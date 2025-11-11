Sky überrascht: Für Live-Sport brauchen Fans kein Abo mehr

Eine echte Streaming-Premiere.

Sky bricht mit einem langjährigen Prinzip: Statt eines festen Abos können Zuschauer einzelne Sportereignisse jetzt auch flexibel bei YouTube buchen. Den Auftakt machen die Finalspiele der ATP-Tour.

Sky: Tennis live auf YouTube gegen Einmalzahlung

Sky überträgt die Spiele der ATP-Finals 2025 in Turin erstmals auch auf YouTube. Bis zum 16. November zeigt der Sender die Matches über den Kanal Sky Sport Tennis als Livestream über ein Pay-per-View-Modell.

Wer nur ein einzelnes Match sehen will, zahlt 1,99 Euro. Für den gesamten Tennistag werden 3,49 Euro fällig. Boris Becker, Andrea Petkovic und Philipp Kohlschreiber kommentieren (Quelle: Techbook).

Damit öffnet sich Sky für Zuschauer, die keine langfristigen Abonnements abschließen wollen. Die neue Flexibilität richtet sich also vor allem an Gelegenheitszuschauer. Die Buchung funktioniert direkt über YouTube, die Bezahlung läuft über die bestehende Plattformstruktur.

Für Sky ist die Live-Übertragung bei YouTube als Pay-per-View ein Experiment. Der Sender will anscheinend ausloten, wie groß das Interesse an Einzelabrufen tatsächlich ist. Mit Blick auf veränderte Nutzungsgewohnheiten könnte das Modell Schule machen, später dann auch bei anderen Sportarten und Events.

Sky ohne Abo: Zukunftsmodell oder Einzelfall?

Ob das YouTube-Modell eine dauerhafte Alternative zum klassischen Sky-Abo wird, bleibt offen. Immer mehr Fans wollen eigentlich nur bestimmte Spiele sehen und das möglichst spontan entscheiden. Für Sky könnte das neue Bezahlmodell ein Schritt in diese Richtung sein. Gleichzeitig bietet es eine Chance, neue Zielgruppen zu erreichen, die bisher vor einem Abo zurückschreckten.

Noch ist offen, ob Sky das Angebot auch für andere Sportarten ausweitet. Sollte das Modell erfolgreich sein, könnte daraus ein dauerhaftes Zusatzangebot entstehen, parallel zu bestehenden Abo-Strukturen. Dass es diese ersetzen wird, ist indes kaum zu erwarten.