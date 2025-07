„South Park“ Staffel 27 startet auf Paramount+

Nach über zwei Jahren Wartezeit startet endlich eine neue Staffel von „South Park“. Wann „South Park“ Staffel 27 startet und wo ihr sie auch in Deutschland sehen könnt, verraten wir euch hier.

Release von „South Park“ Staffel 27 im Stream

„South Park“ gehört zu unseren Serien-Highlights im Juli 2025. Staffel 27 der Animationsserie startet am 23. Juli 2025 in den USA. Aber damit nicht genug, denn die deutschen Fans müssen nicht lange auf die Episoden warten. In Deutschland beginnt Staffel 27 am 27. Juli 2025, also nur vier Tage nach der US-Premiere. Der Sender Comedy Central zeigt die Folgen immer sonntags um 22:15 Uhr.

Ihr könnt „South Park“ Staffel 27 aber auch beim Streaming-Dienst Paramount+ schauen, wo ihr auch alle bisherigen 26 Staffeln findet. Ebenso stehen sie euch auf Prime Video zur Verfügung, dort wird die 27. Season allerdings erst später verfügbar sein. Auf Paramount+ könnt ihr die neueste Folge immer montags anschauen.

Der Trailer gibt bereits erste Eindrücke der 27. Staffel. Unter anderem behandelt die gesellschaftskritische Serie in der neuen Season das Flugverkehrschaos, die Droge Ketamin und Sean "Diddy" Combs:

Viele fragen sich möglicherweise, wie lange es „South Park“ noch geben soll. Nun ja, der Stoff für Inspiration und neue Ideen wird den Machern höchstwahrscheinlich nie ausgehen und das scheint auch Comedy Central so zu sehen. Denn der Sender hat mit den Schöpfern Trey Parker und Matt Stone den Vertrag verlängert, damit die Serie mindestens bis Staffel 30 weitergeht. Laut Deadline ist der Vertrag circa 900 Millionen US-Dollar wert.

Alle Folgen von „South Park“ Staffel 27 im Überblick

„South Park“ Staffel 27 soll aus insgesamt 10 Folgen bestehen. Das Release-Datum bezieht sich in der unteren Tabelle immer auf die USA. In Deutschland könnt ihr die jeweilige Folge immer 4 Tage später anschauen.

Folge Titel Veröffentlichung (USA) 1 Sermon on the 'Mount 23. Juli 2025 2 TBA 30. Juli 2025 3 TBA 6. August 2025 4 TBA 13. August 2025 5 TBA 20. August 2025 6 TBA 27. August 2025 7 TBA 3. September 2025 8 TBA 10. September 2025 9 TBA 17. September 2025 10 TBA 24. September 2025

