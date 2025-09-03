Sorge um The Rock: Fans erkennen den Hollywood-Star kaum wieder

So habt ihr Action-Star Dwayne „The Rock“ Johnson noch nie gesehen.

Der Schauspieler Dwayne Johnson, besser bekannt als The Rock, beunruhigt derzeit viele seiner Fans. In einem viralen Clip sieht der Hüne ungewohnt schmal aus. Während einige User vermuten, dass das mit den Dreharbeiten zum neuen Film The Smashing Machine zusammenhängt, befürchten andere, dass er womöglich krank sei – und wieder andere führen das Aussehen auf einen Lebenswandel zurück.

So stark hat sich der Schauspieler verändert

Durchtrainiert und aufgepumpt – so kennen Filmfans The Rock seit Jahren. Der Schauspieler und Wrestler spielt seit zwei Jahrzehnten den muskelbepackten Action-Star in diversen Filmen, darunter Amazon-Hit Red One, das Baywatch-Remake oder in den diversen „Fast & Furious“-Filmen. Von den Muskel-Bergen ist in einem kürzlich veröffentlichen Clip aber nicht mehr viel übrig:

Viele User in den Kommentaren reagieren auf das neue Aussehen mit Verwunderung, Schock oder Häme. Während manche sich ernsthaft Sorgen um den Hollywood-Star machen, ist die Erklärung für den Masseverlust vermutlich gar nicht so ungewöhnlich und geht auf Method Acting zurück.

In seinem neuesten Film spielt Dwayne Johnson nämlich den Ringer Mark Kerr, der im Laufe seiner Karriere mit Drogen-Problem zu kämpfen hatte. Für die Rolle hat der Schauspieler laut Gerüchten bis zu 30 Kilo verloren, um möglichst authentisch zu sein. Gut möglich also, dass sich der Action-Star nach dem Biopic, das am 2. Oktober im Kino startet, wieder ordentlich Masse antrainiert.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu The Smashing Machine ansehen:

Nimmt Dwayne „The Rock“ Johnson Steroide?

In den sozialen Netzwerken wird aber auch heiß darüber diskutiert, ob der Gewichtsverlust auch damit zusammenhängt, dass The Rock, der immerhin langsam aber sicher auf die 60 zu geht, auf den Einsatz von Steroiden verzichtet.

Schon seit Jahren wird in Fitness-Kreisen, aber auch darüber hinaus spekuliert, ob die Muskelmassen des Schauspielers wirklich nur auf reines Training zurückzuführen sind. The Rock selbst sagt, dass er Steroide nur in seiner Jugend genommen habe und seitdem nicht mehr. Das bezweifeln viele Beobachter allerdings (Quelle: YouTube).