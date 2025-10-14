Spotify erhöht Preise: Letzte Chance für Bestandskunden – ihr müsst heute handeln

Ab morgen wird’s teurer.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Monatsgebühren für Premium-Abos bei Spotify steigen. Für Neukunden gelten die neuen Preise schon länger. Bestandskunden hatten etwas mehr Zeit, aber die läuft jetzt auch ab. Wer die Preiserhöhung noch umgehen will, muss heute aktiv werden.

Anzeige

Spotify: Abo-Kosten steigen um bis zu 4 Euro

Alles wird teurer: Das Individual-Abo von Spotify steigt von 10,99 auf 12,99 Euro, beim Duo-Abo geht es von 14,99 auf 17,99 Euro rauf. Besonders kräftig fällt die Erhöhung beim Family-Abo aus, hier sind ab sofort 21,99 Euro statt 17,99 Euro fällig. Auch Studierende zahlen künftig mehr, nämlich 6,99 Euro statt bisher 5,99 Euro.

Wer den neuen Preisen nicht zustimmt, verliert alle Premium-Vorteile. Dann läuft Werbung zwischen den Songs, es gibt keinen Offline-Modus mehr, nur noch begrenztes Überspringen und Zwangs-Shuffle. Spotify stellt das Konto in diesem Fall einfach automatisch auf die kostenlose Variante um (Quelle: Spotify).

Spotify: Basic-Abo bleibt Schlupfloch

Spotify bietet seinen Kunden aber einen gewissen Ausweg. Das neue Basic-Abo kostet so viel wie der alte Premium-Tarif und enthält alle gewohnten Funktionen, nur die zwölf monatlichen Hörbuch-Stunden entfallen.

Der Haken: Der Wechsel ist nur noch heute möglich und nur für Bestandskunden. Auch wer der Preisänderung bereits zugestimmt hat, kann das Basic-Abo nachträglich auswählen.

Anzeige

Der Umstieg erfolgt über die Account-Verwaltung auf spotify.com. Dort lässt sich unter „Abo ändern“ das Basic-Modell auswählen, allerdings nur vom Hauptnutzer eines Abos. Studierende sind von der Option ausgeschlossen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch: Wer das Basic-Abo einmal kündigt, kann es später nicht erneut buchen. Die Option wird ab morgen nicht mehr neu angeboten.