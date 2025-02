Sony enthüllt neue PS-Plus-Spiele – jetzt kann ich mir den Game Pass sparen

Während der letzten State of Play hat Sony die neuen PS-Plus-Spiele für Abonnenten der Extra- und Premium-Stufe enthüllt. Mit dabei: Star Wars Jedi: Survivor. Perfektes Timing – zumindest für mich. Denn jetzt kann ich mir den Game Pass erstmal sparen.

Star Wars Jedi: Survivor bald in PS Plus Extra integriert

Die State of Play hielt nur wenige Highlights für mich bereit, doch bei der Ankündigung der PS-Plus-Spiele wurde ich kurz hellhörig. Denn ab dem 18. Februar landet Jedi: Survivor im PS-Plus-Extra-Abo.

Für mich der perfekte Zeitpunkt, um meinen PC Game Pass zu kündigen, in dem auch das EA-Play-Abo inkludiert ist. Microsofts Gaming-Portfolio hatte ich zuletzt abonniert, um die Kampagne von CoD: Black Ops 6 spielen zu können, Stalker 2 auszuprobieren und habe nach einem Blick durchs Portfolio auch kurz Jedi: Survivor heruntergeladen, weil ich den ersten Teil echt top fand.

CoD habe ich inzwischen lange durch und Stalker 2 hat mich nach ein paar Stunden verloren, sodass Jedi: Survivor (Test) aktuell das einzige Game-Pass-Spiel ist, das ich noch zocke. Und da das jetzt auch Teil von PS Plus Extra ist – und ich es noch nicht so weit gespielt habe – kann ich mir das Abo ab sofort sparen.

Weitere Spiele für PS Plus Extra & Premium im Februar 2025

Abseits von Jedi: Survivor können sich Abonnenten von PS Plus Extra ab dem 18. Februar auch noch auf folgende neue Spiele freuen:

Lost Records: Bloom & Rage - Tape 1

Mordhau

Tin Hearts

TopSpin 2K25

SaGa Frontier Remastered

Somerville

Und wenn ihr sogar Premium-Abonnent seid, gibt es euch noch diese zwei Games obendrauf:

Patapon 3

Dropship: United Peace Force

Wer nur PS Plus Essentials abonniert hat, geht am 18. Februar hingegen leer aus. Die neuen Gratis-Spiele für die günstigste der drei Abo-Stufen werden normalerweise am letzten Mittwoch des laufenden Monats enthüllt – dieses Mal also voraussichtlich am 26. Februar.

