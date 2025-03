Split Fiction: Alle Trophäen und Erfolge für die 100%

Zusammen mit den Autorinnen Zoe und Mio müsst ihr durch fantastische Geschichten reisen und euer kreatives Eigentum schützen. Nebenbei könnt ihr allerlei Trophäen und Erfolge in Split Fiction freischalten. Wir zeigen euch in unserem Leitfaden, wie ihr an die 100 % gelangt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Alle Infos in Kürze Wie viele Trophäen gibt es in Split Fiction? Inklusive Platin-Trophäe gibt es 21 Erfolge in Split Ficiton. Reicht ein Spieldurchgang für die 100 %? Ja, ihr könnt alle Trophäen in einem Spieldurchgang ergattern. Sind die Trophäen verpassbar? Mit Ausnahme der Trophäe für das Abschließen von Split Fiction, sind alle Trophäen verpassbar, da sie an bestimmte Kapitel gebunden sind – allerdings könnt ihr ganz leicht zurück in die Kapitel gelangen.

Leitfaden für alle Trophäen in Split Fiction

Ganze 20 Trophäen und Erfolge gilt es in Split Fiction einzusammeln, um die Platintrophäe zu bekommen. Diese stellen sich wie folgt zusammen:

1 × Platin

8 × Gold

5 × Silber

7 × Bronze

Anzeige

Roadmap zur 100 % in Split Fiction Um die Platin-Trophäe euer Eigen nennen zu können, werdet ihr die gesamte Spielzeit von Split Fiction benötigen. Ihr werdet also zwischen 10-14 Stunden für die 100 % brauchen.

für die 100 % brauchen. Die Beschreibungen der Erfolge geben euch wenige Anhaltspunkte darüber, wie ihr die Trophäen bekommen könnt. Alle Trophäen, mit Ausnahme zweier, erhaltet ihr durch optionale Aktionen in den einzelnen Leveln.

darüber, wie ihr die Trophäen bekommen könnt. Alle Trophäen, mit Ausnahme zweier, erhaltet ihr durch optionale Aktionen in den einzelnen Leveln. Habt ihr einen Erfolg in einem Level verpasst, könnt ihr diesen über die Kapitelauswahl im Hauptmenü schnell nachholen.

im Hauptmenü schnell nachholen. Ein Spieldurchgang genügt, um alle Erfolge einzuheimsen.

Es gibt zwei Formen von Sammelobjekten die euch mit jeweils einer Trophäe bestücken: Bänke und Nebenstränge.

Alle Trophäen und ihre Freischaltbedingungen

Erfolg : Es braucht zwei

: Es braucht zwei Trophäe : Platin

: Platin Beschreibung: Schalte alle Trophäen frei.

Anzeige

Erhaltet ihr automatisch nach dem Abschluss der Story.

Erfolg : Beste Freundinnen

: Beste Freundinnen Trophäe : Gold

: Gold Beschreibung: Endlich veröffentlicht.

Setzt euch auf alle sechs Bänke in der Spielwelt.

Erfolg : Bücherwürmer

: Bücherwürmer Trophäe : Gold

: Gold Beschreibung: Schließe alle Nebenstränge ab.

Diese Trophäe könnt ihr frühestens in dem Kapitel „Aufstieg der Drachen“ bekommen. Hier findet ihr den letzten Nebenstrang von Split Fiction. Alternativ könnt ihr durch das Hauptmenü zurück in die einzelnen Kapitel springen, um die anderen Nebenstränge zu finden.

Split Fiction: So schaltet ihr die Trophäe „Bücherwürmer“ frei. Abonniere uns

auf YouTube

Erfolg : Ein Stuhl, sie zu tragen

: Ein Stuhl, sie zu tragen Trophäe : Bronze

: Bronze Beschreibung : Runter von mir …

: Runter von mir … Kapitel : Letzte Morgenröte

: Letzte Morgenröte Nebenstrang : Mondmarkt

: Mondmarkt Abschnitt: Testkammer

Im Nebenstrang „Mondmarkt“ gibt es viel zu sehen und zu tun. In einem der Läden findet ihr einen Zauberstab. Benutzt diesen auf eurem Mitspieler, bis sich dieser in einen Stuhl verwandelt – setzt euch dann auf ihn rauf, um den Erfolg einzuheimsen.

