Spider-Man 4 mit Tobey Maguire und 8 weitere Marvel-Filme, die nie erscheinen werden

Nach Fantastic Four 2: Rise of the Silver Surfer sollte 2009 ursprünglich noch ein dritter Film rund um die fantastische Heldentruppe erscheinen. Da der Vorgänger allerdings an den Kinokassen enttäuschte, wurde aus diesem Vorhaben nichts. Stattdessen erscheint im Sommer 2025 ein Reboot mit dem Titel The Fantastic Four: First Steps im Kino.