„Snowpiercer“ Staffel 4: Finale Staffel startet heute im TV

Seit 2020 könnt ihr „Snowpiercer“ nicht nur als Film, sondern auch als Serie sehen. Alle Infos zur vierten und letzten Staffel gibt es hier.

Wo könnt ihr die vierte Staffel von „Snowpiercer“ sehen?

Bisher war „Snowpiercer“ bei Netflix zu sehen. Die vierte Staffel wird zunächst nicht dort erscheinen, sondern ab 20. Oktober 2025 auf Tele 5 laufen. Netflix entschied sich gegen den Kauf der vierten Staffel. Die ersten drei Staffeln sind nach wie vor auf Netflix verfügbar.

Ob und wann das Serienfinale in Deutschland abseits des Free TV zu sehen sein wird, ist noch unklar. Auf Tele 5 werden bereits seit Juli sämtliche Folgen von „Snowpiercer“ gezeigt. Am 20. Oktober geht es mit der letzten Staffel los. Bis zum 17. November könnt ihr immer montags um 22:15 Uhr zwei neue Folgen nacheinander sehen. Dafür müsst ihr nicht euren Fernseher einschalten, die neuen Folgen könnt ihr zu den Zeiten auch auf Joyn Live streamen.

„Snowpiercer“ im Stream Streaming-Start: 17.05.2020

Genre: Fantasy, Science Fiction

FSK: Ab 16 Jahren

3 Staffeln

Episodenguide für „Snowpiercer“ Staffel 4

Episode Deutscher Titel Originaltitel Deutsche TV-Premiere 1 Schlangen im Paradies Snakes in the Garden 20. Oktober 2025 um 22:15 Uhr 2 Der Preis des Überlebens The Sting of Survival 20. Oktober 2025 um 23:25 Uhr 3 Die Quelle des Lebens Life Source 27. Oktober 2025 um 22:05 Uhr 4 Der Nordstern North Star 27. Oktober 2025 um 23:05 Uhr 5 TBA The Engineer 3. November 2025 6 TBA Bell the Cat 3. November 2025 7 TBA A Moth to a Flame 10. November 2025 8 TBA By Weeping Cross 10. November 2025 9 TBA Dominant Traits 17. November 2025 10 TBA Last Stop 17. November 2025

Wiederholung und Stream auf Tele 5

Die neuen Folgen werden im Anschluss zwischen 2 und 4 Uhr der folgenden Nacht im TV wiederholt. Wenn die Sendetermine für euch unpassend sind, könnt ihr die Serie jedoch im Anschluss auch über die Mediathek von Tele 5 streamen. Dort verschwinden die neuen Folgen jedoch nach einer Weile.

„Snowpiercer“ in der Mediathek von Tele 5

Darum geht es in „Snowpiercer“

„Snowpiercer“ geht von einer dystopischen Weltvorstellung aus, bei der 2021 die Welt von Eis überzogen ist. Ein Überleben ist für Menschen nur noch im „Snowpiercer“ möglich, einem riesigen Zug. Dieser umkreist die Erde und darf niemals stehenbleiben, um die Lebensbedingungen sicherzustellen.

Im Zug herrscht eine Klassengesellschaft, die für den Großteil der etwa 3000 Überlebenden einen Kampf ums Überleben bedeutet. Sieben Jahre nachdem die Erde zur Eiswüste geworden ist, führen die verheerenden Bedingungen zu Unruhen.

Eine Revolution lauert unter der Oberfläche und das Leben auf engem Raum fördert das Konfliktpotential zwischen den Menschen. Im Verlauf der Staffeln gibt es sowohl Hoffnung auf ein Ende der Eiszeit als auch Machtwechsel sowie neue Revolutionen und Gefahren.

1982 wurde die Graphic Novel „Schneekreuzer“ erstmals veröffentlicht (auf Amazon ansehen). Es folgte 2013 ein Film und seit 2020 könnt ihr die Serie „Snowpiercer“ sehen.

Schaut euch vorab den Trailer für „Snowpiercer“ Staffel 4 an:

Der Cast von „Snowpiercer“

In der vierten Staffel kehrt ein Großteil des bisherigen Casts zurück. Außerdem sind neue Gesichter dabei:

Schauspieler Rolle in „Snowpiercer“ Daveed Diggs Andre Layton Alison Wright Ruth Wardell Sean Bean Mr. Wilford Jennifer Connelly Melanie Cavill Rowen Blanchard Alex Cavill Iddo Goldberg Bennet Knox Roberto Urbina Javier de la Torre Mickey Sumner Bess Till Katie McGuinness Josie Wellstead Clark Gregg neu in Staffel 4 als Amiral Milius Michael Aronov neu in Staffel 4 als Dr. Nima Rousseau

Die vierte Staffel wird die letzte der Serie sein. Dementsprechend erwartet die Zuschauer ein Serienfinale. Wie bereits bei den ersten drei Staffeln, umfasst auch diese zehn Episoden.