Smart-TV, Konsole oder Stick? Hier findest du das richtige Gerät für Amazon Prime Video

Zu den Prime-Vorteilen gehört auch der Streamingdienst „Amazon Prime Video“. Diesen könnt ihr auf einer Vielzahl von Geräten wie Smartphones, Tablets, PCs und Spielekonsolen nutzen. Welche Geräte offiziell die Filme und Serien des On-Demand-Dienstes unterstützen, haben wir hier für euch hier zusammengefasst.

Amazon Prime Video – offiziell unterstütze Geräte

In Deutschland gehört Amazon Prime Video neben Netflix, Disney+ und Sky Ticket zu den bekanntesten und beliebtesten Streamingdiensten. Dementsprechend gibt es für nahezu jedes Gerät auch die passende App, sodass eigentlich jeder zumindest ein Gerät zu Hause haben sollte, mit dem er den Video-on-Demand-Dienst nutzen kann. Wir haben euch hier die aktuell unterstützten Geräte sowie deren maximale Video- und Tonqualität zusammengefasst (Stand: Juli 2024).

Amazon-Geräte

Video Audio Sonstiges Fire TV (Stick) UHD (nur 4K-Geräte) Dolby Atmos (nur 4K-Geräte) Fire Tablet HD 5.1 Echo Show/Spot SD Stereo

Mobilgeräte (Smartphones & Tablets)

Video Audio Sonstiges Android (ab 5.0) bis UHD 5.1, Dolby Atmos Video- und Audio-Qualität von Gerät abhängig iPhone (ab iOS 14)



HD Stereo iPad (ab iPadOS 14)



UHD Stereo

Streaming-Geräte (Set-Top-Boxen, HDMI-Sticks & Co.)

Video Audio Sonstiges Apple TV (ab 3. Gen)



UHD (ab Apple TV 4K) bis Dolby Atmos Chromecast bis UHD bis 5.1 nur in Verbindung mit unterstütztem Mobilgerät Nvidia Shield bis UHD bis Dolby Atmos Roku bis UHD bis Dolby Atmos Sky Q Receiver



bis UHD bis Dolby Atmos WowTV bis UHD bis Dolby Atmos Telekom bis UHD bis 5.1 Vodafone bis UHD bis 5.1 A1 Telekom bis UHD bis 5.1 Xiaomi HD bis 5.1

Computer & Spielekonsolen

Video Audio Sonstiges Browser HD Stereo Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera Windows-App (ab 10) HD Stereo macOS-App (ab 11.4) HD Stereo PlayStation 3 HD 5.1 PlayStation 4 (Pro) UHD 5.1 PlayStation 5 UHD 5.1 Xbox One (S/X) UHD (nur One S/X) 5.1 Xbox Series X|S bis UHD 5.1

Smart-TVs

Video Audio Modelle AOC bis UHD bis 5.1 Changhong bis UHD bis 5.1 Grundig bis UHD bis 5.1 Hisense bis UHD bis 5.1 JVC bis UHD bis 5.1 Konka HD bis 5.1 LG bis UHD bis Dolby Atmos ab 2010 LOEWE bis UHD bis 5.1 Panasonic bis UHD bis Dolby Atmos Philips bis UHD bis 5.1 Samsung bis UHD bis Dolby Atmos ab 2012 Sharp bis UHD bis Dolby Atmos Sky bis UHD bis Dolby Atmos Skyworth bis UHD bis 5.1 Sony bis UHD bis Dolby Atmos ab 2014 Vestel bis HD bis 5.1 Vizio bis UHD bis Dolby Atmos ab 2015 Xiaomi bis UHD Stereo

Blu-Ray-Player

Video Audio Modelle LG bis UHD Stereo ab 2012 Panasonic bis UHD Stereo ab 2015 Samsung bis UHD bis Dolby Atmos ab 2014 Sony bis UHD bis 5.1 ab 2013

Nicht länger unterstützte Geräte

Mit dem Voranschreiten der Technik werden einst unterstützte Geräte auch immer mal auf das Abstellgleis verwiesen. Wenn ihr beispielsweise ein Gerät mit älterer Android- oder iOS-Version nutzt, kann es sein, dass die App hierauf nicht mehr funktioniert, da das Gerät nicht weiter unterstützt wird. Natürlich können wir hier nicht jedes einzelne Smartphone aufzählen, weswegen wir in dieser Auflistung nur bestimmte erwähnenswerte Einzel-Geräte aufgelistet haben. Prime Video wird auf folgenden Geräten nicht weiter unterstützt:

Amazon Fire Phone

Nintendo Wii

Nintendo Wii U

Sony Smart-TVs & Blu-ray-Player vor 2013

Samsung Smart-TVs vor 2012

Xbox 360

