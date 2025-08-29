Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Spider-Man 4 mit Tobey Maguire? Filmfans trauern um diese 9 Marvel-Filme, die nie erschienen sind

Spider-Man 4 mit Tobey Maguire? Filmfans trauern um diese 9 Marvel-Filme, die nie erschienen sind

Daniel Boldt
Daniel Boldt
2 min Lesezeit
Spider-Man 4 und viele weitere Marvel-Filme wurden nie veröffentlicht.
Spider-Man 4 und viele weitere Marvel-Filme wurden nie veröffentlicht.
Diese Marvel-Filme werden niemals das Licht der Welt erblicken – ganz zum Leidwesen der Fans.

In den letzten 30 Jahren sind diverse Marvel-Filme erschienen. Allein das Marvel Cinematic Universe (kurz MCU) umfasst aktuell mehr als 35 Filme. In der Zeit wurden aber auch viele Marvel-Filme angekündigt, die dann nie erschienen sind. In dieser Bilderstrecke stellen wir einige dieser geplanten, aber nie realisierten Verfilmungen vor, auf die Fans teilweise heute immer noch warten.

Spider-Man 4

Fast hätten Fans noch einen Film mit Tobey Maguire bekommen.
Im Mai 2011 sollte eigentlich Spider-Man 4 mit Tobey Maguire erscheinen. Der Film wurde aber nie veröffentlicht, weil der Vorgänger gemischte Reaktionen erhielt und Regisseur Sam Raimi sich sicher war, dass er die Deadline nicht einhalten kann. Stattdessen produzierte Sony einige Jahre später The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield in der Hauptrolle.

Fantastic Four 3

Marvel-Mangel: „Fantastic Four“-Star Jessica Alba übt deutliche Kritik an MCU-Filmen
So sahen die Fantastic Four vor 20 Jahren aus.
Nach Fantastic Four 2: Rise of the Silver Surfer sollte 2009 ursprünglich noch ein dritter Film rund um die fantastische Heldentruppe erscheinen. Da der Vorgänger allerdings an den Kinokassen enttäuschte, wurde aus diesem Vorhaben nichts. Stattdessen erscheint im Sommer 2025 ein Reboot mit dem Titel The Fantastic Four: First Steps im Kino.

Daredevil 2

Nicht gerade beliebt bei Marvel-Fans: Daredevil aus dem Jahr 2003.
Nicht gerade beliebt bei Marvel-Fans: Daredevil aus dem Jahr 2003.
Heute erinnern sich die meisten Marvel-Fans nur ungern an den Superheldenfilm mit Ben Affleck als Teufel von Hells Kitchen. Dabei sollte der Film ebenfalls eine Fortsetzung erhalten. Daraus wurde allerdings nichts, denn schon der erste Film aus dem Jahr 2003 konnte weder das Publikum noch die Kritiker überzeugen.

Hulk 2

Fast schon vergessen: Der Hulk-Film aus dem Jahr 2003.
Fast schon vergessen: Der Hulk-Film aus dem Jahr 2003.
Erinnert sich noch jemand an die Hulk-Verfilmung aus dem Jahr 2003? Der Film mit Eric Bana in der Hauptrolle entstand noch lange vor dem MCU und sollte im Jahr 2005 einen zweiten Teil erhalten. Auch dieses Vorhaben wurde fallengelassen. Nicht wegen schlechter Kritiken oder mangelndem Erfolg, sondern weil Universal Pictures zu lange brauchte, um mit den Dreharbeiten zu beginnen.

X-Men Origins: Magneto

Marvel-Schurke Magneto sollte seinen eigenen Film bekommen.
Marvel-Schurke Magneto sollte seinen eigenen Film bekommen.
Nach Wolverine sollte noch ein Mutant einen eigenen Film erhalten: Magneto. Da X-Men Origins: Wolverine aber schlecht ankam, wurde diese Idee direkt wieder verworfen. Stattdessen produzierte Fox einige Jahre später den Film X-Men: Erste Entscheidung – der allerdings ebenfalls die Vorgeschichte von Magneto thematisiert.

Punisher 2

Schauspieler Thomas Jane war nur ein Punisher-Film vergönnt.
2004 erschien ein neuer Punisher-Film. Diesmal mit Thomas Jane in der Hauptrolle. Auch dieser Marvel-Film sollte eine Fortsetzung erhalten. Da das Drehbuch allerdings kein grünes Licht erhielt, wurde aus dem Projekt nichts. Einige Zeit später erschein dafür der Film Punisher: War Zone mit Ray Stevenson als brutaler Rächer Frank Castle.

The Amazing Spider-Man 3

„The Amazing Spider-Man 3“: Marvel-Star stimmt Fans zu und möchte eine Fortsetzung
Andrew Garfield hatte als Spider-Man kein Glück.
Sony und die Spider-Man-Filme sind so eine Sache. Eigentlich sollte The Amazon Spider-Man 3 im Mai 2016 erscheinen, wurde dann aber auf 2018 verschoben, um Platz für den Sinister-Six-Film zu machen. Letztendlich wurde aber keiner der beiden Filme veröffentlicht. Ein Grund dafür war die schwache Resonanz auf The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro, der hinter den Erwartungen zurückblieb.

Iron Fist

Mit einem Film hat es nicht geklappt, dafür gab es eine Netflix-Serie.
Mit einem Film hat es nicht geklappt, dafür gab es eine Netflix-Serie.
Der Mann mit der leuchtenden Faust sollte ebenfalls einen eigenen Film erhalten. In der Hauptrolle Darth-Maul-Darsteller Ray Park. Nach diversen Verschiebungen wurde das Projekt aber schlussendlich abgebrochen. Stattdessen bekam der Marvel-Superheld später eine eigene Netflix-Serie.

Doctor Strange

Hat Doctor Strange sogar zwei Doppelgänger? „Doctor Strange 2“-Poster sorgen für Marvel-Überraschung
Fast hätten eine ganz andere Version von Doctor Strange bekommen.
Moment! Diesen Film gibt es doch. Nicht ganz, denn schon 2007 stellte Regisseur Guillermo Del Toro seine Film-Version des Marvel-Helden vor. Aus dem Pitch wurde aber nichts und so dauerte es noch einmal ganze 9 Jahre bis der Zauberer tatsächlich auf der großen Leinwand zu sehen war. Diese Version hat allerdings nichts mehr mit der Vision von Del Toro zu tun.

