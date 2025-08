Spielen Metallica im Sphere in Las Vegas? Webcam, Live-Bilder & wie sieht es innen aus?

Die verrückte Stadt Las Vegas hat eine weitere beeindruckende Attraktion. Mit dem „Sphere at the Venetian Resort“ wurde eine gigantische LED-Kugel eröffnet. Was ist „MSG Sphere“, wie sieht das Lichtspiel aus und was wird dort gemacht? Möglicherweise treten bald Metallica in der High-Tech-Location auf.

Ende September 2023 gab es die offizielle Eröffnung mit dem ersten Event im Inneren der Sphere-Kugel. Die Sphere ist eine Veranstaltungsstätte. Im Inneren finden also Konzerte, Sport-Veranstaltungen, Film-Vorführungen und andere Events statt. Spannender als das Innengeschehen dürfte aber das Äußere sein. Noch vor der offiziellen Inbetriebnahme des Eventortes gab es die ersten Eindrücke der Lichter-Show an der Außenhülle zu sehen.

Spielen Metallica im Sphere?

Bislang gibt es nur Gerüchte, es könnte aber sein, dass Metallica im Jahr 2026 in der Megahalle spielen werden (Quelle: Forbes). Demnach gibt es in „Vital Vegas“, einem Portal für News rund um die Stadt, Hinweise auf eine Konzertreihe der Metal-Legenden. Der Schlagzeuger Lars Ulrich wies zuletzt noch darauf hin, dass Metallica „ein bis zwei Sachen haben“, die demnächst aufpoppen könnten. Den Gerüchten zufolge sollen Metallica im Herbst 2026 im Sphere spielen. Die aktuelle M72-World-Tour läuft noch bis zum 5. Juli 2026, die Band hätte also Zeit.

Bereits vor einiger Zeit zeigte Gitarrist Kirk Hammett im „Hollywood Reporter“ starkes Interesse an einem Auftritt in der LED-Kugel.

„Oh, aber hallo, ja! Das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie sich Veranstaltungsorte verändern. Da wird moderne Technologie in vollem Umfang genutzt, um Produktion und Unterhaltung auf ein ganz neues Level zu heben – verbunden mit KI und zu einem verrückten Erlebnis gemacht.“ Kirk Hammett auf die Frage, ob Metallica im The Sphere spielen sollten.

Webcam zeigt MSG Sphere im Live-Stream

Auf der Kugel werden immer wieder neue Motive abgebildet. Mit einer Webcam könnt ihr das aktuelle Geschehen in der wilden Wüstenstadt sehen und betrachten, was derzeit auf den Sphere-Bildschirmen gezeigt wird. Bei YouTube findet ihr einen Live-Stream.

U2-Konzerte im Sphere

Eine lange Zeit spielten U2 viele Konzerte in der Sphere-Kugel. Viele Fan-Videos zeigen, dass auch das Innere von Millionen LEDs erleuchtet wird und sich die Animationen nicht auf die Außenwand beschränken. Die Kugel dürfte also das Live-Musik-Erlebnis auf ein komplett neues Level heben.

Bei YouTube kann man sich das erste Lied überhaupt ansehen, das im Sphere vor einem Live-Publikum gespielt wurde. Es handelt sich um „Zoo Station“ von U2:

Weitere Aufnahmen zeigen, was man mit der Video-Leinwand anstellen kann:

MSG Sphere in Las Vegas: Höhe, Größe und was es zu sehen gibt

Das Äußere der 111 Meter hohen und 157 Meter breiten Event-Halle besteht auf einer Fläche von 54.000 Quadratmetern aus über 1,2 Millionen LED-Elementen, die nach Betreiberangaben ungefähr die Größe eines Eishockey-Pucks haben und sich aus jeweils 48 LED-Dioden zusammensetzen. Insgesamt wurden rund 57 Millionen LEDs in der Kugel verbaut (Quelle: The Verge). 167.000 Lautsprecher sollen für die entsprechende Akustik sorgen.

Diese Leuchten bilden den größten Bildschirm der Welt, auf dem sich verschiedene Motive projizieren lassen. Es soll sich um die größte kreisförmige Struktur der Welt handeln. Die Eröffnung mit dem ersten Event fand im September 2023 statt, im Rahmen des Unabhängigkeitstages am 4. Juli 2023 gab es aber die ersten Animationen der Sphere-Kugel zu sehen. Den Auftakt machte ein Motiv mit dem Motto „Hello World!“. In den sozialen Medien wie Twitter kann man einige beeindruckende Bilder und Videos der Las-Vegas-Attraktion betrachten:

Beim Bau hat mit Kalzip auch eine deutsche Firma mitgewirkt. Das Unternehmen aus Koblenz soll für die Verkleidung zuständig sein (Quelle: t-online.de).

Wie sieht „Sphere“ von innen aus?

Ort: Direkt am Strip, neben dem Venetian Hotel.

Direkt am Strip, neben dem Venetian Hotel. Bauherr: Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG).

Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG). Kosten: Rund 2,3 Milliarden US-Dollar.

Rund 2,3 Milliarden US-Dollar. Größe: 112 Meter hoch und 157 Meter breit – sie ist die größte kugelförmige Struktur der Welt .

112 Meter hoch und 157 Meter breit – sie ist die . Kapazität: Rund 17.600 Sitzplätze (mit Platz für ca. 20.000 Menschen bei Stehplätzen).

Offizielle Innenaufnahmen gab es vor dem ersten U2-Auftritt noch nicht. Es tauchen aber einige Privat-Videos auf, die zumindest einen ersten Eindruck vom Innenleben der Kugelarena lieferten.

