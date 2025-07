Spotify: Hörbücher gesperrt, auch mit Premium? Daran kann es liegen

Spotify hat den Streaming-Dienst inzwischen durch Hörbücher erweitert. Bei der Suche nach einem Audiobook kann es aber vorkommen, dass die Titel bei euch als „gesperrt“ angezeigt werden. Woran kann das liegen?

Warum kann ich Hörbücher auf Spotify nicht anhören?

Die neue Hörbuch-Option steht nur zahlenden Nutzern mit einem Premium-Abonnement zur Verfügung. In einem Free-Account sind die Inhalte also blockiert. Auch wenn man aber ein Abonnement hat, kann der Zugang eingeschränkt sein:

Pro Monat kann man maximal 12 Stunden Hörbücher streamen.

Hörbücher streamen. Auch wenn ihr also mitten in einem Titel seid, kann es sein, dass ihr erst im nächsten Monat weiterhören könnt, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Man kann aber Add-ons buchen, um die Zeit zu verlängern. Mehr dazu bei Spotify.

In den Abo-Optionen Duo und Family können Teilnehmer keine Hörbücher anhören. Den Zugriff gibt es dann nur für den Hauptnutzer. Der Hauptnutzer kann Wiedergabezeit nicht teilen, es können aber Zeitpakete für die zusätzlichen Teilnehmer gebucht werden.

Wie viel Hörbuchzeit habe ich noch für den Monat?

In den Einstellungen könnt ihr jederzeit überprüfen, wie lange ihr bereits Hörbücher abgespielt habt und wie viel Restzeit für den Spotify-Account in dem jeweiligen Abrechnungszeitraum bleibt. So findet ihr es heraus:

Öffnet die Einstellungen. Wechselt in den Abschnitt „Einstellungen und Datenschutz“. Wählt den Bereich „Konto“ aus. Hier schaut ihr im Punkt „Premium Abo“ nach der Restzeit.

Einzelne Hörbücher gesperrt?

Auch wenn ihr noch Wiedergabezeit für den Monat habt, kann es passieren, dass einzelne Titel gesperrt werden. So hat Spotify Lizenzen für einige Titel nicht dauerhaft. Ähnlich wie bei Filmen in Streaming-Diensten wie Netflix kann es also passieren, dass eine Lizenz ausläuft und Titel aus der Bibliothek genommen werden.

Die Titel, die in unserem im Abo enthaltenen Hörbuchkatalog verfügbar sind, können sich von Zeit zu Zeit nach dem Ermessen von Spotify oder dritter Rechteinhaber*innen ändern. Spotify in den FAQ zu den Hörbüchern

Es gibt auch länderspezifische Unterschiede. So kann es also vorkommen, dass man in einem Land ein Hörbuch anfangen kann, der Titel aber nicht mehr verfügbar ist, wenn man das Land für die Spotify-Wiedergabe ändert.