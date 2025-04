Sparfuchs baut sich soliden Gaming-PC für schlappe 28 Euro zusammen

Für 28 Euro kriegt ihr hier vielleicht vier Döner – ein Reddit-Nutzer aus den USA hat sich mit dem gleichen Kapital hingegen einen kompletten Gaming-PC zusammengestellt. Die Community ist begeistert und zieht den Hut vor der Arbeit des Schnäppchenfuchses.

Das steckt im 28-Euro-PC

Gerade einmal 32 US-Dollar, umgerechnet 28 Euro, hat Reddit-Nutzer bfrid3 für seinen Gaming-PC in die Hand genommen – das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Grundlage bildet eine alte Dell-Workstation, die er für knapp 7 US-Dollar in einem bekannten Gebrauchtwarenladen namens „Value Village“ einsacken konnte. Darin enthalten:

Prozessor: Xeon E5-2603 V3 (6 Kerne @ 1,6 GHz)

RAM: 16 GB DDR4

Grafikkarte: Nvidia GeForce 8400 GS

685-Watt-Netzteil

passendes Server-Motherboard

das Gehäuse der Dell-Workstation

Die restlichen 25 US-Dollar investierte er in den Kauf einer 10 US-Dollar teuren Kingston SATA-SSDs mit 120 GB Speicher und in eine 15 US-Dollar teure Nvidia GeForce GTX 980 Ti, welche den Platz der GeForce 8400 GS eingenommen hat. Die 980 Ti wurde ursprünglich für 30 US-Dollar im Facebook-Marktplatz inseriert, bfrid3 konnte den Verkäufer jedoch auf 15 US-Dollar herunterhandeln.

Da das Netzteil der Workstation nicht genug passende Stromstecker für die GTX 980 Ti hatte, musste er sich mit einem Adapter behelfen, den sein Freund nach dem Kauf seines modularen Netzteils noch übrig hatte und der auf wundersame Weise mit seinem Netzteil kompatibel war. Nachdem dieses Problem gelöst war, konnte er den PC in Betrieb nehmen, Windows, die passenden Treiber und ein paar Spiele installieren und loslegen.

Reddit-Community feiert den günstigen Gaming-PC

In den Kommentaren loben die Nutzer bfrid3 für seine famose Arbeit. Für 32 US-Dollar kann sich das zusammengestellte System wirklich sehen lassen. Das Server-Motherboard sorgt bei einigen Nutzern jedoch für etwas Verwirrung. Dieses bietet nämlich zwei CPU-Sockel, sodass bfrid3 in der Theorie seinen Rechner noch mit einem zweiten Chip upgraden könnte.

bfrid3 selbst gibt an, dass er mit dem Gaming-PC mehr oder weniger alle Spiele zocken kann, die er auf dem Rechner auch spielen will. In Fortnite erreicht er laut eigener Aussage in Full-HD eine Bildrate von rund 140 FPS, wenn er alle Einstellung auf gering und lediglich die Sichtweite auf extrem stellt. In Marvel Rivals kommt er auf knapp 100 FPS.

Wie es mit aktuelleren und vor allem grafisch anspruchsvolleren Spielen aussieht, gibt bfrid3 nicht zu Protokoll. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich Spiele wie Alan Wake auf dem System wahrscheinlich nicht einmal starten lassen – geschweige denn solide laufen. Schließlich unterstützt die GTX 980 Ti weder DLSS noch Frame Generation. Aber es sieht auch nicht so aus, als ob es seine Absicht gewesen wäre, solche Grafikbretter auf dem günstigen Gaming-PC zu zocken.

Ein paar Reddit-Nutzer geben ihm in den Kommentaren noch einige Upgrade-Tipps. So erwähnen die meisten etwa, dass er ruhig etwas mehr Geld für seine SSD ausgeben hätte können. 120 GB sind wirklich nicht viel – vor allem, wenn auch noch Windows darauf installiert werden muss.

Auch bei der CPU gibt es einige Upgrade-Vorschläge, da der Chip von bfrid3 lediglich eine Taktrate von 1,6 GHz hat. So wird etwa der Xeon E5-2667 V4 als Alternative vorgeschlagen, der nicht nur in einem moderneren Fertigungsverfahren produziert wurde, sondern auch zwei Kerne mehr und eine mehr als doppelt so hohe Turbo-Taktfrequenz bietet.

Was bfrid3 jedoch auch bewusst sein dürfte: Durch das hohe Alter seines Systems ist dieses offiziell nicht mehr mit Windows 11 kompatibel. Aber das ist kein Problem – schließlich lässt sich diese Sperre mit einigen Tricks umgehen, sodass man auch auf alten PCs noch Windows 11 installieren kann:

Windows 11 auf alten PCs installieren – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

