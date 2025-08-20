Sky verbessert Fußball-Angebot – doch Streaming-Kunden schauen in die Röhre

Sky spendiert Bundesliga-Fans ein kleines bisschen mehr Hochglanz – doch Wow-Nutzer stehen im Abseits.

Sky wird diese Saison mehr Fußballspiele in bester Auflösung zeigen – allerdings werden nur Kunden mit einem Sky-Receiver davon profitieren. Wer Spiele der Bundesliga, Zweiten Bundesliga oder Premier League über Wow streamt, darf sich leider keine Hoffnungen auf 4K machen.

Sky zeigt mehr Fußball in 4K mit HDR

Auf Sky werden ab dieser Saison alle Freitagabendspiele der Bundesliga in 4K-Auflösung mit HDR und Dolby Atmos angeboten, solange ihr über das entsprechende Abo und einen Receiver verfügt.

Die hochauflösenden Freitagsspiele gibt es zusätzlich zu ausgewählten Samstag-Topspielen sowie einem Topspiel der Zweiten Bundesliga und der Premier League pro Spieltag. Insgesamt werden damit diese Saison über 130 Spiele in UHD ausgestrahlt. (Quelle: Sky)

Sky muss Wow endlich in die Neuzeit holen Schön, dass 4K so langsam endlich auch immer mehr bei Fußballübertragungen ankommt – es hat schließlich eine ganze Weile gedauert. Dass Sky nicht direkt alle Spiele in UHD und HDR anbietet – geschenkt. Wer sich an einem Samstagnachmittag absichtlich durch eine Partie zwischen Augsburg und Heidenheim quält, braucht wahrscheinlich kein 4K, das würde nur von dem authentischen Leiden des Fußball-Fan-Daseins ablenken. Ein echtes Armutszeugnis für Sky ist allerdings, dass der Streaming-Dienst Wow weiterhin komplett ohne Inhalte in 4K auskommen muss – obwohl das Abo teurer geworden ist. Wer sich hier unterhalten lassen will, darf maximal Full-HD und 5.1 Sound erwarten und dies kostet sogar noch extra. Das reguläre Wow-Abo bietet sogar nur eine 720p-Auflösung – ein groteskes Relikt aus der Vergangenheit. Wisst ihr, wie gut ein Blockbuster-Film heute noch in 720p rüberkommt? Da würde ich tatsächlich lieber 90 Minuten lang Augsburg vs. Heidenheim schauen. Oder vielleicht den Fernseher ganz ausgeschaltet lassen. Gregor Elsholz