Split Fiction: So schaltet ihr die Trophäe „Ein Stuhl, sie zu tragen“ frei. Abonniere uns

auf YouTube

Erfolg : Trankbrau

: Trankbrau Trophäe : Silber

: Silber Beschreibung : Ich brauche deine stärksten Tränke.

: Ich brauche deine stärksten Tränke. Kapitel : Letzte Morgenröte

: Letzte Morgenröte Nebenstrang : Mondmarkt

: Mondmarkt Abschnitt: Testkammer

Im gleichen Nebenstrang wie oben, findet ihr einen Kessel, der mit Zutaten befüllt werden kann. Rechts daneben findet ihr eine Anleitung für verschiedene Tränke – tobt euch aus und probiert jeden davon einmal aus, um den Erfolg zu erhalten.

Split Fiction: So schaltet ihr den Erfolg „Trankbrau“ frei. Abonniere uns

auf YouTube

Erfolg : Du bist kein Roboter

: Du bist kein Roboter Trophäe : Gold

: Gold Beschreibung : Vollautomatischer, öffentlicher Turing-Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen.

: Vollautomatischer, öffentlicher Turing-Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen. Kapitel : Rache in Neonfarben

: Rache in Neonfarben Abschnitt: Gravity Bike

Zoe muss für diese Trophäe ein Captcha-Minigame in einer Minute lösen, während Mio auf dem Motorrad vor ihren Feinden flüchtet. Das Minigame lässt kaum Raum für Fehler – habt ihr also nicht alle Captchas lösen können, müsst ihr den Abschnitt über das Hauptmenü erneut starten.

Erfolg : Schwestern: Geschichte zweier Freundinnen

: Schwestern: Geschichte zweier Freundinnen Trophäe : Gold

: Gold Beschreibung: Entspannung auf allen 6 Bänken.

Erfolg : Eine Fliege, drei Klappen

: Eine Fliege, drei Klappen Trophäe : Bronze

: Bronze Beschreibung : Hättest du nicht wissen können.

: Hättest du nicht wissen können. Kapitel : Hoffnung auf den Frühling

: Hoffnung auf den Frühling Abschnitt: Hallen aus Eis

Bevor ihr über die Brücke zum Palast des Eiskönigs geht, könnt ihr einen Schneemann finden. Direkt neben diesem liegen drei große Schneebälle, die Zoe in ihrer Affen-Form auf einen vorbeifliegenden Vogel werfen muss, um die Trophäe zu bekommen.

Anzeige

Split Fiction: So schaltet ihr die Trophäe „Eine Fliege, drei Klappen“ frei. Abonniere uns

auf YouTube

Erfolg : Kalte Kartoffel

: Kalte Kartoffel Trophäe : Gold

: Gold Beschreibung : Schließe die Spielshow ab, ohne dass die Bombe explodiert.

: Schließe die Spielshow ab, ohne dass die Bombe explodiert. Kapitel : Hoffnung auf den Frühling

: Hoffnung auf den Frühling Nebenstrang: Spielshow

In einer von Mios Kurzgeschichten findet ihr euch in einer tödlichen Spielshow wieder, in der ihr mit einer Bombe hantieren müsst. Sieben Runden lang müsst ihr die Show überstehen, ohne die Bombe dabei explodieren zu lassen.

Erfolg : Taser-Chaos

: Taser-Chaos Trophäe : Bronze

: Bronze Beschreibung : Schlimmer geht immer.

