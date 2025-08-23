So sehen die TV-Stars der 90er/2000er heute aus

Was machen eigentlich heute diese ganzen TV-Stars der 90er und 2000er-Jahre? Und wie sehen die Helden des deutschen Fernsehens gegenwärtig eigentlich aus? Wir haben die Antworten.
Ihr gehört doch sicherlich auch zu diesen neugierigen Geschöpfen, die gerne mal in Omas Fotoalbum blättern. Noch spannender wird es, wenn wir auf die Suche nach den TV-Stars der 90er und 2000er-Jahre gehen und deren Porträts aus vergangene Tagen entdecken. Starten wir mit einer Blondine, die damals bei RTL zum Hochzeitsengel avancierte …
Linda de Mol damals …
Linda de Mol: Ab 1992 moderierte die Niederländerin die „Traumhochzeit“ bei RTL …
… Linda de Mol heute
… heute ist sie nach vereinzelten Neuauflagen in den vergangenen Jahren eher nicht mehr direkt vor der Kamera zu sehen.
Michael Schanze damals …
Michael Schanze: Der deutsche Schauspieler, Moderator, Sänger, Komponist und Buchautor war bereits vorher mit dem „Flitterabend“ in der ARD bis 1995 in ähnlichen Gefilden unterwegs. Nur hier waren die Paare schon verheiratet …
… Michael Schanze heute
… heute sehen wir Schanze eher auf der Bühne, weniger noch im TV.
Arabella Kiesbauer damals …
Arabella Kiesbauer: Die gebürtige Wienerin ist den deutschen Fernsehzuschauern durch ihre titelgebende Talk-Show auf ProSieben zwischen 1994 und 20024 ein Begriff …
… Arabella Kiesbauer heute
… im Fernsehen ist sie nach wie vor zu sehen, allerdings in ihrer österreichischen Heimat.
Werner Schulze-Erdel damals …
Werner Schulze-Erdel: Zwischen 1993 und 2003 moderierte der bekannte Showmaster das Familienduell bei RTL und brachte es auf unglaubliche 2.700 Sendungen …
… Werner Schulze-Erdel heute
… heute lässt es der 77-Jährige etwas ruhiger angehen.
Sonja Zietlow damals …
Sonja Zietlow: In den 90er-Jahren gab es unzählige Talk.-Shows am Nachmittag, auch „Sonja“ gehörte zwischen 1997 und 2001 auf Sat. 1 dazu …
… Sonja Zietlow heute
… heute fliegt die gelernte Pilotin bei RTL ihre Runden und moderiert unter anderem seit 2004 das Dschungelcamp, offiziell bekannt als „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“
Marijke Amado damals …
Marijke Amado: Acht Jahre lang moderierte die quirlige Holländerin zwischen 1990 und 1998 bei RTL die „Mini Playback Show“ …
… Marijke Amado heute
… heute findest man sie öfters vor allem auf dem Golfplatz.
Jean Pütz damals …
Jean Pütz: Einem „verrückte Professor“ nicht unähnlich, präsentierte der gebürtige Kölner bis 2004 jahrzehntelang die „Hobbythek“ im WDR …
… Jean Pütz heute
… untätig ist der 88-Jährige noch immer nicht, wenn auch nicht mehr direkt im TV.
Heike Makatsch damals …
Heike Makatsch: Das „Berufsgirlie“ begann ihre TV-Karriere beim Musiksender VIVA im Jahr 1993 …