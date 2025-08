Spider-Man: Brand New Day – Marvel holt für den neuen Film mit Tom Holland einen legendären Avenger zurück

In Spider-Man 4 bekommt es Peter Parker womöglich mit einer absoluten Übermacht zu tun.

Im Sommer 2026 feiert Marvels Liebling ein Comeback auf der großen Leinwand. Mit Spider-Man 4 oder auch Spider-Man: Brand New Day bekommt der freundliche Netzschwinger seinen vierten Solo-Auftritt im MCU spendiert. Nun hat ein bekannter Leaker verraten, gegen wen Tom Holland in seiner Superhelden-Rolle diesmal kämpfen wird und das sorgt für hitzige Reaktionen.

Spider-Man bekommt es mit dem Hulk zu tun

Laut dem X-User Daniel Richtman, auch bekannt als DanielRPK, wird Peter Parker in dem kommenden Marvel-Streifen gegen den Hulk kämpfen müssen. Um gegen den grünen Koloss und stärksten Avenger bestehen zu können, wird ihm der Punisher, gespielt von Jon Bernthal, unter die Arme greifen. Ob sich diese Behauptung bestätigt, muss sich noch zeigen, insofern betrachtet diese Figuren-Konstellation mit einer gewissen Skepsis (Quelle: @cosmic_marvel).

Allerdings ist bereits offiziell bestätigt, dass der Punisher eine Rolle in Spider-Man 4 spielen wird. Dieser Punkt stimmt also auf jeden Fall. Die Mitwirkung von Schauspieler Mark Ruffalo, der den Hulk bisher immer gespielt hat, ist dagegen nicht bestätigt. Dafür ist ein Stranger-Things-Star mit von der Partie.

So reagieren die Marvel-Fans auf die Meldung

In den sozialen Netzwerken, darunter X (ehemals Twitter), fallen die Reaktionen auf diese Meldung unterschiedlich aus. Manche Fans freuen sich auf den epischen Clash zwischen Spider-Man, dem Punisher und Hulk. Insbesondere weil der Hulk in den letzten Jahren viel zu wenig Screentime bekommen hat – zuletzt in She-Hulk, einer Marvel-Serie auf Disney+.

Andere kritisieren die Wahl dagegen stark. Ihre Argumentation: Warum den Hulk als Gegenspieler wählen, wenn das Spider-Man-Universum so viele eigene Bösewichte hat? Hier kommt aber womöglich zum Tragen, dass Sony die Lizenz an der Marke Spider-Man hält und das MCU unter Disney daher nur eingeschränkt mit den Figuren aus diesem Universum umgehen darf. Das gilt ironischerweise allerdings auch für den Hulk, dessen Rechte bei Universal Pictures liegen.

Vermutlich liegt die Wahrheit aber irgendwo dazwischen: Es wird nämlich bereits gemunkelt, dass der eigentliche Schurke in Spider-Man: Brand New Day Mister Negative sein wird und der Hulk nur als Handlager missbraucht wird. So oder so, bis es handfeste Informationen dazu geben wird, dauert es noch eine Weile. Aktuell filmt Tom Holland noch The Odyssey, im Anschluss daran sollen dann aber die Dreharbeiten zum neuen Marvel-Film beginnen.