Fußball, Motorsport 1 und Tennis aber auch satte 44,99 Euro im Monat, wenn Kunden flexibel bleiben wollen.

Sky: Sport-Paket landet bei Amazon Prime

Der Streamingdienst Wow von Sky lässt sich ab sofort direkt als Zusatzkanal bei Amazon Prime Video buchen. Für Fans der Bundesliga, Premier League, Formel 1 oder MotoGP klingt das zunächst einmal praktisch. Der Zugriff läuft bequem über den Amazon-Account, ohne App-Wechsel und ohne neue Zugangsdaten. Auch eine Prime-Mitgliedschaft ist nicht nötig.

Wer den neuen Live-Sport-Kanal nutzen möchte und das Abo monatlich kündigen will, zahlt 44,99 Euro im Monat. Alternativ gibt es ein Jahresabo für 29,99 Euro pro Monat, das eine längere Bindung erfordert (Quelle: Amazon).

Ein Einstiegsangebot zum Start gibt es nicht. Damit ist das Angebot aktuell eines der teuersten im gesamten Streaming-Bereich. Selbst komplette Serien- und Film-Flatrates sind oft deutlich günstiger.

Der Start des neuen Zusatzkanals erfolgt pünktlich zur neuen Bundesliga-Saison. Wer alle Spiele am Freitag und Samstag live sehen möchte, erhält hier Zugang. Auch die 2. Bundesliga ist komplett enthalten. Hinzu kommt der DFB-Pokal. Für Hardcore-Sportfans ist die Auswahl solide. Wer zudem einfach nur Fußball sehen möchte, ohne große Konferenzen, und dazu vielleicht noch etwas Motorsport oder Tennis, kann hier zuschlagen.

Prime Video: Sky setzt auf Komfort

Laut Sky soll die Integration bei Prime Video das Streaming-Erlebnis verbessern. Wer ohnehin ein Fire-TV-Gerät nutzt, spart sich zusätzliche Apps oder Umwege. Für Sky bedeutet der Schritt vor allem mehr Reichweite.

Bei 44,99 Euro im Monat stellt sich die Frage, ob es das wirklich wert ist. Der hohe Preis könnte selbst eingefleischte Fußballfans abschrecken. Amazon überträgt selbst Champions-League-Spiele und bei Dazn gibt es Bundesliga-Sonntage sowie internationale Ligen.