Spotify-Premium-Kosten: Preiserhöhung für 2025 sind schlimmer als erwartet

Was kostet die Premium-Mitgliedschaft bei Spotify und welche Vorteile bringt sie? Den Preis von „Spotify Premium“ in seinen verschiedenen Varianten sowie alles über die doch höher als erwartete Preiserhöhung für das Jahr 2025 lest ihr hier.

Preiserhöhung 2025 – höher als erwartet

Am 4. August 2025 hatte Spotify eine Mitteilung herausgegeben, bei der sie eine Preiserhöhung für viele Märkte angekündigt haben. In dieser Mitteilung war jedoch nur die Rede von einer Preiserhöhung um 1 Euro von 10,99 auf 11,99 Euro im Monat für das Individual-Abo. Hier die originale Mitteilung:

Die originale Meldung zur Spotify-Preiserhöhung für 2025 (© GIGA)

Wie sich nun herausstellt, werden die Preise in Deutschland und Österreich aber stärker angezogen und betreffen auch weitere Abos, als nur das einzelne Individual-Abo. So steigt der Preis von Individual monatlich um 2 Euro auf 12,99 Euro, Duo um 3 Euro auf 17,99 Euro und Family um ganze 4 Euro auf 21,99 Euro. Auch Studenten müssen künftig 1 Euro mehr zahlen. Die neuen Preise gelten dabei für Neukunden sofort und für alle Bestandskunden ab dem 15. November 2025.

Falls ihr Premium-Abonnent seid, erhaltet ihr in nächster Zeit eine E-Mail, bei der ihr der Preisänderung zustimmen könnt. Solltet ihr der Änderung nicht zustimmen, kündigt Spotify das Abo automatisch und stuft euch auf die „Spotify Free“-Mitgliedschaft zurück.

Kosten und Vorteile der Premium-Mitgliedschaft

Im Grunde gibt es zwei Mitgliedschaften bei Spotify: die kostenfreie, werbeunterstützte „Spotify Free“-Mitgliedschaft und das Premium-Abonnement. Die Premium-Mitgliedschaft gibt es mit den gleichen Vorteilen jedoch in vier verschiedenen Preis-Modellen: Individual, Duo. Family und Student.

Mitgliedschaft Spotify Free Spotify Premium Kosten pro Monat 0 Euro Individual: 12,99 Euro

Duo: 17,99 Euro (für 2 Personen eines Haushalts)

(für 2 Personen eines Haushalts) Family: 21,99 Euro (für bis zu 6 Personen eines Haushalts)

(für bis zu 6 Personen eines Haushalts) Student: 6,99 Euro (Studentennachweis, max. 1 Jahr) Soundqualität 160 kb/s 320 kb/s Musik ohne Werbung Nein Ja Musik offline hören Nein Ja Uneingeschränkte Wiedergabe Nein Ja Shuffle-Play deaktivieren Bei ausgewählten Inhalten Ja Weiteres - Spotify Jam

Spotify Warteschlange sortieren

Die App und der Web-Player von Spotify selbst sind komplett kostenfrei – genauso wie der eigentliche Account. Für bestimmte Funktionen und uneingeschränkten Musikgenuss müsst ihr jedoch das Premium-Abo abschließen.

Wer mit Werbung und den limitierten Möglichkeiten bei der Wiedergabe leben kann, kann „Spotify Free“ gratis nutzen. Dabei wird der Streamingdienst jedoch eher zu einer Art Online-Radio, anstelle eines richtigen On-Demand-Dienstes. Mit dem Premium-Zugang könnt ihr völlig frei entscheiden, welches Lied als Nächstes läuft und den inneren DJ in euch ausleben.

Preiserhöhung 2023

Anfang Oktober 2023 hat Spotify für die verschiedenen Premium-Abos in Deutschland die Preise erhöht. Für Neukunden bedeutet das jetzt monatlich einen Euro mehr für den gewöhnlichen Premium-Zugang (ehemals 9,99 Euro) sowie für das Studenten-Abo (ehemals 4,99 Euro). Das Duo-Abo (ehemals 12,99 Euro) wurde um 2 Euro sowie das große Family-Paket (ehemals 14,99 Euro) um 3 Euro erhöht. Bestandskunden zahlen die neuen Preise seit Anfang 2024. Wenn ihr die Preisänderung nicht akzeptiert habt, wurdet ihr automatisch auf „Spotify Free“ zurückgestuft.

Details zum kostenpflichtigen „Spotify Premium“-Abo

Die Premium-Mitgliedschaft lässt euch völlig freie Wahl über das komplette Angebot von Spotify und unterbricht euren Hörgenuss nicht mit Werbung (mit Ausnahme bei Podcasts). Bei der kostenfreien Variante habt ihr eine niedrigere Audioqualität, könnt nur eine begrenzte Anzahl an Titeln überspringen und müsst mit der Zufallswiedergabe leben.

Das Family-Abo erlaubt es euch, das Premium-Abo mit bis zu 5 weiteren Familienmitgliedern zu teilen, die alle ihren eigenen Spotify-Account benutzen können. Für Paare gibt es dazu das Duo-Abo, welches etwas günstiger ist und euch für zwei Accounts die Vorteile der Premium-Mitgliedschaft bietet. Spotify versteht Familienmitglieder dabei als Personen, die dieselbe Anschrift haben, also im selben Haushalt wohnen. Wie ihr Familienmitglieder oder Mitbewohner ins Family-Abo einladet, erklären wir hier:

Bei dem Spotify-Studentenrabatt ist zu beachten, dass dieser maximal für 12 Monate (1 Jahr) gilt und ihr dafür euren Studentenstatus über SheerID nachweisen müsst.

