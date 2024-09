Skyrim-Spieler beweist allen, wie winzig Himmelsrand wirklich ist

Wie groß ist eigentlich Himmelsrand? Die Open World von Bethesdas Fantasy-Klassiker The Elder Scrolls 5: Skyrim ist im Spiel gigantisch – doch ein Fan beweist jetzt, dass die Welt in der Realität deutlich kleiner ist als angenommen.

Skyrim: So klein ist Himmelsrand

Der Reddit-User ShakeMistake_ hat in einem Video dargestellt, wie viele Schritte er im echten Leben benötigt, um in The Elder Scrolls 5: Skyrim einmal quer durch Himmelsrand zu laufen.



Für seinen Versuch hat der User die App Stepl genutzt, mit der seine echten Schritte als Input auf seinen Charakter im Spiel übertragen werden. Somit konnte er quasi anstelle des Drachenbluts durch die Fantasy-Welt wandern.



ShakeMistake_ begann seine Reise im Südosten der Karte in Rifton und marschierte in den Nordwesten bis in die Stadt Einsamkeit in Haafingar. Für diese Reise benötigte er insgesamt 14.052 Schritte, die er in rund zweieinhalb Stunden bewältigte.

Je nachdem wie groß der User ist, wird er damit geschätzte 9 bis 10 km im echten Leben zurückgelegt haben.

Damit das Experiment gelingt, musste der Nutzer einen Trick anwenden: Er musste ausschalten, dass ihn die KI während des Marschs entdecken würde, denn ansonsten hätte er sich wohl deutlich beschwerlicher durch die Spielwelt kämpfen müssen.

The Elder Scrolls 5: Pilgerpfad ist kürzer als gedacht

ShakeMistake_ gab sich allerdings nicht mit nur einem Skyrim-Experiment zufrieden, sondern schickte gleich noch eins hinterher.



Er erklomm ebenfalls den Pilgerpfad auf dem Weg nach Hoch-Hrothgar am Hals der Welt. Im Spiel soll der Pfad 7.000 Stufen hoch sein – eine Behauptung, die ein anderer Skyrim-Fan bereits widerlegt hat.



Tatsächlich brauchte der User nur 2.500 Schritte, bis er die Stadt Hoch-Hrothgar erreichte – bis zur Spitze des höchsten Bergs waren es insgesamt 3.500. (Quelle: Reddit)

