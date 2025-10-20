„South Park“ Staffel 28 startet überraschenderweise sofort

Wesentlich schneller als gedacht: „South Park“ Staffel 28 ist bereits angelaufen und überraschenderweise gestartet. Im Folgenden verraten wir euch, wann die nächste Folge erscheint und geben einen Überblick über alle Episoden.

Release von „South Park“ Staffel 28 Folge 2

Update zur zweiten Episode: „South Park“ Staffel 28 Folge 2 erscheint in den USA am 29. Oktober. In Deutschland wird sie somit am 2. November ausgestrahlt und auf Paramount+ steht sie ab dem 3. November zur Verfügung.

„South Park“ Staffel 27 endete nach nur fünf Folgen abrupt und überraschend, obwohl ursprünglich zehn geplant waren. Staffel 28 startet also ohne Erklärung oder Übergang mit der ersten Episode „Twisted Christian“.

Zukünftige Folgen von South Park sollen alle zwei Wochen ausgestrahlt werden und behalten somit den zweiwöchigen Rhythmus bei, den Staffel 27 bereits hatte.

Wie viele Folgen „South Park“ Staffel 28 haben soll, ist derzeit noch nicht bekannt. Derzeit ist die Vermutung, dass die ebenfalls fünf Episoden umfassen könnte.

Alle Folgen von „South Park“ Staffel 28 im Überblick

Folge Titel Veröffentlichung (USA) 1 Twisted Christian 23. Juli 2025 2 TBA 29. Oktober 2025 3 TBA 12. November 2025 4 TBA 26. November 2025 5 TBA 10. Dezember 2025

Produktionsprobleme und Verschiebungen

„South Park“ Staffel 28 Folge 1, die sechste Episode der Serie in diesem Jahr, lief am 15. Oktober auf Comedy Central in den USA. Staffel 27 erzielte hohe Einschaltquoten und sorgte für viel Diskussionsstoff, litt jedoch im Vergleich zu früheren Staffeln unter einem unregelmäßigen Veröffentlichungsplan und Produktionsproblemen.

Die ersten beiden Folgen von Staffel 27 erschienen im üblichen wöchentlichen Sendeplan, dann wechselte die Serie jedoch zu einem zweiwöchentlichen Rhythmus, bevor die verspätete fünfte Folge, die heute als Staffelfinale gilt, drei Wochen später am 25. September ausgestrahlt wurde.