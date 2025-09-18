Nach über zwei Jahren Wartezeit startet endlich eine neue Staffel von „South Park“. Wann „South Park“ Staffel 27 startet und wo ihr sie auch in Deutschland sehen könnt, verraten wir euch hier.

Release von „South Park“ Staffel 27 Folge 5

Update zur fünften Episode: „South Park“ Staffel 27 Folge 5 wurde erneut verschoben und erscheint in den USA am 24. September. In Deutschland wird sie somit am 28. September ausgestrahlt und auf Paramount+ kommt sie am 29. September.

Vielen Fans sind die ungewöhnlichen Pausen im Veröffentlichungsrhythmus bereits aufgefallen. Nun ist es jedoch offiziell: Die neuen Folgen von „South Park“ Staffel 27 erscheinen alle zwei Wochen (Quelle: Deadline). Wir haben die Veröffentlichungstermine in der Tabelle angepasst.

Alle Folgen von „South Park“ Staffel 27 im Überblick

Folge Titel Veröffentlichung (USA) 1 Sermon on the 'Mount 23. Juli 2025 2 Got A Nut 6. August 2025 3 Sickofancy 20. August 2025 4 Wok is Dead 3. September 2025 5 TBA 24. September 2025 6 TBA 15. Oktober 2025 7 TBA 29. Oktober 2025 8 TBA 12. November 2025 9 TBA 26. November 2025 10 TBA 12. Dezember 2025

„South Park“ Staffel 27 im Stream

„South Park“ gehört zu unseren Serien-Highlights im Juli 2025. Staffel 27 der Animationsserie startet am 23. Juli 2025 in den USA. Aber damit nicht genug, denn die deutschen Fans müssen nicht lange auf die Episoden warten. In Deutschland beginnt Staffel 27 am 27. Juli 2025, also nur vier Tage nach der US-Premiere. Der Sender Comedy Central zeigt die Folgen immer sonntags um 22:15 Uhr.

Ihr könnt „South Park“ Staffel 27 aber auch beim Streaming-Dienst Paramount+ schauen, wo ihr auch alle bisherigen 26 Staffeln findet. Ebenso stehen sie euch auf Prime Video zur Verfügung, dort wird die 27. Season allerdings erst später verfügbar sein. Auf Paramount+ könnt ihr die neueste Folge immer montags anschauen.

Der Trailer gibt bereits erste Eindrücke der 27. Staffel. Unter anderem behandelt die gesellschaftskritische Serie in der neuen Season das Flugverkehrschaos, die Droge Ketamin und Sean "Diddy" Combs:

Viele fragen sich möglicherweise, wie lange es „South Park“ noch geben soll. Nun ja, der Stoff für Inspiration und neue Ideen wird den Machern höchstwahrscheinlich nie ausgehen und das scheint auch Comedy Central so zu sehen. Denn der Sender hat mit den Schöpfern Trey Parker und Matt Stone den Vertrag verlängert, damit die Serie mindestens bis Staffel 30 weitergeht. Laut Deadline ist der Vertrag circa 900 Millionen US-Dollar wert.

„South Park“ Staffel 27 soll aus insgesamt 10 Folgen bestehen. Das Release-Datum bezieht sich in der unteren Tabelle immer auf die USA. In Deutschland könnt ihr die jeweilige Folge immer 4 Tage später anschauen.