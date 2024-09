Sparmaßnahmen beim ZDF: 5 Sendern geht es an den Kragen

Das ZDF schaltet im kommenden Jahr fünf Sender ab, um Kosten zu sparen. Hierbei handelt es sich um die veralteten SD-Versionen. Mit diesem Vorhaben steht das ZDF aber nicht alleine dar, auch andere Unternehmen lassen die antiquierte Technik hinter sich.

Das ZDF verabschiedet sich von der SD-Technik

Längst überfällig und jetzt beschlossene Sache: Das ZDF schaltet die SD-Versionen von gleich fünf Sendern ab. Konkret wird es aber erst am 18. November 2025. Im Anschluss gibt es die Sender ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3Sat und KiKA nur noch im HD-Format.



Als Grund für dieses Vorhaben nennt das ZDF rückläufige Nutzerzahlen. Da inzwischen fast jeder Fernseher, selbst die günstigen Modelle, HD-Auflösung garantiert, gebe es einfach keinen Bedarf mehr für die veraltete SD-Technik.



In der offiziellen Pressemitteilung zur Abschaltung heißt außerdem, dass das ZDF auf diese Weise Kosten einsparen kann. Damit kommt der Sender „der berechtigten Erwartung an einen wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Rundfunkbeiträgen nach.“



Tatsächlich fordern die öffentlich-rechtlichen Sender bereits seit einiger Zeit eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Da die Politik diesem Wunsch aber bisher nicht nachgekommen ist, sind nun Sparmaßnahmen angesagt.



Wer also zu Hause noch einen echten Oldtimer als Fernseher zu stehen hat, der sollte spätestens im nächsten Jahr über ein Upgrade nachdenken. Vorausgesetzt, er oder sie will auch weiterhin ZDF und Co. sehen.

Anzeige

Auch Vodafone will 2025 einiges ändern

Übrigens modernisiert nicht nur das ZDF, sondern auch Internetanbieter Vodafone. Das Telekommunikationsunternehmen will ab Januar 2025 ebenfalls auf HD umstellen.



Das betrifft Das Erste sowie regionale Sender, darunter BR, HR, NDR, MDR, rbb, SR, SWR und WDR. Betroffene Vodafone-Kunden erfahren mehr dazu in diesem Artikel von unserem Kollegen Gregor Elsholz:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.