: Schlimmer geht immer. Kapitel : Isolation

: Isolation Abschnitt: Zellenblöcke

Sobald ihr mit Mio die Kontrolle über ein kleines Gefährt mit ausfahrbaren Taser habt, schubst ihr Zoe mit dem Taser um, um so die Trophäe zu ergattern.

Erfolg : Eingesperrt

: Eingesperrt Trophäe : Bronze

: Bronze Beschreibung : Kein Weg hinaus.

: Kein Weg hinaus. Kapitel : Isolation

: Isolation Abschnitt: Hochsicherheitstrakt

Anzeige

Nach ungefähr der Hälfte des Levels, kommt ihr an einer Zelle vorbei, in die sich Mio und Zoe setzen können – ihr könnt sie nicht verpassen. Entscheidet euch, wer von euch beiden in der Zelle sitzen bleibt, während der andere die Zelle verschließt.

Erfolg : Wenn schon, denn schon

: Wenn schon, denn schon Trophäe : Silber

: Silber Beschreibung : Lass es krachen

: Lass es krachen Kapitel : Rache in Neonfarben

: Rache in Neonfarben Nebenstrang : Landleben

: Landleben Abschnitt: Straßen im Neonlicht

In Zoes Nebenstrang-Geschichte findet ihr euch als Schweine wieder, die Äpfel finden müssen. Geht sobald ihr aus der Scheune gekommen seid zu dem Erdbeerfeld auf dem Hügel. Lauft weiter nach links, bis ihr auf ein riesiges Schwein trefft. Springt auf den Schweinebauch, um die Trophäe zu bekommen.

Erfolg : Schnaufen und pusten

: Schnaufen und pusten Trophäe : Silber

: Silber Beschreibung : Der große, böse Wolf ist nicht das Problem.

: Der große, böse Wolf ist nicht das Problem. Kapitel : Rache in Neonfarben

: Rache in Neonfarben Nebenstrang : Landleben

: Landleben Abschnitt: Straßen im Neonlicht

Lauft von dem großen Schwein aus weiter bis ihr durch eine zweite Scheune gegangen seid. Nach der Scheune findet ihr eine Anspielung auf die Geschichte „Die drei kleinen Schweinchen“. Geht mit Mio hinter das Steinhaus und pupst euch durch die Wand, um die Trophäe zu erhalten.

Split Fiction: So schaltet ihr den Erfolg „Schnaufen und Pusten“ frei. Abonniere uns

auf YouTube

Erfolg : Roboter-Revolution

: Roboter-Revolution Trophäe : Silber

: Silber Beschreibung : Hasta la vista, Baby.

: Hasta la vista, Baby. Kapitel : Rache in Neonfarben

: Rache in Neonfarben Abschnitt: Großstadtleben

Nachdem Zoe Mio in einer Toilette über die Straße geworfen hat, betretet ihr ein Hotel. Am Empfang steht ein Roboter, dem ihr ein paar Schläge über die Birne ziehen müsst. Haut beide den Roboter und die Trophäe ist euer.

Erfolg : Fütter mich

: Fütter mich Trophäe : Bronze

: Bronze Beschreibung : Gönn dir einen Snack.

: Gönn dir einen Snack. Kapitel : Aufstieg des Drachenreichs

: Aufstieg des Drachenreichs Abschnitt: Wassertempel

Sobald eure Drachen geschlüpft sind, findet ihr mehrere Fruchtbäume in dem Kapitel „Aufstieg des Drachenreichs“, mit denen ihr interagieren könnt – allerdings wird die Trophäe nur in dem Abschnitt „Wassertempel“ gezählt. Dabei ist es egal, ob Mio oder Zoe dies tun. Gebt euren Drachen also einen kleinen Snack und die Trophäe ist euer.

