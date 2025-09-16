So habt ihr Sydney Sweeney noch nie gesehen: Neuer Amazon-Prime-Film zeigt eine andere Seite

Dieser Film beweist, dass die Schauspielerin einiges drauf hat.

Die Schauspielerin Sydney Sweeney gehört wohl zu den angesagtesten Menschen unter 30 und ist nicht zuletzt dank einer kontroversen Werbekooperation mit American Eagle auch über die Grenzen Hollywoods bekannt geworden. Dabei werfen ihr Kritiker und gehässige Kommentare oft vor, dass sie nur aufgrund ihres attraktiven Aussehens so beliebt sei, an sich aber gar keine schauspielerischen Qualitäten habe. Ein neuer Film auf Amazon Prime Video beweist nun das Gegenteil.

Reality: Der beste Film von Sydney Sweeney?

Seit kurzer Zeit können Prime-User das Drama Reality ohne zusätzliche Kosten über den Streamingdienst Amazon Prime Video anschauen. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten und handelt von einer Hausdurchsuchung und Befragung einer jungen Frau – gespielt von Sydney Sweeney. In dem Kammerspiel, das sich fast nur auf einen Raum beschränkt, muss Sweeney, die hier ungewohnt natürlich in Erscheinung tritt, ihr ganzes Können als Schauspielerin zeigen.

Sydney Sweeney in dem Drama Reality. (© HBO)

Insofern verwundert es nicht, dass das authentische Drama oft als der eine Film genannt wird, der beweist, dass Sweeney mehr kann, als nur schön auszusehen. Das spiegelt sich auch in den Rezensionen wider. So bewerten 94 Prozent aller Kritiker Reality positiv. Was das Drama zum bestbewerteten Film in der Vita der jungen Frau macht (Quelle: Rotten Tomatoes).

Auf Amazon Prime Video ist der Film jedenfalls ein voller Erfolg. Laut Just Watch ist aktuell kein anderer Film so gefragt in den deutschen Streaming-Charts wie Reality mit Sydney Sweeney. Da müssen sogar große Marvel-Blockbuster wie Thunderbolts passen (Quelle: JustWatch).

Lohnt sich – nicht nur wegen Sweeney Reality ist ein echter Geheimtipp! Insbesondere für alle Sweeney-Fans, aber auch für ihre Hater. Das Drama erzählt eine spannende Geschichte und hat mit 83 Minuten Spielzeit auch die perfekte Lauflänge. Wer also auf kleine Filme steht, die aus wenig Spielraum überraschend viel machen, der sollte sich diesen Streaming-Hit ansehen. Gerade jetzt, wo er für Prime-Kunden nahezu gratis ist. Daniel Boldt

