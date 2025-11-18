Sony will es wissen: Hype-Kuscheltier Labubu erhält eigenen Film

Noch ist der Labubu-Film ein großes Mysterium.

Labubus sind ohne Frage einer der ganz großen Trends des Jahres. Die flauschigen Monster haben im Sommer einen globalen Hype ausgelöst. Das will Sony in Zukunft nutzen und den Grinsebacken einen eigenen Film spendieren.

Sony produziert einen Labubu-Film

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die begehrten Plüschtiere aus China das nächste Level erreichen und einen eigenen Film erhalten. Verantwortlich dafür ist Sony Pictures – das Studio hat in der Vergangenheit schon Marvel-Ikone Spider-Man erfolgreich animiert. Außerdem waren sie auch für den Mega-Hit KPop Demon Hunters zuständig, der innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten Netflix-Film überhaupt wurde. Die Labubs sind also offenbar in guten Händen.

Abgesehen von der reinen Ankündigung ist aber noch nichts über den geplanten Film bekannt. Also weder Regie noch eventuell beteiligte Stars oder die Machart. Denn auch wenn es das beteiligte Studio nahelegt, ist nicht offiziell bestätigt, ob der Labubu-Film ein Animationsfilm oder eine Live-Action-Adaption wird, wie das zum Beispiel 2023 bei Barbie der Fall war. Ein möglicher Release-Zeitraum wurde ebenfalls nicht genannt (Quelle: The Hollywood Reporter).

Das müsst ihr über Labubus wissen

Die plüschigen Figuren hatten ihren ersten Auftritt 2015 in einer Kinderbuchreihe (The Monsters). Einige Jahre später brachte der chinesische Hersteller Pop Mart dann dazu passende Puppen auf den Markt, die im asiatischen Raum schnell als Sammelobjekt beliebt wurden. Der globale Hype begann aber erst 2025 als die Sängerin Lalisa Manobal sich öffentlich mit einem Labubu zeigte.

Im Spätsommer 2025 eröffneten auch in Deutschland die ersten Fialen von Pop Mart, wo nicht nur Labubus vertrieben wurden, sondern auch andere Figuren der Marke. Insbesondere in der Anfangszeit mussten interessierte Käufen allerdings stundenlang warten, um eine der begehrten Mysteryboxen zu erhalten.