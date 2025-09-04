Slowakei gegen Deutschland live: So seht ihr das Spiel heute kostenlos

Kaum hat die Bundesliga-Saison begonnen, geht es auch schon wieder in die Länderspielpause. Ihr könnt heute zum Länderspiel zwischen Slowakei und Deutschland im Live-Stream und TV einschalten. Auf welchem Sender wird das Spiel übertragen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zum Live-Stream bei ARD

Deutschland vs. Slowakei: WM-Qualifikation heute im Live-Stream und Free-TV

Im Free-TV könnt ihr heute Abend bei der Übertragung vom Länderspiel zwischen Deutschland und Slowakei im „Ersten“ einschalten. Der Fußballabend beginnt um 20:15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr.

Wo wird das Deutschland-Spiel heute übertragen? ARD zeigt das Deutschland-Spiel heute live im Fernsehen.

ARD zeigt das Deutschland-Spiel heute live im Fernsehen. Wann geht die Übertragung los? Der Fußballabend im Ersten beginnt um 20:15 Uhr nach der Sportschau. Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr.

Der Fußballabend im Ersten beginnt um 20:15 Uhr nach der Sportschau. Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr. Gibt es einen kostenlosen Live-Stream? Das Programm von ARD steht kostenlos zum Abruf im Browser sowie über die Apps des Fernsehsenders bereit (für Android und iOS herunterladen).

Das Programm von ARD steht kostenlos zum Abruf im Browser sowie über die Apps des Fernsehsenders bereit (für Android und iOS herunterladen). Alternativ könnt ihr den ARD-Live-Stream kostenlos in HD-Qualität mit einem Streaming-Dienst wie Joyn, Waipu.TV oder Zattoo (hier einschalten) empfangen. Das geht auf Smartphones, Tablets, iPhones, iPads, Smart-TV und weiteren Empfangsgeräten.

Wer kommentiert heute Abend? Philipp Sohmer kommentiert das Länderspiel zwischen Deutschland und Slowakei bei ARD. Esther Sedlaczek führt durch den Fußballabend. An ihrer Seite steht der ehemalige Weltmeister und Bayern-Star Bastian Schweinsteiger als Experte bereit.

Anzeige

Für Deutschland geht es in der laufenden Qualifikation darum, einen souveränen Start hinzulegen und Selbstvertrauen für die kommenden Partien zu sammeln. Nach den durchwachsenen Leistungen der vergangenen Jahre steht das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann unter besonderer Beobachtung. Die Fans erwarten nicht nur einen Sieg, sondern auch eine überzeugende Leistung.

Nagelsmanns erster Prüfstein: DFB-Team startet heute in Bratislava gegen die Slowakei

Ausgetragen wird das Spiel im Narodný Futbalový Štadión in Bratislava. Es handelt sich um den Auftakt in die WM-Qualifikation zur Saison 2026. So könnten die Startaufstellungen aussehen:

Slowakei: Dubravka - Gyömber, Skriniar, Mesik, Hancko - Bero, Lobotka - Duda - Strelec, Bozenik, Sauer

Dubravka - Gyömber, Skriniar, Mesik, Hancko - Bero, Lobotka - Duda - Strelec, Bozenik, Sauer Deutschland: Baumann - Collins, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Stiller - Goretzka, Wirtz - Woltemade, Gnabry

Historisch gesehen steht die DFB-Elf klar besser da: In elf bisherigen Auseinandersetzungen konnte Deutschland achtmal gewinnen – so etwa 2001 (2:0) in Bremen, 2006 (4:1) in Bratislava und 2007 (2:1) in Hamburg. Das bis dahin letzte Duell endete mit einem 3:0-Sieg für Deutschland bei der EM 2016 in Villeneuve-d’Ascq. Noch einen Monat davor musste sich Deutschland mit 1:3 bei einem Testspiel in Augsburg geschlagen geben.

Anzeige

Die Slowakei möchte vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen setzen. Ein Punktgewinn oder gar ein Sieg gegen Deutschland wäre ein starkes Signal im Kampf um die Qualifikationsplätze. Mit einem leidenschaftlichen Publikum im Rücken könnte die Mannschaft den Deutschen das Leben schwer machen.

Neben der Slowakei gehören noch Nordirland und Luxemburg zu den Gruppengegnern von Deutschland. Das nächste Länderspiel steht für die DFB-Elf schon am kommenden Sonntag an. Dann wartet Nordirland auf das Team von Julian Nagelsmann. Dieses Spiel wird dann bei RTL gezeigt. Die WM-Qualifikation für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada wird im Schnelldurchlauf ausgetragen. Schon im November finden die letzten Spiele statt.

ARD überträgt live im Free-TV, dazu gibt es Streams über die ARD-Mediathek, die Sportschau-App, Joyn und andere TV-Streaming-Dienst. Wer also nicht ins Stadion reisen kann, verpasst auch zu Hause nichts. Um 20:15 Uhr startet der Fußballabend im Ersten.