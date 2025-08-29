Spider-Man 4 mit Tobey Maguire? Filmfans trauern um diese 9 Marvel-Filme, die nie erschienen sind

Spider-Man 4 und viele weitere Marvel-Filme wurden nie veröffentlicht.© Sony / Bearbeitung: GIGA 1 / 10

In den letzten 30 Jahren sind diverse Marvel-Filme erschienen. Allein das Marvel Cinematic Universe (kurz MCU) umfasst aktuell mehr als 35 Filme. In der Zeit wurden aber auch viele Marvel-Filme angekündigt, die dann nie erschienen sind. In dieser Bilderstrecke stellen wir einige dieser geplanten, aber nie realisierten Verfilmungen vor, auf die Fans teilweise heute immer noch warten.