Smart-TV, Konsole oder Stick? Hier findest du das richtige Gerät für Amazon Prime Video

Zu den Prime-Vorteilen gehört auch der Streamingdienst „Amazon Prime Video“. Diesen könnt ihr auf einer Vielzahl von Geräten wie Smartphones, Tablets, PCs und Spielekonsolen nutzen. Welche Geräte offiziell die Filme und Serien des On-Demand-Dienstes unterstützen, haben wir hier für euch hier zusammengefasst.
Amazon Prime Video – offiziell unterstütze Geräte
In Deutschland gehört Amazon Prime Video neben Netflix, Disney+ und Sky Ticket zu den bekanntesten und beliebtesten Streamingdiensten. Dementsprechend gibt es für nahezu jedes Gerät auch die passende App, sodass eigentlich jeder zumindest ein Gerät zu Hause haben sollte, mit dem er den Video-on-Demand-Dienst nutzen kann. Wir haben euch hier die aktuell unterstützten Geräte sowie deren maximale Video- und Tonqualität zusammengefasst (Stand: Juli 2024).
Amazon-Geräte
Video
Audio
Sonstiges
Fire TV (Stick)
UHD (nur 4K-Geräte)
Dolby Atmos (nur 4K-Geräte)
Fire Tablet
HD
5.1
Echo Show/Spot
SD
Stereo
Mobilgeräte (Smartphones & Tablets)
Video
Audio
Sonstiges
Android (ab 5.0)
bis UHD
5.1, Dolby Atmos
Video- und Audio-Qualität von Gerät abhängig
iPhone (ab iOS 14)
HD
Stereo
iPad (ab iPadOS 14)
UHD
Stereo
Streaming-Geräte (Set-Top-Boxen, HDMI-Sticks & Co.)
Video
Audio
Sonstiges
Apple TV (ab 3. Gen)
UHD (ab Apple TV 4K)
bis Dolby Atmos
bis UHD
bis 5.1
nur in Verbindung mit unterstütztem Mobilgerät
Nvidia Shield
bis UHD
bis Dolby Atmos
Roku
bis UHD
bis Dolby Atmos
Sky Q Receiver
bis UHD
bis Dolby Atmos
WowTV
bis UHD
bis Dolby Atmos
Telekom
bis UHD
bis 5.1
Vodafone
bis UHD
bis 5.1
A1 Telekom
bis UHD
bis 5.1
Xiaomi
HD
bis 5.1
Computer & Spielekonsolen
Video
Audio
Sonstiges
Browser
HD
Stereo
Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera
Windows-App (ab 10)
HD
Stereo
macOS-App (ab 11.4)
HD
Stereo
HD
5.1
UHD
5.1
PlayStation 5
UHD
5.1
Xbox One (S/X)
UHD (nur One S/X)
5.1
Xbox Series X|S
bis UHD
5.1
Smart-TVs
Video
Audio
Modelle
AOC
bis UHD
bis 5.1
Changhong
bis UHD
bis 5.1
Grundig
bis UHD
bis 5.1
Hisense
bis UHD
bis 5.1
JVC
bis UHD
bis 5.1
Konka
HD
bis 5.1
LG
bis UHD
bis Dolby Atmos
ab 2010
LOEWE
bis UHD
bis 5.1
Panasonic
bis UHD
bis Dolby Atmos
Philips
bis UHD
bis 5.1
Samsung
bis UHD
bis Dolby Atmos
ab 2012
Sharp
bis UHD
bis Dolby Atmos
Sky
bis UHD
bis Dolby Atmos
Skyworth
bis UHD
bis 5.1
Sony
bis UHD
bis Dolby Atmos
ab 2014
Vestel
bis HD
bis 5.1
Vizio
bis UHD
bis Dolby Atmos
ab 2015
Xiaomi
bis UHD
Stereo
Blu-Ray-Player
Video
Audio
Modelle
LG
bis UHD
Stereo
ab 2012
Panasonic
bis UHD
Stereo
ab 2015
Samsung
bis UHD
bis Dolby Atmos
ab 2014
Sony
bis UHD
bis 5.1
ab 2013
Nicht länger unterstützte Geräte
Mit dem Voranschreiten der Technik werden einst unterstützte Geräte auch immer mal auf das Abstellgleis verwiesen. Wenn ihr beispielsweise ein Gerät mit älterer Android- oder iOS-Version nutzt, kann es sein, dass die App hierauf nicht mehr funktioniert, da das Gerät nicht weiter unterstützt wird. Natürlich können wir hier nicht jedes einzelne Smartphone aufzählen, weswegen wir in dieser Auflistung nur bestimmte erwähnenswerte Einzel-Geräte aufgelistet haben. Prime Video wird auf folgenden Geräten nicht weiter unterstützt:
- Amazon Fire Phone
- Nintendo Wii
- Nintendo Wii U
- Sony Smart-TVs & Blu-ray-Player vor 2013
- Samsung Smart-TVs vor 2012
- Xbox 360