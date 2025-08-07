Spart euch den Kinobesuch: Apples F1-Film erscheint nächste Woche im Stream

Im Kino hat sich F1 bereits die Pole-Position geschnappt, jetzt rast der Rennsportfilm auch ins Heimkino.

Wer den Rennsportfilm F1 mit Superstar Brad Pitt auf der großen Leinwand verpasst hat oder generell nicht gerne ins Kino geht, der muss sich jetzt den 11. August im Kalender vormerken. An diesem Tag erscheint F1 nämlich im Streaming-Angebot von Amazon Prime Video.

Wann erscheint F1 bei Apple TV+ im Abo?

In größeren Städten wie Berlin, Hamburg oder München kann man F1 nach wie vor auch im Kino schauen. Dort lief der Rennsportfilm über die Formel 1 bereits extrem erfolgreich. Ab Mitte August wandert Apples Blockbuster aber auch ins Heimkino. Zunächst wird man sich den Film nur digital ausleihen oder kaufen können. Die Preise liegen hier für gewöhnlich bei 15,99 Euro (Ausleihgebühr) und 19,99 Euro (Kauf) – offiziell bestätigt sind diese Preise aber noch nicht.

Wann F1 im Streaming-Abo von Apple TV+ erscheint, ist derzeit noch unklar. Wir vermuten eine Veröffentlichung bei dem Streamingdienst zum Ende des Jahres.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:

Presse und Publikum lieben den Rennsportfilm

F1 hat sich für einen Apple zu einem echten Volltreffer entwickelt. Der Film ist nicht nur an den Kinokassen überaus erfolgreich, sondern begeistert auch Presse und Publikum gleichermaßen. Der Filmkritiker Danny Leigh schreibt über den Film im Review:

Kosinski hat einige Parallelen zwischen der Produktion von Blockbuster-Filmen und der Formel 1 entdeckt: ein weiteres episches Spektakel, das auf Teamwork, außergewöhnlichen Talenten und einem riesigen Geldberg basiert. (Quelle: Financial Times

Tatsächlich hält der Film von Regisseur Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) aktuell einen beachtlichen User-Score von 97 Prozent Zufriedenheit auf einer Plattform wie Rotten Tomatoes. Damit gehört der Rennsportfilm zu den beliebtesten Filmen des Jahres.