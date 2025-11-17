„Snowpiercer“ Staffel 4: Wo könnt ihr alle Folgen sehen?

Seit 2020 könnt ihr „Snowpiercer“ nicht nur als Film, sondern auch als Serie sehen. Alle Infos zur vierten und letzten Staffel gibt es hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wo könnt ihr die vierte Staffel von „Snowpiercer“ sehen?

Bisher war „Snowpiercer“ bei Netflix zu sehen. Die vierte Staffel erscheint zunächst nicht beim Streamingdienst, sondern läuft seit dem 20. Oktober 2025 auf Tele 5. Netflix entschied sich gegen den Kauf der vierten Staffel. Die ersten drei Staffeln sind nach wie vor auf Netflix verfügbar.

Anzeige

Ob und wann das Serienfinale in Deutschland abseits des Free TV zu sehen sein wird, ist noch unklar. In den USA wechselte die Serie vom US-Sender TNT zu AMC, weshalb Netflix in Deutschland keine Lizenz mehr hat. Noch hat der Streamingdienst nicht bekannt gegeben, ob auch Staffel 4 ins Angebot geholt werden soll.

Auf Tele 5 wurden bereits seit Juli sämtliche Folgen von „Snowpiercer“ gezeigt. Am 20. Oktober ging es mit der letzten Staffel los. Bis zum 17. November könnt ihr immer montags nach 22 Uhr zwei neue Folgen nacheinander sehen. Dafür müsst ihr nicht euren Fernseher einschalten, die neuen Folgen könnt ihr zu den Zeiten auch auf Joyn Live streamen.

Anzeige

Episodenguide für „Snowpiercer“ Staffel 4

Einige Folgen der vierten Staffel könnt ihr aktuell auch in der Mediathek sehen. Die Episoden finalen Folgen 9 und 10 werden am 17. November ab 22:15 Uhr auf Tele 5 ausgestrahlt.

Episode Deutscher Titel Originaltitel Deutsche TV-Premiere 1 Schlangen im Paradies Snakes in the Garden 20. Oktober 2025 um 22:15 Uhr 2 Der Preis des Überlebens The Sting of Survival 20. Oktober 2025 um 23:25 Uhr 3 Die Quelle des Lebens Life Source 27. Oktober 2025 um 22:05 Uhr 4 Der Nordstern North Star 27. Oktober 2025 um 23:05 Uhr 5 Der Ingenieur The Engineer 3. November 2025 um 22:20 Uhr 6 Bell – Die Katze Bell the Cat 3. November 2025 um 23:20 Uhr 7 Wie die Motte zum Licht A Moth to a Flame 10. November 2025 um 22:15 Uhr 8 Unter Tränen und Leid By Weeping Cross 10. November 2025 um 23:15 Uhr 9 Herrschende Züge Dominant Traits 17. November 2025 um 22:25 Uhr 10 Endstation Last Stop 17. November 2025 um 23:20 Uhr

Anzeige

Wiederholung und Stream auf Tele 5

Die neuen Folgen werden im Anschluss zwischen 2 und 4 Uhr der folgenden Nacht im TV wiederholt. Wenn die Sendetermine für euch unpassend sind, könnt ihr die Serie jedoch auch über die Mediathek von Tele 5 streamen. Dort verschwinden die neuen Folgen jedoch nach einer Weile.

„Snowpiercer“ in der Mediathek von Tele 5

Darum geht es in „Snowpiercer“

„Snowpiercer“ geht von einer dystopischen Weltvorstellung aus, bei der 2021 die Welt von Eis überzogen ist. Ein Überleben ist für Menschen nur noch im „Snowpiercer“ möglich, einem riesigen Zug. Dieser umkreist die Erde und darf niemals stehenbleiben, um die Lebensbedingungen sicherzustellen.

Im Zug herrscht eine Klassengesellschaft, die für den Großteil der etwa 3000 Überlebenden einen Kampf ums Überleben bedeutet. Sieben Jahre nachdem die Erde zur Eiswüste geworden ist, führen die verheerenden Bedingungen zu Unruhen.

Anzeige

Eine Revolution lauert unter der Oberfläche und das Leben auf engem Raum fördert das Konfliktpotential zwischen den Menschen. Im Verlauf der Staffeln gibt es sowohl Hoffnung auf ein Ende der Eiszeit als auch Machtwechsel sowie neue Revolutionen und Gefahren.

1982 wurde die Graphic Novel „Schneekreuzer“ erstmals veröffentlicht (auf Amazon ansehen). Es folgte 2013 ein Film und seit 2020 könnt ihr die Serie „Snowpiercer“ sehen.

Schaut euch vorab den Trailer für „Snowpiercer“ Staffel 4 an:

Anzeige

Der Cast von „Snowpiercer“

In der vierten Staffel kehrt ein Großteil des bisherigen Casts zurück. Außerdem sind neue Gesichter dabei:

Schauspieler Rolle in „Snowpiercer“ Daveed Diggs Andre Layton Alison Wright Ruth Wardell Sean Bean Mr. Wilford Jennifer Connelly Melanie Cavill Rowen Blanchard Alex Cavill Iddo Goldberg Bennet Knox Roberto Urbina Javier de la Torre Mickey Sumner Bess Till Katie McGuinness Josie Wellstead Clark Gregg neu in Staffel 4 als Amiral Milius Michael Aronov neu in Staffel 4 als Dr. Nima Rousseau

Die vierte Staffel wird die letzte der Serie sein. Dementsprechend erwartet die Zuschauer ein Serienfinale. Wie bereits bei den ersten drei Staffeln, umfasst auch diese zehn Episoden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.