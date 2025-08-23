So sehen die TV-Stars der 90er/2000er heute aus

IMAGO / Horst Galuschka / teutopress 1 / 17

Was machen eigentlich heute diese ganzen TV-Stars der 90er und 2000er-Jahre? Und wie sehen die Helden des deutschen Fernsehens gegenwärtig eigentlich aus? Wir haben die Antworten.

Ihr gehört doch sicherlich auch zu diesen neugierigen Geschöpfen, die gerne mal in Omas Fotoalbum blättern. Noch spannender wird es, wenn wir auf die Suche nach den TV-Stars der 90er und 2000er-Jahre gehen und deren Porträts aus vergangene Tagen entdecken. Starten wir mit einer Blondine, die damals bei RTL zum Hochzeitsengel avancierte …