Spotify: Hörbücher finden – so gehts (auch kostenlos)

Beinahe aus jedem Musik-Genre findet ihr bei Spotify Songs eurer Lieblingskünstler. Das Angebot wird dabei regelmäßig erweitert. Auch Hörbücher lassen sich beim Streaming-Dienst hören. Die Audiobooks waren lange Zeit etwas versteckt, nun gibt es aber einen eigenen Bereich und verschiedene Zusatz-Optionen.

Hörbücher+: Neue Optionen bei Spotify

Nachdem in der ersten Jahreshälfte 2025 der Hörbuch-Bereich bei Spotify eröffnet wurde, führt man im Juli mit Hörbücher+ neue Abo-Optionen ein. Mit einem Standard-Premium-Abonnement hört man mit einer monatlich begrenzten Zeit Hörbücher an, mit „Hörbücher+“ kann man den Zeitraum verlängern:

Hörbuch+ bietet Nutzern mit einem Premium-Abo 15 zusätzliche Hörbuch-Stunden pro Monat.

Hörbuch+ schaltet die 15 Stunden für zusätzliche Mitglieder in einem Family- oder Duo-Abonnement frei.

Es kann auch ein einmaliges 10-Stunden-Paket für einen Monat gebucht werden.

Hörbücher bei Spotify

Schon länger konnte man Spotify „Hörbücher“ in der Suche eingeben und eine Vielzahl an Ergebnissen finden. Es handelte sich dabei aber überwiegend um Wiedergabelisten, die nur das Wort „Hörbücher“ im Titel haben. Seit Dienstag, den 15. April gibt es aber einen speziellen „Hörbuch“-Bereich.

Hier können Nutzer mit einem Premium-Abonnement pro Monat 12 Stunden Hörbücher anhören. Dabei kann man aus über 350.000 Titeln auswählen. Zusätzliche 10 Stunden Abspielzeit kann man innerhalb von Spotify für je 9,99 Euro kaufen. Ohne Premium-Abonnement kann man die Hörbücher gegen Bezahlung hören. Man erreicht die Inhalte über die Startseite. Das Feature soll im Laufe des Dienstags freigeschaltet werden. Gegebenenfalls muss man ein Update der Spotify-App durchführen.

„Audiobooks Access“: Hörbuch-Abonnement bei Spotify

Schon Anfang Oktober 2023 wurde angekündigt, dass über 150.000 Audiobooks im Spotify-Programm aufgenommen werden sollen. Das Hörbuch-Angebot war bislang für Premium-, Family- und Duo-Nutzer in dUSA, Kanada, Irland, Australien und Neuseeland verfügbar und soll nun für Spotify-Nutzer auf der ganzen Welt ausgeweitet werden. Zusatzkosten fallen dafür nicht an. Pro Monat kann man mit einem Bezahl-Account 12 Stunden lang Hörbücher in Spotify anhören. Sind die inkludierten Stunden abgelaufen, bucht man zusätzliche Hörzeit kostenpflichtig dazu. Die durchschnittliche Länge von englischsprachigen Hörbüchern liegt bei 8 bis 12 Stunden (Quelle: Mashable). Die Hörbücher werden in einem kleinen Trailer vorgestellt:

Der Katalog soll „mehr als 70 Prozent“ der aktuellen Bestseller beinhalten. Dabei arbeitet Spotify mit großen Verlagshäusern wie „Penguin Random House“ zusammen.

Wie kann man in Spotify Hörbücher finden?

Die Rubrik mit allen Titeln findet ihr hier oder über die Startseite von Spotify. Scrollt dafür etwas nach unten, um die Kategorie zu öffnen. Ihr könnt auch gezielt nach einem Titel suchen, um ein bestimmtes Hörbuch in der Bibliothek zu finden. Alternativ sucht ihr nach dem Autor, dessen literarisches Werk ihr als Hörbuch hören möchtet. Gebt also als Suchbegriff zum Beispiel „Stephen King“ oder „Sebastian Fitzek“ ein. Anschließend öffnet ihr die Profilseite des entsprechenden Autors. So bekommt ihr schnell eine Übersicht über alle verfügbaren Hörbücher des jeweiligen Schreibers. Ihr könnt einige Hörbücher theoretisch auch in der kostenlosen Spotify-Variante nutzen. Hier stößt man aber schnell an die Grenzen des Free-Accounts. Die meisten Hörbücher sind in mehrere Kapitel unterteilt. In der App-Version kann man Spotify kostenlos aber nur im Shuffle-Modus nutzen.

Ihr hört die verschiedenen Kapitel also in einer zufälligen und wenig sinnvollen Reihenfolge. Falls ihr also Hörbücher gratis bei Spotify anhören möchtet, solltet ihr auf die Desktop-Version oder die Browser-Variante zugreifen.

Bei Spotify findet ihr viele Hörbücher von Bestsellern und unbekannte Titel im Audio-Format. (© Screenshot GIGA)

Anders als in der App lassen sich einzelne Titel eines Albums oder eben auch Hörbuchs so in der richtigen Reihenfolge von vorne bis hinten anhören. Falls ihr bequem auf dem Sofa oder vor dem Einschlafen bei den verschiedenen Geschichten reinhören wollt, könnt ihr euren „großen“ PC einfach per Timer nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschalten lassen.

Spotify: Gute Hörbücher und Hörspiele finden

Viele Nutzer haben sich die Mühe gemacht, diverse Hörbücher in eigene Wiedergabelisten zusammenzufassen. Sucht nach „Hörbüchern“ und lasst euch im oberen Fensterbereich von Spotify alle Playlists anzeigen. Diese könnt ihr nun nach interessanten Audiobooks durchforsten.

Eine umfangreiche Sammlung an verschiedenen Hörbüchern ohne Zusatzkosten bei Spotify findet ihr hier. Wollt ihr unterwegs in verschiedene Romane und Schriftstücke in gelesener Form zugreifen, empfiehlt sich ein Blick auf die App „lismio“, die früher „Spooks“ hieß. Hier findet sich ein Verzeichnis diverser Hörbücher, das ihr nach verschiedenen Genres durchstöbern könnt. Lismio bringt euch Krimis, Thriller und Kinderbücher für Spotify sowohl auf das Android-Smartphone als auch auf das iPad und iPhone.

Falls ihr vorab Inspiration für aktuelle Hörbücher sucht, schaut euch die Hörbuch-Charts bei Amazon an und geht dann mit dem passenden Autor und Titel bei Spotify auf die Suche. Kinder-Hörspiele findet ihr bei Spotify übrigens auch.