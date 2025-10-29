Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
„Slow Horses“ Staffel 5: Alle Folgen im Stream

Olaf Fries
Olaf Fries,
2 min Lesezeit
Älterer Mann mit Brille und langen Haaren sitzt in einem Diner am Tisch, hält ein Handy ans Ohr und schaut ernst. Er trägt einen grauen Anzug mit einem leicht gelockerten Schlips. Im Vordergrund liegt eine Zeitung, im Hintergrund sind Ketchup- und Senfflaschen sowie ein Fenster mit Blick auf eine Strasse zu sehen. Der Mann ist mit einem weissen Umriss grafisch hervorgehoben, und der Hintergrund ist teilweise mit einem grünen Rastermuster überlagert.
Wir verraten euch, wann die fünfte Staffel „Slow Horses“ startet. (© Bild: Apple TV+ / Bearbeitung: GIGA)
Die Spionage-Serie „Slow Horses“ fesselt seit Jahren ein großes Publikum. Inzwischen steht auch der Starttermin für Staffel 5 fest. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Informationen zur fünften Staffel.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Alle Folgen von „Slow Horses“ Staffel 5 im Stream
  2. 2.„Slow Horses“ Staffel 5 Release-Datum
  3. 3.Was erwartet euch in „Slow Horses“ Staffel 5?

Alle Folgen von „Slow Horses“ Staffel 5 im Stream

Alle Folgen „Slow Horses“ im Stream

Die sechste und finale Folge von „Slow Horses“ Staffel 5 steht ab dem 5. November 2025 zur Verfügung bei Apple TV im Stream.

Episode

Titel

Start

1

Üble Dates

24. September 2025

2

Incommunicado

1. Oktober 2025

3

Große Geschichten

8. Oktober 2025

4

Raketen

15. Oktober 2025

5

Zirkus

22. Oktober 2025

6

Narben

29. Oktober 2025

„Slow Horses“ Staffel 5 Release-Datum

Dass die Serie eine fünfte Season erhält, war schon vor dem Starttermin der vorangegangenen Staffel bekannt. Nun steht aber auch fest, dass „Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb“ Staffel 5 am 24. September 2025 auf Apple TV erscheint, also ein Jahr später als die vierte Season. Die vorherigen Staffeln stehen euch übrigens weiterhin auf Apple TV in der Originalvertonung mit deutschem Untertitel und deutscher Synchronisation zur Verfügung.

„Slow Horses“ gehört neben „The Bear“ und der neuen Serie von Breaking-Bad-Macher Vince Gilligan „Pluribus“ zu den Hochkarätern von Apple TV.

Die Spionage-Thriller-Serie basiert übrigens auf dem gleichnamigen Roman von Mick Herron aus dem Jahr 2010. Auch der Roman hat seit der Serie eine stets wachsende Fangemeinde bekommen.

Slow Horses - Trailer Deutsch
Was erwartet euch in „Slow Horses“ Staffel 5?

„Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb“ Staffel 5 greift von Mark Herron den fünften Roman der Reihe „London Rules“ auf: Der Computerexperte Roddy Ho sorgt mit seiner neuen, auffällig glamourösen Freundin für Stirnrunzeln bei seinen Kollegen. Als kurz darauf eine Reihe mysteriöser Zwischenfälle eskaliert, darunter sogar ein dilettantischer Anschlagsversuch, ist es an den Slow Horses, den merkwürdigen Ereignissen auf den Grund zu gehen und sie zu lösen.

Ob die fünfte Staffel an die Qualität der vorherigen Season anschließend kann, bleibt abzuwarten. Staffel 4 liegt zum Zeitpunkt des Schreibens auf Metacritic bei 85 und auf Rotten Tomatoes bei 100 %.

Neben den sehr hohen Scores weist die Spionage-Serie eine Vielzahal an Emmy-Nominierungen auf und konnte 2024 den Emmy in der Kategorie „Outstanding Writing for a Drama Series“ gewinnen.

