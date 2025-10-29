„Slow Horses“ Staffel 5: Alle Folgen im Stream

Die Spionage-Serie „Slow Horses“ fesselt seit Jahren ein großes Publikum. Inzwischen steht auch der Starttermin für Staffel 5 fest. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Informationen zur fünften Staffel.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Alle Folgen von „Slow Horses“ Staffel 5 im Stream

Alle Folgen „Slow Horses“ im Stream

Die sechste und finale Folge von „Slow Horses“ Staffel 5 steht ab dem 5. November 2025 zur Verfügung bei Apple TV im Stream.

Episode Titel Start 1 Üble Dates 24. September 2025 2 Incommunicado 1. Oktober 2025 3 Große Geschichten 8. Oktober 2025 4 Raketen 15. Oktober 2025 5 Zirkus 22. Oktober 2025 6 Narben 29. Oktober 2025

Anzeige

„Slow Horses“ Staffel 5 Release-Datum

Dass die Serie eine fünfte Season erhält, war schon vor dem Starttermin der vorangegangenen Staffel bekannt. Nun steht aber auch fest, dass „Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb“ Staffel 5 am 24. September 2025 auf Apple TV erscheint, also ein Jahr später als die vierte Season. Die vorherigen Staffeln stehen euch übrigens weiterhin auf Apple TV in der Originalvertonung mit deutschem Untertitel und deutscher Synchronisation zur Verfügung.

„Slow Horses“ gehört neben „The Bear“ und der neuen Serie von Breaking-Bad-Macher Vince Gilligan „Pluribus“ zu den Hochkarätern von Apple TV.

Die Spionage-Thriller-Serie basiert übrigens auf dem gleichnamigen Roman von Mick Herron aus dem Jahr 2010. Auch der Roman hat seit der Serie eine stets wachsende Fangemeinde bekommen.

Anzeige

Was erwartet euch in „Slow Horses“ Staffel 5?

„Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb“ Staffel 5 greift von Mark Herron den fünften Roman der Reihe „London Rules“ auf: Der Computerexperte Roddy Ho sorgt mit seiner neuen, auffällig glamourösen Freundin für Stirnrunzeln bei seinen Kollegen. Als kurz darauf eine Reihe mysteriöser Zwischenfälle eskaliert, darunter sogar ein dilettantischer Anschlagsversuch, ist es an den Slow Horses, den merkwürdigen Ereignissen auf den Grund zu gehen und sie zu lösen.

Ob die fünfte Staffel an die Qualität der vorherigen Season anschließend kann, bleibt abzuwarten. Staffel 4 liegt zum Zeitpunkt des Schreibens auf Metacritic bei 85 und auf Rotten Tomatoes bei 100 %.

Neben den sehr hohen Scores weist die Spionage-Serie eine Vielzahal an Emmy-Nominierungen auf und konnte 2024 den Emmy in der Kategorie „Outstanding Writing for a Drama Series“ gewinnen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.