Sony macht seltene Ausnahme: PlayStation-Kracher erscheint direkt für die Switch

Spiele von Sony erscheinen für gewöhnlich zuerst für die PlayStation. Jetzt macht der Publisher aber eine Ausnahme. LEGO: Horizon Adventures erscheint zeitgleich für die Nintendo Switch und der Grund ist klar.

Horizon könnt ihr jetzt auch auf der Switch zocken

Mit LEGO: Horizon Adventures wagt Sony einen höchst ungewöhnlichen Schritt: Ein Spiel direkt zum Launch auf andere Plattformen bringen. Die Klemmbaustein-Adaption der Horizon-Spiele erscheint heute, am 14. November. Release-Plattformen sind natürlich die PS5, aber auch PC und Nintendo Switch.

Hinter dem Spiel steckt tatsächlich PlayStation selbst. Das Spiel wurde von Guerrilla Games und Studio Gobo entwickelt. Für gewöhnlich erscheinen die großen PlayStation-Kracher gar nicht für die Switch, denn Sony beharrt auf Konsolenexklusivität – in vielen Fällen dürfte allerdings auch die Hardware-Beschränkungen der Nintendo-Konsole eine Rolle spielen.

Mit dem gleichzeitigen Release auf PS5 und PC ist Helldivers 2 eine prominente Ausnahme, die sich für Sony gelohnt hat. Der Grund, warum Sony jetzt auf der Switch die eigene Regel bricht, dürfte klar sein: Es ist ein LEGO-Game und die gehören natürlich auf die familienfreundliche Hybridkonsole von Nintendo.

LEGO Horizon Adventures (Switch)

Was taugt LEGO: Horizon Adventures?

LEGO: Horizon Adventures erzählt keine komplett neue Geschichte. Stattdessen werden die Geschehnisse von Horizon Zero Dawn in Baustein-Optik neu erzählt. Dabei schlägt sie wenig überraschend einen etwas lockereren Ton an, der auch jüngeren Gamern gefallen dürfte.

In unserem GIGA-Test konnte der LEGO-Hit mit coolen Kämpfen und viel LEGO-Charme überzeugen. Den kompletten Test findet ihr unten verlinkt:

Schaut euch hier den Trailer für LEGO: Horizon Adventures an:

Lego Horizon Adventures: Trailer