Split Fiction: So schaltet ihr die Trophäe „Fütter mich“ frei. Abonniere uns

auf YouTube

Erfolg : Ein freundlicher Schubser

: Ein freundlicher Schubser Trophäe : Bronze

: Bronze Beschreibung : Affenstark

: Affenstark Kapitel : Hoffnung auf den Frühling

: Hoffnung auf den Frühling Abschnitt: Die Unterlande

Ihr werdet in dem ersten Abschnitt des Kapitels eine Schaukel finden, auf der Zoe und Mio sitzen können. Lasst jedoch nur Zoe schaukeln! Mio verwandelt sich derweil in einen Affen und schubst Zoe von hinten an.

Erfolg : Sind wir die Bösen?

: Sind wir die Bösen? Trophäe : Silber

: Silber Beschreibung : Keine Angst, ist bloß eine Simulation.

: Keine Angst, ist bloß eine Simulation. Kapitel : Rache in Neonfarben

: Rache in Neonfarben Abschnitt: Leg Techno auf

Zu Beginn des Levels müsst ihr mehrere Fenster mit einem Ball zerstören. Bevor ihr das letzte Fenster zertrümmert, steht Mio unter einer Brücke, die Zoe kurzerhand zerschmettert.

Erfolg : Rosies beste Freundin

: Rosies beste Freundin Trophäe : Gold

: Gold Beschreibung : Du hast sie zum Weinen gebracht.

: Du hast sie zum Weinen gebracht. Kapitel : Rache in Neonfarben

: Rache in Neonfarben Abschnitt: Leg Techno auf

Im nächsten Areal findet ihr einen Tierladen namens „Mastodon“. Oben drauf steht eine aus It Takes Two bekannte Königin – doch um die Trophäe zu erhalten, müsst ihr ihr Schicksal aus It Takes Two wiederholen. Schwingt also als Zoe die Peitsche und entfernt ein Bein und einen Arm.

Split Fiction: So schaltet ihr den Erfolg „Rosies beste Freundin“ frei. Abonniere uns

auf YouTube

Erfolg : Wir brauchen ein größeres Boot

: Wir brauchen ein größeres Boot Trophäe : Bronze

: Bronze Beschreibung : Döööööööm-döm … döööööm-döm …

: Döööööööm-döm … döööööm-döm … Kapitel : Isolation

: Isolation Abschnitt: Bewässerungsanlage

In dem Kapitel „Isolation“ werdet ihr mit euren Drohnen durch trübe Gewässer fahren. In der Sequenz, in der Mios Drohnen Zoes als Boot dienen, findet ihr am Ende in der rechten Ecke eine Stelle im Wasser, in der es blubbert. Nur Mut, schippert dort hin und lasst euch überraschen.

Split Fiction: So schaltet ihr die Trophäe „Wir brauchen ein größeres Boot“ frei Abonniere uns

auf YouTube

Erfolg : Der Kuchen ist keine Lüge

: Der Kuchen ist keine Lüge Trophäe : Gold

: Gold Beschreibung : Glückwunsch, Test abgeschlossen

: Glückwunsch, Test abgeschlossen Kapitel : Letzte Morgenröte

: Letzte Morgenröte Abschnitt: Laufen und Ballern

Damit ihr diese Trophäe euer eigen nennen könnt, müsst ihr einen geheimen Bereich finden. Angekommen bei dem Checkpoint mit den lila Portalen, springt ihr von der kleinen Plattform in der Mitte nach oben gegen die Decke. Habt ihr dies getan, öffnet sich ein kleiner Bereich und die Trophäe gehört euch.

Erfolg : Snaaaaaaaaake

: Snaaaaaaaaake Trophäe : Gold

: Gold Beschreibung : Ist das Schlachtfeld ein Ort für Freundschaft?

: Ist das Schlachtfeld ein Ort für Freundschaft? Kapitel :

: Abschnitt:

Zoe muss sich unter einer Kiste verstecken, um an den Gefängniswächter vorbeizukommen. Mio muss dann auf die Kiste schießen, um den Erfolg freizuschalten. Kiste n, um den Erfolg freizuschalten.