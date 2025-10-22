„Snowpiercer“ Staffel 4: Wann kommen Folge 3 und 4 auf Tele 5?

Seit 2020 könnt ihr „Snowpiercer“ nicht nur als Film, sondern auch als Serie sehen. Alle Infos zur vierten und letzten Staffel gibt es hier.
Wo könnt ihr die vierte Staffel von „Snowpiercer“ sehen?
Bisher war „Snowpiercer“ bei Netflix zu sehen. Die vierte Staffel erscheint zunächst nicht beim Streamingdienst, sondern läuft seit dem 20. Oktober 2025 auf Tele 5. Netflix entschied sich gegen den Kauf der vierten Staffel. Die ersten drei Staffeln sind nach wie vor auf Netflix verfügbar.
Ob und wann das Serienfinale in Deutschland abseits des Free TV zu sehen sein wird, ist noch unklar. Auf Tele 5 wurden bereits seit Juli sämtliche Folgen von „Snowpiercer“ gezeigt. Am 20. Oktober ging es mit der letzten Staffel los. Bis zum 17. November könnt ihr immer montags um 22:15 Uhr zwei neue Folgen nacheinander sehen. Dafür müsst ihr nicht euren Fernseher einschalten, die neuen Folgen könnt ihr zu den Zeiten auch auf Joyn Live streamen.
Episodenguide für „Snowpiercer“ Staffel 4
Die ersten beiden Folgen der vierten Staffel könnt ihr jetzt auch in der Mediathek sehen. Die Episoden 3 und 4 werden dann am 27. Oktober ab 22:05 Uhr auf Tele 5 ausgestrahlt.
Episode
Deutscher Titel
Originaltitel
Deutsche TV-Premiere
1
Schlangen im Paradies
Snakes in the Garden
20. Oktober 2025 um 22:15 Uhr
2
Der Preis des Überlebens
The Sting of Survival
20. Oktober 2025 um 23:25 Uhr
3
Die Quelle des Lebens
Life Source
27. Oktober 2025 um 22:05 Uhr
4
Der Nordstern
North Star
27. Oktober 2025 um 23:05 Uhr
5
TBA
The Engineer
3. November 2025
6
TBA
Bell the Cat
3. November 2025
7
TBA
A Moth to a Flame
10. November 2025
8
TBA
By Weeping Cross
10. November 2025
9
TBA
Dominant Traits
17. November 2025
10
TBA
Last Stop
17. November 2025
Wiederholung und Stream auf Tele 5
Die neuen Folgen werden im Anschluss zwischen 2 und 4 Uhr der folgenden Nacht im TV wiederholt. Wenn die Sendetermine für euch unpassend sind, könnt ihr die Serie jedoch im Anschluss auch über die Mediathek von Tele 5 streamen. Dort verschwinden die neuen Folgen jedoch nach einer Weile.
„Snowpiercer“ in der Mediathek von Tele 5
Darum geht es in „Snowpiercer“
„Snowpiercer“ geht von einer dystopischen Weltvorstellung aus, bei der 2021 die Welt von Eis überzogen ist. Ein Überleben ist für Menschen nur noch im „Snowpiercer“ möglich, einem riesigen Zug. Dieser umkreist die Erde und darf niemals stehenbleiben, um die Lebensbedingungen sicherzustellen.
Im Zug herrscht eine Klassengesellschaft, die für den Großteil der etwa 3000 Überlebenden einen Kampf ums Überleben bedeutet. Sieben Jahre nachdem die Erde zur Eiswüste geworden ist, führen die verheerenden Bedingungen zu Unruhen.
Eine Revolution lauert unter der Oberfläche und das Leben auf engem Raum fördert das Konfliktpotential zwischen den Menschen. Im Verlauf der Staffeln gibt es sowohl Hoffnung auf ein Ende der Eiszeit als auch Machtwechsel sowie neue Revolutionen und Gefahren.
1982 wurde die Graphic Novel „Schneekreuzer“ erstmals veröffentlicht (auf Amazon ansehen). Es folgte 2013 ein Film und seit 2020 könnt ihr die Serie „Snowpiercer“ sehen.
Schaut euch vorab den Trailer für „Snowpiercer“ Staffel 4 an:
Der Cast von „Snowpiercer“
In der vierten Staffel kehrt ein Großteil des bisherigen Casts zurück. Außerdem sind neue Gesichter dabei:
Schauspieler
Rolle in „Snowpiercer“
Daveed Diggs
Andre Layton
Alison Wright
Ruth Wardell
Sean Bean
Mr. Wilford
Jennifer Connelly
Melanie Cavill
Rowen Blanchard
Alex Cavill
Iddo Goldberg
Bennet Knox
Roberto Urbina
Javier de la Torre
Mickey Sumner
Bess Till
Katie McGuinness
Josie Wellstead
Clark Gregg
neu in Staffel 4 als Amiral Milius
Michael Aronov
neu in Staffel 4 als Dr. Nima Rousseau
Die vierte Staffel wird die letzte der Serie sein. Dementsprechend erwartet die Zuschauer ein Serienfinale. Wie bereits bei den ersten drei Staffeln, umfasst auch diese zehn Episoden.