  Smart-TV, Konsole oder Stick? Hier findest du das richtige Gerät für Amazon Prime Video

Smart-TV, Konsole oder Stick? Hier findest du das richtige Gerät für Amazon Prime Video

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann
3 min Lesezeit
Amazon Prime Video Logo auf deinem Smartphone
© IMAGO / SOPA Images / Bearbeitung GIGA
Zu den Prime-Vorteilen gehört auch der Streamingdienst „Amazon Prime Video“. Diesen könnt ihr auf einer Vielzahl von Geräten wie Smartphones, Tablets, PCs und Spielekonsolen nutzen. Welche Geräte offiziell die Filme und Serien des On-Demand-Dienstes unterstützen, haben wir hier für euch hier zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Amazon Prime Video – offiziell unterstütze Geräte
  2. 1.1.Amazon-Geräte
  3. 1.2.Mobilgeräte (Smartphones & Tablets)
  4. 1.3.Streaming-Geräte (Set-Top-Boxen, HDMI-Sticks & Co.)
  5. 1.4.Computer & Spielekonsolen
  6. 1.5.Smart-TVs
  7. 1.6.Blu-Ray-Player
  8. 2.Nicht länger unterstützte Geräte
Direkt zu Amazon Prime Video

Amazon Prime Video – offiziell unterstütze Geräte

In Deutschland gehört Amazon Prime Video neben Netflix, Disney+ und Sky Ticket zu den bekanntesten und beliebtesten Streamingdiensten. Dementsprechend gibt es für nahezu jedes Gerät auch die passende App, sodass eigentlich jeder zumindest ein Gerät zu Hause haben sollte, mit dem er den Video-on-Demand-Dienst nutzen kann. Wir haben euch hier die aktuell unterstützten Geräte sowie deren maximale Video- und Tonqualität zusammengefasst (Stand: Juli 2024).

Amazon-Geräte

Video

Audio

Sonstiges

Fire TV (Stick)

UHD (nur 4K-Geräte)

Dolby Atmos (nur 4K-Geräte)

Fire Tablet

HD

5.1

Echo Show/Spot

SD

Stereo

Mobilgeräte (Smartphones & Tablets)

Video

Audio

Sonstiges

Android (ab 5.0)

bis UHD

5.1, Dolby Atmos

Video- und Audio-Qualität von Gerät abhängig

iPhone (ab iOS 14)

HD

Stereo

iPad (ab iPadOS 14)

UHD

Stereo

Streaming-Geräte (Set-Top-Boxen, HDMI-Sticks & Co.)

Video

Audio

Sonstiges

Apple TV (ab 3. Gen)

UHD (ab Apple TV 4K)

bis Dolby Atmos

Chromecast

bis UHD

bis 5.1

nur in Verbindung mit unterstütztem Mobilgerät

Nvidia Shield

bis UHD

bis Dolby Atmos

Roku

bis UHD

bis Dolby Atmos

Sky Q Receiver

bis UHD

bis Dolby Atmos

WowTV

bis UHD

bis Dolby Atmos

Telekom

bis UHD

bis 5.1

Vodafone

bis UHD

bis 5.1

A1 Telekom

bis UHD

bis 5.1

Xiaomi

HD

bis 5.1

Computer & Spielekonsolen

Video

Audio

Sonstiges

Browser

HD

Stereo

Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera

Windows-App (ab 10)

HD

Stereo

macOS-App (ab 11.4)

HD

Stereo

PlayStation 3

HD

5.1

PlayStation 4 (Pro)

UHD

5.1

PlayStation 5

UHD

5.1

Xbox One (S/X)

UHD (nur One S/X)

5.1

Xbox Series X|S

bis UHD

5.1

Smart-TVs

Video

Audio

Modelle

AOC

bis UHD

bis 5.1

Changhong

bis UHD

bis 5.1

Grundig

bis UHD

bis 5.1

Hisense

bis UHD

bis 5.1

JVC

bis UHD

bis 5.1

Konka

HD

bis 5.1

LG

bis UHD

bis Dolby Atmos

ab 2010

LOEWE

bis UHD

bis 5.1

Panasonic

bis UHD

bis Dolby Atmos

Philips

bis UHD

bis 5.1

Samsung

bis UHD

bis Dolby Atmos

ab 2012

Sharp

bis UHD

bis Dolby Atmos

Sky

bis UHD

bis Dolby Atmos

Skyworth

bis UHD

bis 5.1

Sony

bis UHD

bis Dolby Atmos

ab 2014

Vestel

bis HD

bis 5.1

Vizio

bis UHD

bis Dolby Atmos

ab 2015

Xiaomi

bis UHD

Stereo

Blu-Ray-Player

Video

Audio

Modelle

LG

bis UHD

Stereo

ab 2012

Panasonic

bis UHD

Stereo

ab 2015

Samsung

bis UHD

bis Dolby Atmos

ab 2014

Sony

bis UHD

bis 5.1

ab 2013

Nicht länger unterstützte Geräte

Mit dem Voranschreiten der Technik werden einst unterstützte Geräte auch immer mal auf das Abstellgleis verwiesen. Wenn ihr beispielsweise ein Gerät mit älterer Android- oder iOS-Version nutzt, kann es sein, dass die App hierauf nicht mehr funktioniert, da das Gerät nicht weiter unterstützt wird. Natürlich können wir hier nicht jedes einzelne Smartphone aufzählen, weswegen wir in dieser Auflistung nur bestimmte erwähnenswerte Einzel-Geräte aufgelistet haben. Prime Video wird auf folgenden Geräten nicht weiter unterstützt:

  • Amazon Fire Phone
  • Nintendo Wii
  • Nintendo Wii U
  • Sony Smart-TVs & Blu-ray-Player vor 2013
  • Samsung Smart-TVs vor 2012
  • Xbox 360

