Spotify kostenlos: Was bietet der „Free“-Zugang des Musik-Streamingdienstes?

Spotify bietet über 100 Millionen Songs – und das auch gratis. Ebenso gibt es eine große Auswahl an Podcasts bei „Spotify Free“. Dennoch müsst ihr mit einigen Abstrichen leben, wenn ihr den Dienst ohne Premium-Abo nutzen möchtet. Hier lest ihr, was Spotify euch in der Gratis-Variante bietet und auf welche Funktionen ihr verzichten müsst.

Spotify Free: Gratis Musik mit Einschränkungen

Um Spotify auf dem Handy oder Computer nutzen zu können, braucht ihr lediglich einen kostenfreien Account. Mit diesem seid ihr „Free“-Nutzer und könnt auf die gesamte Musikbibliothek des Streamingdienstes zugreifen. Natürlich hat die Sache aber mehrere Haken.

Das Erste, was vielen wohl auffallen dürfte, sind die Werbespots, die zwischen den Musikstücken eingespielt werden. Spotify ist ein legaler Musik-Streamingdienst und muss sich irgendwie finanzieren. Wenn ihr nicht für das Premium-Abo bezahlt, müsst ihr also mit Werbung leben.

Die nächste Einschränkung liegt in der Bedienung und Auswahl selbst. Auch wenn ihr mit Spotify Free theoretisch auf die gesamte Musikbibliothek des Dienstes zugreifen könnt, müsst ihr nach einer unbestimmten Minutenzahl von freier Nutzung mit der Auswahl von Spotify vorliebnehmen. Das bedeutet, dass ihr ab einer gewissen Zahl von Liedern mit einem aufgezwungenen Shuffle-Modus und maximal 6 Skips in der Stunde leben müsst, wie Spotifys PR-Sprecher Luke Mackay gegenüber The Verge erklärt:

„Jedem Nutzer steht täglich eine bestimmte Anzahl an On-Demand-Minuten zur Verfügung. Sobald dieses Limit erreicht ist, können Nutzer nur noch sechsmal pro Stunde einen Titel überspringen.“

Weitere Abstriche muss man bei der Flexibilität und der Qualität machen. Um Musik zu hören, braucht ihr auch mobil immer eine Internetverbindung, da die Download-Funktion ausschließlich für Premium-Kunden verfügbar ist. Auch bei der Tonqualität muss man Abstriche machen, da die Audiodateien auf 160 kbit/s beschränkt sind, wenn man Spotify gratis nutzt.

Die Nachteile von „Spotify Free“ aufgelistet

Werbung: Werbespots zwischen den Songs

Werbespots zwischen den Songs Geringere Tonqualität: Audio-Stream mit 160 kbit/s (statt 320 k/bits)

Audio-Stream mit 160 kbit/s (statt 320 k/bits) Online-Zwang: Keine Möglichkeit, Lieder herunterzuladen

Keine Möglichkeit, Lieder herunterzuladen Eingeschränkte Nutzung im Ausland: Auf Reisen maximal 14 Tage verwendbar

Auf Reisen maximal 14 Tage verwendbar Shuffle-Play-Zwang: Ab einer unbestimmten Anzahl von On-Demand-Minuten wird Shuffle-Play zwangsweise aktiviert

Ab einer unbestimmten Anzahl von On-Demand-Minuten wird Shuffle-Play zwangsweise aktiviert Eingeschränkte Wiedergabe: Ab einer unbestimmten Anzahl von On-Demand-Minuten ist es stündlich nur noch 6 Mal möglich, Lieder zu überspringen

Fazit zur Gratis-Variante Wer gerne Online-Radio hört, wird wahrscheinlich auch mit der„Free“-Variante glücklich. Im Gegensatz zum Radiosender kann man mit der Gratis-Variante von Spotify selbst bestimmen, welche Künstler oder Alben laufen und auch mal ein Lied überspringen, wenn es einem nicht gefällt. Aber erst mit dem Premium-Abo hat man wirklich Zugriff auf die ganze „Macht“, die der Streamingdienst eigentlich bietet. Diejenigen, die jederzeit selbst bestimmen wollen, was sie hören, auf gute Tonqualität Wert legen oder Musik auch ohne Online-Zwang hören möchten, sollten eher zum kostenpflichtigen Abo greifen oder sich die Spotify-Alternativen mal genauer anschauen. Thomas Kolkmann

