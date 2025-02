Sorry PlayStation, aber das Highlight der State of Play spiele ich lieber auf Steam

Sony zeigt in einer neuen State of Play, was PlayStation-Spieler in den nächsten Monaten und Jahren zocken können. Ich bin dagegen froh, dass ich mir für das echte Fantasy-Highlight der Präsentation keine PS5 kaufen muss.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neuen Fantasy-Hit will ich sofort zocken – nur nicht auf der PlayStation

Als PC-Spieler schaue ich manchmal doch neidisch auf die neuen PlayStation-Spiele. Bei der letzten State of Play hat es mir Tides of Annihilation besonders angetan. Das Hack and Slash verspricht eine düstere Fantasy-Welt, schnelle Action und eine Geschichte, die auf der Artus-Legende basiert.

Anzeige

Meine Reue darüber, keine PS5 gekauft zu haben, war glücklicherweise nur kurz. Tides of Annihilation wird auch auf Steam, im Epic Games Store und auf der Xbox Series X|S erscheinen. Sorry Sony, aber ich kaufe eure Konsole nicht.

Tides of Annihilation Eclipse Glow Games

Im neuen Fantasy-Knaller erkundet ihr ein zerstörtes London und befehligt die Macht der Ritter der Tafelrunde. Auch stapfen Riesen in der Größe von Wolkenkratzern umher und es gibt Drachen. Was will man mehr! Die Stimme der Heldin Gwendolyn dürfte RPG-Fans sofort bekannt vorkommen: Sie wird von Jennifer English gesprochen, der Stimme von Schattenherz/ Shadowheart aus Baldur’s Gate 3. Ein Release-Termin für Tides of Annihilation gibt es noch nicht.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer für Tides of Annihilation an:

Tides of Annihilation

State of Play ohne PlayStation-Spiele: So kaufe ich keine PS5

Sony hat mit der neuen State of Play bemerkenswert wenig Argumente geliefert, sich eine PlayStation 5 zu kaufen. Die überwiegende Anzahl der Spiele erscheint auch auf anderen Plattformen. Ausnahmen sind nur Saros vom Entwickler von Returnal, Dreams of Another und Days Gone Remastered, was bei den PS5-Fans gar nicht so gut ankommt.

Anzeige

Die großen PlayStation-Hits, auf die PS5-Fans warten, waren während der State of Play auffällig abwesend. Es gab keine neuen Infos zu Ghost of Yotei oder Death Stranding 2. Bei einem solchen Aufgebot fällt es mir leicht, beim PC zu bleiben.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.